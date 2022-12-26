Муж продал свою жену и ей очень повезло

Как раз в этот момент в гостинице остановился Генри Бриджес, второй герцог Чандос.

Он был довольно-таки вспыльчивым и импульсивным дураком, что в итоге сыграло на руку Анне. К моменту событий герцог уже успел жениться, завести двоих детей и овдоветь.

Почти накануне отец Генри умер, оставив сыну огромные долги (настолько большие, что пришлось выставить с молотка родовое гнездо со всем его содержимым). Жених, одним словом, так себе.

Свидетель, присутствующих при описываемых событиях, рассказывал следующее: "...Герцог Чандос и его спутник обедали в «Пеликане» в Ньюбери по дороге в Лондон. Они заметили волнение во дворе гостиницы - им сказали, что мужчина собирается продать свою жену, и ведет ее с недоуздком вокруг шеи. Они пошли посмотреть. Герцог был поражен ее красотой и терпеливой покорностью. Он купил ее и впоследствии женился на ней (в Часовне Кита) на Рождество 1744 г..."