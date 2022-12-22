20 фото животных в снегу, которые учат нас радоваться мелочам

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Наши любимые питомцы всегда учат нас радоваться мелочам. Например, снегу. Собаки с радостью резвится и носится в снегу часами. Только коты, например, обычно от него не в восторге. Посмотрим на забавных пушистиков в снегу - и пусть они скрасят ваше зимнее настроение.
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