Жители Владивостока сделали из прорыва трубы скалодром

Здесь вам не равнина - здесь климат иной.
С приходом зимы, обычно люди редко куда выбираются, да и из вариантов досуга помимо развлекательной программы в помещении есть только каток и может быть катание на санках вместе с игрой в снежки.
Тем более и погода не особо располагает к тому, чтобы выбраться на свежий воздух.
Но вы забываете о знакомых для всей России коммунальных авариях.
Наверняка каждый хоть раз сталкивался с чрезвычайным происшествием из-за прорыва трубы. "Замечательное и непередаваемое" чувство, особенно если прорвало трубу теплоснабжения. Обычно это превращается в мучительные поиски обогревателя и трехслойными шерстяными носками. Либо можно найти место, где можно согреться.
Во Владивостоке на днях тоже была коммунальная авария. Из-за прорыва трубы образовался айсберг. А после все застыло и получилась ледяная скала, созданная искусственным путем.
Местные жители решили не отчаиваться и превратили место аварии в аттракцион, а именно скалодром.
Пока коммунальщики думают, как устранить проблему народ взял альпинистское снаряжение и отправился покорять местный ледник.
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Насколько скала безопасно, сложно судить. Пока никто не получал травм.
Пользователи между тем поделились на два лагеря: одни считают такое поведение безрассудством, другие же восхищаются их смекалке.
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