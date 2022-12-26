Но и это ещё не все. Самое интересное началось потом:

Чудесным образом прозревший заместитель председателя Верховного суда Норвегии, не будучи ранее замеченным в пророссийских взглядах, начал отсылать коварной украинской женушке sms-сообщения о неприязни к украинцам и приязни к СВО: "Люди с Украины — посланцы ада!"; "Я полагаю, что Путин на правильном пути. Ранее его целью была денацификация Украины. Теперь он говорит, что цель — десатанизировать Украину. В этом вопросе он прав, и ему предстоит большая работа"; "Я надеюсь, что война с Россией закончится тем, что Украина будет стёрта с карты!"

Беглая украинка эсэмэски обнародовала. С преступницей немедленно наладили связь престижные адвокаты, которые задумали превратить дело сугубо криминальное в дело политическое. Следуя их советам, отравительница сделала публичное заявление о лютой неприязни к ней супруга из-за того, что он поддерживает специальную военную операцию России.

Обвинения она отвергла: "Я не пыталась отравить мужа, это он выдумывает. Йенс Эдвин дал ложную информацию. Йенс Эдвин — судья Верховного суда, он не человек со стороны, как я. Он играет грязно, используя своё имя и положение, чтобы люди ему поверили. Я же просто женщина из Украины, кто мне поверит".