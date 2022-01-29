Жители Владивостока сделали из прорыва трубы скалодром

Тем более и погода не особо располагает к тому, чтобы выбраться на свежий воздух.

Но вы забываете о знакомых для всей России коммунальных авариях.



Наверняка каждый хоть раз сталкивался с чрезвычайным происшествием из-за прорыва трубы. "Замечательное и непередаваемое" чувство, особенно если прорвало трубу теплоснабжения. Обычно это превращается в мучительные поиски обогревателя и трехслойными шерстяными носками. Либо можно найти место, где можно согреться.