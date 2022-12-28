Потрясающие фото замерзшего Ниагарского водопада с высоты птичьего полета

Густой белый снег, горы льда и волшебная радуга — вот какой вид открылся туристам, посетившим частично замерзший Ниагарский водопад после сильнейшей снежной бури, обрушившейся на штат Нью-Йорк.
Красочные снимки с воздуха запечатлели последствия катастрофической бури, пронесшегося примерно в 40 километрах южнее Ниагарского водопада. Горы льда образовались у береговой линии, и все вокруг покрыл густой белый снег. Каждую секунду через водопад стекает 3160 тонн воды, а это значит, что он практически никогда не замерзает полностью — вместо этого замерзают поверхностные воды и туман.
В рождественские выходные чудовищная снежная буря пронеслась по штату Нью-Йорк, быстро став самой смертоносной за последние 50 лет. По состоянию на вторник погибло около 50 человек. «К сожалению, полиция ожидает, что это число возрастет», — написал в Твиттере мэр Буффало Байрон Браун. Кэти Хоукул, губернатор штата Нью-Йорк и уроженка Буффало, описала последствия шторма как «зону боевых действий».
Президент США Джо Байден в понедельник утвердил чрезвычайное положение для штата Нью-Йорк, высвободив средства, чтобы помочь ему восстановиться после стихийного бедствия. Международный аэропорт Буффало был закрыт до утра среды, а в городе действует запрет на вождение.
Экстремальная погода в выходные привела к тому, что температура опустилась ниже нуля во всех континентальных штатах США, в том числе в Техасе вдоль границы с Мексикой. По данным трекера poweroutage.us, в какой-то момент в субботу почти 1,7 миллиона клиентов остались без электричества из-за сильного холода.
Обледенение дорог и белая мгла также привели к временному закрытию некоторых из самых загруженных транспортных маршрутов страны, в том числе части межштатной автомагистрали Interstate 70. Даже в районе, который славится своими снегопадами, исполнительный директор округа Марк Полонкарц назвал метель «пожалуй, самой сильной в нашей жизни».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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