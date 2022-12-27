Художник создает удивительные картины, прогуливаясь по снегу

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Работы британца Саймона Бека выглядят так, словно инопланетяне устали оставлять круги на полях и перешли на снег. Саймон Бек создал уже более 200 таких внеземных картин, которые живут от нескольких часов до пары дней, но, чтобы сэкономить ваше время, вот подборка лучших.
8. Как видно на этом фото, Бек отправляется в горы, чтобы найти большие поля нетронутого снега
11. А этот снежный цветок похож на оптическую иллюзию; если присмотреться, он почти двигается
20. Поразительно, сколько времени тратит художник на работу, которая совсем скоро исчезнет
22. А вот художник непосредственно за работой
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я,кстати,тоже не могу этого понять.