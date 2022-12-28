Потрясающие фото замерзшего Ниагарского водопада с высоты птичьего полета

В рождественские выходные чудовищная снежная буря пронеслась по штату Нью-Йорк, быстро став самой смертоносной за последние 50 лет. По состоянию на вторник погибло около 50 человек. «К сожалению, полиция ожидает, что это число возрастет», — написал в Твиттере мэр Буффало Байрон Браун. Кэти Хоукул, губернатор штата Нью-Йорк и уроженка Буффало, описала последствия шторма как «зону боевых действий».

Президент США Джо Байден в понедельник утвердил чрезвычайное положение для штата Нью-Йорк, высвободив средства, чтобы помочь ему восстановиться после стихийного бедствия. Международный аэропорт Буффало был закрыт до утра среды, а в городе действует запрет на вождение.