В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки

Девочка днем пошла в ближайший магазин за хлебом и домой не вернулась. Родители практически сразу подняли тревогу. Ребенка безуспешно искали несколько часов, к поискам подключились все неравнодушные жители станицы.





Девочка росла в полной и благополучной семье, была долгожданным поздним ребенком. Старший брат уже давно окончил школу.





“Всегда опрятная, аккуратно причесанная, неимоверно красивая... Я в таком шоке, словами не передать”, – рассказали соседи.







