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Жители Владивостока сделали из прорыва трубы скалодром

Жители Владивостока сделали из прорыва трубы скалодром (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2022 21:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Веселые   владивосток   гололед   зима   снег   
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Здесь вам не равнина - здесь климат иной.

С приходом зимы, обычно люди редко куда выбираются, да и из вариантов досуга помимо развлекательной программы в помещении есть только каток и может быть катание на санках вместе с игрой в снежки.

Тем более и погода не особо располагает к тому, чтобы выбраться на свежий воздух.

Но вы забываете о знакомых для всей России коммунальных авариях.

Наверняка каждый хоть раз сталкивался с чрезвычайным происшествием из-за прорыва трубы. "Замечательное и непередаваемое" чувство, особенно если прорвало трубу теплоснабжения. Обычно это превращается в мучительные поиски обогревателя и трехслойными шерстяными носками. Либо можно найти место, где можно согреться.

Во Владивостоке на днях тоже была коммунальная авария. Из-за прорыва трубы образовался айсберг. А после все застыло и получилась ледяная скала, созданная искусственным путем.

Местные жители решили не отчаиваться и превратили место аварии в аттракцион, а именно скалодром.

Пока коммунальщики думают, как устранить проблему народ взял альпинистское снаряжение и отправился покорять местный ледник.


Насколько скала безопасно, сложно судить. Пока никто не получал травм.

Пользователи между тем поделились на два лагеря: одни считают такое поведение безрассудством, другие же восхищаются их смекалке.

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Метки: Веселые   владивосток   гололед   зима   снег   
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Алекс Крайчек Полчаса назад
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8k
Света 19 минут назад
Придумка хорошая. Хоть из косяка сделали аттракцион. Главное чтобы дятлы туда не лезли. А профи разберутся. Я ни разу не скалолаз, но вот посмотреть пошла бы точно. Это тоже развлечение лучше чем дома сидеть. А относительно устранения аварии... Вспомнился вот такой номер. Посмеялась от души! Короче столько плюсов от банальной утечки!
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Колька Валеркин сын 48 минут назад
Это Владивосток, детка!)))
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