FISHKINET
Сообщество Криминал 3045 постов • 388 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки

В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки

Автор:
18 мая 2024 05:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ростовская обл   криминал   станица Ольгинская   убийство   убийство ребёнка   
1495
2
2

Ребенок пропал в станице Ольгинской накануне.

Девочка днем пошла в ближайший магазин за хлебом и домой не вернулась. Родители практически сразу подняли тревогу. Ребенка безуспешно искали несколько часов, к поискам подключились все неравнодушные жители станицы.


Девочка росла в полной и благополучной семье, была долгожданным поздним ребенком. Старший брат уже давно окончил школу.


“Всегда опрятная, аккуратно причесанная, неимоверно красивая... Я в таком шоке, словами не передать”, – рассказали соседи.



Вечером того же дня (17 мая) тело второклассницы с признаками удушения обнаружили в лесополосе около станицы. Еще до того, как нашли тело ребенка, полицейские выяснили, что девочку посадил в машину водитель эвакуатора и увез в неизвестном направлении.


Сотрудники МВД вычислили подозреваемого на белом эвакуаторе по навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС — он уже задержан. В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление обстоятельств преступления.


По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Ростовская обл   криминал   станица Ольгинская   убийство   убийство ребёнка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
148k
parallax 2 часа назад
Сцука, откуда берутся такие животные? Убить беззащитного ребёнка только напавшего жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
515
Денис Веселов 21 минуту назад
А когда уже лоб начнут ? Кажется нашей стране. Уж давно по х... Давно должно стать , а не крестить за всякую чушь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Валентин Полчаса назад
возможно ли искоренить такое ? даже если всю семью педофила уничтожить ? к сожалению пороки эти заложены в человеческой природе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Autumn2015 52 минуты назад
Педофилов на шипастый кол!
А вы заметили, что слишком часто стали убивать девочек, девушек-будущих матерей? Кто-то выполняет программу по уничтожению русского народа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
608
2023 54 минуты назад
Отдать гада на растерзание, суд Линча в таких случаях должен быть применим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr Час назад
Опять специалист?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1160 постов (1155 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В России захотели штрафовать за оскорбление учителей
В России захотели штрафовать за оскорбление учителей
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад надругался над 6-летней девочкой
В российском селе двое мужчин убили 25-летнего насильника, который 10 лет назад...
Набирающие популярность в сообществах
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Как я ловил мышь самым гуманным способом
Как я ловил мышь самым гуманным способом
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#ДТП#история#кино#Китай#полиция#Жизнь#фильм
#в мире#автомобили#люди#авто аварии#забавно#интересное#новости#кот#США#криминал
#животные#Прикол#интересно#аварии#Юмор#Спорт#Автовсячина#факты#Ynews#Спасение
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США В Лондоне неадекват зарубил 14-летнего подростка самурайским мечом В Лондоне неадекват зарубил 14-летнего подростка самурайским мечом После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки искусственного интеллекта После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки...

На что жалуетесь?

Вернуться