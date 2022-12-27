Художник создает удивительные картины, прогуливаясь по снегу

Работы британца Саймона Бека выглядят так, словно инопланетяне устали оставлять круги на полях и перешли на снег. Саймон Бек создал уже более 200 таких внеземных картин, которые живут от нескольких часов до пары дней, но, чтобы сэкономить ваше время, вот подборка лучших.