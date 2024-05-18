В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки

Ребенок пропал в станице Ольгинской накануне.
Девочка днем пошла в ближайший магазин за хлебом и домой не вернулась. Родители практически сразу подняли тревогу. Ребенка безуспешно искали несколько часов, к поискам подключились все неравнодушные жители станицы.
Девочка росла в полной и благополучной семье, была долгожданным поздним ребенком. Старший брат уже давно окончил школу.
“Всегда опрятная, аккуратно причесанная, неимоверно красивая... Я в таком шоке, словами не передать”, – рассказали соседи.
Вечером того же дня (17 мая) тело второклассницы с признаками удушения обнаружили в лесополосе около станицы. Еще до того, как нашли тело ребенка, полицейские выяснили, что девочку посадил в машину водитель эвакуатора и увез в неизвестном направлении.
Сотрудники МВД вычислили подозреваемого на белом эвакуаторе по навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС — он уже задержан. В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление обстоятельств преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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А вы заметили, что слишком часто стали убивать девочек, девушек-будущих матерей? Кто-то выполняет программу по уничтожению русского народа.