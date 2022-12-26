Муж продал свою жену и ей очень повезло

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В исторической местности Англии с 17 века до вплоть 1913 года был странный и на первый взгляд циничный обычай. Муж мог продать свою супругу первому встречному. Не трудно догадаться, что обычай появился не от хорошего и сытного житья.
В те времена развод в Англии был очень дорогим и муторным мероприятием. Если уж сильно нужно было, то роскошь развода была доступна лишь очень обеспеченным людям. А что же делать остальным, у кого никак не складывается семейная жизнь?
Голь на выдумки хитра, поэтому был выдуман способ, который власти не вот поощряли, но и не препятствовали. Больше того, были случаи, когда мужа, не способного прокормить свою жену (и заодно детей) официальные лица подталкивали к продаже супруги. Делалось это не из цинизма, а наоборот - из гуманных соображений, ведь женщину ждали нищета, работный дом, а так она могла хорошо устроить свою жизнь.
Голь на выдумки хитра, поэтому был выдуман способ, который власти не вот поощряли, но и не препятствовали. Больше того, были случаи, когда мужа, не способного прокормить свою жену (и заодно детей) официальные лица подталкивали к продаже супруги. Делалось это не из цинизма, а наоборот - из гуманных соображений, ведь женщину ждали нищета, работный дом, а так она могла хорошо устроить свою жизнь.
Чем более глубинным был английский народ, тем шире был распространён этот обычай.
Всё было не всегда однозначно: супруги могли уже давно иметь на примете других спутников жизни и надо было просто соблюсти формальности, чтобы разойтись с одним человеком и начать жить с другим.
Всё было не всегда однозначно: супруги могли уже давно иметь на примете других спутников жизни и надо было просто соблюсти формальности, чтобы разойтись с одним человеком и начать жить с другим.
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Поэтому жену чаще всего продавали не незнакомцам, а бережно передавали в руки того, кого женщина сама выбрала в качестве следующего спутника жизни. Они обычно уже встречались, муж был в курсе и обряд продажи имел больше символическое и бюрократическое значение.
Также облегчало происходящее то, что венчание в Англии, особенно в глубинке, не было популярной традицией. Для брака нужно было достичь возраста согласия и прилюдно объявить о своём желании создать семью. Вот, в общем, и всё.
Также облегчало происходящее то, что венчание в Англии, особенно в глубинке, не было популярной традицией. Для брака нужно было достичь возраста согласия и прилюдно объявить о своём желании создать семью. Вот, в общем, и всё.
По действующим тогда законам жена была мужниным имуществом, поэтому некоторые не только умудрялись продать благоверную, но и завещать её тому, кому считали нужным.
Английские переселенцы в США привезли этот обычай с собой и в Америке он просуществовал до кона 18 века.
Забавно, что как-то все это вписывалось в светские и религиозные законы, хотя по факту полностью им противоречили. Вот такое искусство компромисса.
Английские переселенцы в США привезли этот обычай с собой и в Америке он просуществовал до кона 18 века.
Забавно, что как-то все это вписывалось в светские и религиозные законы, хотя по факту полностью им противоречили. Вот такое искусство компромисса.
Есть одна примечательная история, случившаяся в 1744 году.
Девушку звали Анна Уэллс, она была простолюдинкой и работала горничной, имея в анамнезе пьющего и гулящего мужа. Пьющего настолько, что когда ему не хватило денег на выпивку, он выставил Анну на продажу на одном из гостиничных дворов.
Девушку звали Анна Уэллс, она была простолюдинкой и работала горничной, имея в анамнезе пьющего и гулящего мужа. Пьющего настолько, что когда ему не хватило денег на выпивку, он выставил Анну на продажу на одном из гостиничных дворов.
Как раз в этот момент в гостинице остановился Генри Бриджес, второй герцог Чандос.
Он был довольно-таки вспыльчивым и импульсивным дураком, что в итоге сыграло на руку Анне. К моменту событий герцог уже успел жениться, завести двоих детей и овдоветь.
Почти накануне отец Генри умер, оставив сыну огромные долги (настолько большие, что пришлось выставить с молотка родовое гнездо со всем его содержимым). Жених, одним словом, так себе.
Свидетель, присутствующих при описываемых событиях, рассказывал следующее: "...Герцог Чандос и его спутник обедали в «Пеликане» в Ньюбери по дороге в Лондон. Они заметили волнение во дворе гостиницы - им сказали, что мужчина собирается продать свою жену, и ведет ее с недоуздком вокруг шеи. Они пошли посмотреть. Герцог был поражен ее красотой и терпеливой покорностью. Он купил ее и впоследствии женился на ней (в Часовне Кита) на Рождество 1744 г..."
Он был довольно-таки вспыльчивым и импульсивным дураком, что в итоге сыграло на руку Анне. К моменту событий герцог уже успел жениться, завести двоих детей и овдоветь.
Почти накануне отец Генри умер, оставив сыну огромные долги (настолько большие, что пришлось выставить с молотка родовое гнездо со всем его содержимым). Жених, одним словом, так себе.
Свидетель, присутствующих при описываемых событиях, рассказывал следующее: "...Герцог Чандос и его спутник обедали в «Пеликане» в Ньюбери по дороге в Лондон. Они заметили волнение во дворе гостиницы - им сказали, что мужчина собирается продать свою жену, и ведет ее с недоуздком вокруг шеи. Они пошли посмотреть. Герцог был поражен ее красотой и терпеливой покорностью. Он купил ее и впоследствии женился на ней (в Часовне Кита) на Рождество 1744 г..."
В общем, герцог увидел красавицу в сложнейшей ситуации, купил её у мужа и женился. Современники утверждали, что эти двое жили счастливо в этом странном браке и очень уважали и ценили друг друга.
Вот так простолюдинка и прислуга волею безалаберного первого мужа превратилась обеспеченную (в сравнении с прошлой жизнью) герцогиню. Их дети получили прекрасное образование и прекрасную жизнь. А так бы жила в нищете, всю жизнь терпя издевательства от грубого хама.
Анна умерла в 1759 году, а герцог женился в третий раз в 1767 году, причём очень выгодно, на дочери богача, чем выровнял своё материальное положение.
Вот так простолюдинка и прислуга волею безалаберного первого мужа превратилась обеспеченную (в сравнении с прошлой жизнью) герцогиню. Их дети получили прекрасное образование и прекрасную жизнь. А так бы жила в нищете, всю жизнь терпя издевательства от грубого хама.
Анна умерла в 1759 году, а герцог женился в третий раз в 1767 году, причём очень выгодно, на дочери богача, чем выровнял своё материальное положение.
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