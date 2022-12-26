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Судья из Норвегии после женитьбы на украинке, захотел стереть Украину с карты мира

Судья из Норвегии после женитьбы на украинке, захотел стереть Украину с карты мира

Автор:
26 декабря 2022 23:28
Сообщество : Истории
Метки: Скохой   Украина   история   лавстори   норвегия   судья   
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Эта история случилась в недружественном Королевстве Норвегия. Действующие лица и грабли одни и те же: состоятельный европеец, украинка и вспыхнувшая лавстори. Финал, впрочем, тоже предсказуем. Теперь старейший судья и заместитель председателя Верховного суда Норвегии Йенс Эдвин Скохой обвиняет свою украинскую супругу Наталью Скохой в попытке его отравить, а она его в поддержке Путина, - сообщает издание Dagbladet. Такая вот драма.

Йенс Эдвин Скохой - личность в Норвегии известная и весьма влиятельная. Родом с острова Рингвассёй в фюльке Тромс (ныне составная часть фюльке Тромс-ог-Финнмарк) на севере Норвегии, выпускник Университета Осло. Известный, уважаемый юрист, доктор юридических наук, имеет репутацию "бескомпромиссного защитника прав человека". 30.01.1998 король Харальд V назначил его судьёй Верховного суда. В январе 2017-го Скохой покинул должность, преподавал юриспруденцию в Университете Тромсё, но 12.10.2020 вновь стал судьёй Верховного суда. Занимает должность заместителя председателя Верховного суда Норвегии. Является судьёй, обладающим наибольшим стажем работы в ВС. Автор трудов по разрешению споров, залоговому праву и гражданскому процессу. Член Норвежской академии наук и литературы.

Об этом пишет портал Территория Свободной Стаи.

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В 2018-м Скохой, который как раз развёлся с женой, познакомился через сайт знакомств с украинкой по имени Наталья. Потерял голову от сладких речей и голых фоток дамы, пригласил её в Норвегию, а чтоббы приехала, даже купил билет.

Не удивительно, что та моментально оказалась в постели судьи. Судья, правда, как честный человек на Наталье женился. Было это в феврале 2020-го, а потом украинка решила от пожилого мужа избавится, благо имущество, на правах жены маячило у нее перед носом немалое.

18 октября 2022 года 67-летний Скохой был экстренно госпитализирован в местный госпиталь с отравлением.

В анализах мужчины были обнаружены следы сильнодействующих лекарств, однако, по словам судьи, он не принимал ничего подобного с 2001 года. После этого Скохой выдвинул обвинения против 41-летней супруги. "Есть только один мотив — финансовый", - заявил едва не отправившийся на небеса норвежский муж. Правоохранительные органы начали расследование. Узнав об этом, Наталья Скохой сбежала.

Но и это ещё не все. Самое интересное началось потом:

Чудесным образом прозревший заместитель председателя Верховного суда Норвегии, не будучи ранее замеченным в пророссийских взглядах, начал отсылать коварной украинской женушке sms-сообщения о неприязни к украинцам и приязни к СВО: "Люди с Украины — посланцы ада!"; "Я полагаю, что Путин на правильном пути. Ранее его целью была денацификация Украины. Теперь он говорит, что цель — десатанизировать Украину. В этом вопросе он прав, и ему предстоит большая работа"; "Я надеюсь, что война с Россией закончится тем, что Украина будет стёрта с карты!"

Беглая украинка эсэмэски обнародовала. С преступницей немедленно наладили связь престижные адвокаты, которые задумали превратить дело сугубо криминальное в дело политическое. Следуя их советам, отравительница сделала публичное заявление о лютой неприязни к ней супруга из-за того, что он поддерживает специальную военную операцию России.

Обвинения она отвергла: "Я не пыталась отравить мужа, это он выдумывает. Йенс Эдвин дал ложную информацию. Йенс Эдвин — судья Верховного суда, он не человек со стороны, как я. Он играет грязно, используя своё имя и положение, чтобы люди ему поверили. Я же просто женщина из Украины, кто мне поверит".

В норвежских СМИ стартовала травля судьи. Ну, разумеется, Скохой в итоге оказался слабаком. В ответ на требование главной либеральной газеты Dagbladet прояснить свою позицию насчёт Укропии и укропов, зампред Верховного суда мямлит: "В тот момент яд всё ещё был в моём теле и ослаблял мои суждения и функционирование. Я всё ещё был болен и разбит. Хотя яд выводится из крови через пару дней, требуется пара месяцев, прежде чем эффект пройдёт полностью. Конечно, эти сообщения не выражают моего взгляда на украинцев. Это сообщения, написанные больным и сломленным человеком, у которого серьёзные проблемы со здоровьем. Только сейчас — через два месяца после последнего приёма яда — отрава больше не действует на меня".

Теперь публика предсказуемо требует отставки "агента Кремля", а Наталья топит за его отставку: "Как такой человек, как он, может быть судьёй Верховного суда?! Он должен ответить за ложную информацию!"

Йенс Эдвин Скохой говорит: "Меня назначили судьёй, и у меня нет причин уходить в отставку". После чего грустно замечает: "Когда-то я любил эту женщину".

Источник:

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Метки: Скохой   Украина   история   лавстори   норвегия   судья   
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5k
sedoisever 59 минут назад
Хавайте полными ложками то, что сами себе навалили...
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Frank Borman Полчаса назад
Лучший способ стать антибандеровцем - познакомиться с хохлом или хохлушкой. Они быстро покажут свое нутро.
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26k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Тут надо всю европу травануть,чтобы в европе что то поняли.Пара тройка случаев ничего не изменит.
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7k
Pravednik84 38 минут назад
Правильно! В отставку его! Умные (ха-ха) белые гетеросексуальные мужчины нам в Европе не нужны (а вот тут я не шучу).
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