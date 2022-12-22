20 фото животных в снегу, которые учат нас радоваться мелочам

Наши любимые питомцы всегда учат нас радоваться мелочам. Например, снегу. Собаки с радостью резвится и носится в снегу часами. Только коты, например, обычно от него не в восторге. Посмотрим на забавных пушистиков в снегу - и пусть они скрасят ваше зимнее настроение.

0

"Я протащил дрова и сделал дорожку. Теперь это его территория" 0 Источник:

×

×

Снежная мордочка 0 Источник:

Первая встреча со снегом 0 Источник:

0 Источник:

Хорошие мальчики любят гулять в снегу 0 Источник:

0 Источник:

Не забываем тёплые свитерочки 0 Источник:

0 Источник:

Какое раздолье! 0 Источник:

0 Источник:

Коротко об отношении котов к снегу 0 Источник:

Но иногда бывает и так! 0 Источник:

Кто-то не особо в восторге 0 Источник:

0 Источник:

Наслаждается видами 0 Источник:

"Ура, снег!" 0 Источник:

Собачье счастье 0 Источник:

0 Источник:

"А пустите меня обратно, холодно" 0 Источник: