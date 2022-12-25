17 угарных фотобомб, которые устроили вездесущие котейки

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Фотобомба – снимок, который испорчен, или не очень, появлением в кадре не запланированного персонажа. И оказывается, кошки в совершенстве научились "фотобомбить". Одним своим внезапным участием, они способны превратить кадр в шедевр, ну или в абсурдную сцену. Взгляните!
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