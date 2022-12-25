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17 угарных фотобомб, которые устроили вездесущие котейки

17 угарных фотобомб, которые устроили вездесущие котейки

Автор:
25 декабря 2022 22:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Вездесущие   Внезапное   Шедевр   котейки   угарные   участие   фотобомбы   
659
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Фотобомба – снимок, который испорчен, или не очень, появлением в кадре не запланированного персонажа. И оказывается, кошки в совершенстве научились "фотобомбить". Одним своим внезапным участием, они способны превратить кадр в шедевр, ну или в абсурдную сцену. Взгляните!
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Метки: Вездесущие   Внезапное   Шедевр   котейки   угарные   участие   фотобомбы   
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1  комментарий
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9k
Павел 3 минуты назад
Котейка всегда на первом месте!!!
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