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Муж продал свою жену и ей очень повезло

Муж продал свою жену и ей очень повезло

Автор:
26 декабря 2022 18:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Англия   женщины   интересное   история   обычаи   отношения   традиции   
1571
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В исторической местности Англии с 17 века до вплоть 1913 года был странный и на первый взгляд циничный обычай. Муж мог продать свою супругу первому встречному. Не трудно догадаться, что обычай появился не от хорошего и сытного житья.
Чем более глубинным был английский народ, тем шире был распространён этот обычай.
Всё было не всегда однозначно: супруги могли уже давно иметь на примете других спутников жизни и надо было просто соблюсти формальности, чтобы разойтись с одним человеком и начать жить с другим.
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Метки: Англия   женщины   интересное   история   обычаи   отношения   традиции   
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1  комментарий
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сергей ремизов Полчаса назад
На "Дзене " грёбаном видел данный пост. Автор, старайтесь + за суету.
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