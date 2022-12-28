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Потрясающие фото замерзшего Ниагарского водопада с высоты птичьего полета

Потрясающие фото замерзшего Ниагарского водопада с высоты птичьего полета

Автор:
28 декабря 2022 20:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: США   зима   ниагарский водопад   снег   снежная буря   штат нью-йорк   
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Густой белый снег, горы льда и волшебная радуга — вот какой вид открылся туристам, посетившим частично замерзший Ниагарский водопад после сильнейшей снежной бури, обрушившейся на штат Нью-Йорк.

Красочные снимки с воздуха запечатлели последствия катастрофической бури, пронесшегося примерно в 40 километрах южнее Ниагарского водопада. Горы льда образовались у береговой линии, и все вокруг покрыл густой белый снег. Каждую секунду через водопад стекает 3160 тонн воды, а это значит, что он практически никогда не замерзает полностью — вместо этого замерзают поверхностные воды и туман.

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В рождественские выходные чудовищная снежная буря пронеслась по штату Нью-Йорк, быстро став самой смертоносной за последние 50 лет. По состоянию на вторник погибло около 50 человек. «К сожалению, полиция ожидает, что это число возрастет», — написал в Твиттере мэр Буффало Байрон Браун. Кэти Хоукул, губернатор штата Нью-Йорк и уроженка Буффало, описала последствия шторма как «зону боевых действий».

Президент США Джо Байден в понедельник утвердил чрезвычайное положение для штата Нью-Йорк, высвободив средства, чтобы помочь ему восстановиться после стихийного бедствия. Международный аэропорт Буффало был закрыт до утра среды, а в городе действует запрет на вождение.

Экстремальная погода в выходные привела к тому, что температура опустилась ниже нуля во всех континентальных штатах США, в том числе в Техасе вдоль границы с Мексикой. По данным трекера poweroutage.us, в какой-то момент в субботу почти 1,7 миллиона клиентов остались без электричества из-за сильного холода.

Обледенение дорог и белая мгла также привели к временному закрытию некоторых из самых загруженных транспортных маршрутов страны, в том числе части межштатной автомагистрали Interstate 70. Даже в районе, который славится своими снегопадами, исполнительный директор округа Марк Полонкарц назвал метель «пожалуй, самой сильной в нашей жизни».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   зима   ниагарский водопад   снег   снежная буря   штат нью-йорк   
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2  комментария
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lekha-fil 17 минут назад
Затрахали этим замёрзшим водопадом. Каждую неделю очередной подключившийся открывает Америку.
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23k
Влад 5 минут назад
В Ниагара Фолс плюсовая температура, светит солнышко, зеленеет травка и снега совсем мало, по крайней мере так было 19-30 по Москве.
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