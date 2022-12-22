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20 фото животных в снегу, которые учат нас радоваться мелочам

20 фото животных в снегу, которые учат нас радоваться мелочам

Автор:
22 декабря 2022 21:01
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   зима   кошки   любимцы   подборка   смешные животные   снег   собаки   фото   
704
21
Наши любимые питомцы всегда учат нас радоваться мелочам. Например, снегу. Собаки с радостью резвится и носится в снегу часами. Только коты, например, обычно от него не в восторге. Посмотрим на забавных пушистиков в снегу - и пусть они скрасят ваше зимнее настроение.
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Метки: Питомцы   животные   зима   кошки   любимцы   подборка   смешные животные   снег   собаки   фото   
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21k
homerchik 24 минуты назад
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46k
Alex Ivanov 19 минут назад
Играешь с собакой, кидаешь палку чтоб побегала. А потом эту палку в большой сугроб...и команда - ищи игрушку) Пока не найдёт не успокоится, а радости у собакена что нашла))
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