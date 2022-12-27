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Художник создает удивительные картины, прогуливаясь по снегу

Художник создает удивительные картины, прогуливаясь по снегу

Автор:
27 декабря 2022 23:29
Сообщество : Искусство
Метки: Узоры на снегу   британский художник   зима   искусство   саймон бек   снег   
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Работы британца Саймона Бека выглядят так, словно инопланетяне устали оставлять круги на полях и перешли на снег. Саймон Бек создал уже более 200 таких внеземных картин, которые живут от нескольких часов до пары дней, но, чтобы сэкономить ваше время, вот подборка лучших.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Узоры на снегу   британский художник   зима   искусство   саймон бек   снег   
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Трям 2 часа назад
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БамбарбияКиргуду Час назад
Что можно сказать о человеке,который сутками ходит по снегу и вытаптывает картины?По нему психушка плачет.
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