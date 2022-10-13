20 мурлык, которые выиграли конкурс на самую смешную морду

Все знают, что котики очень милые. Проблема в том, что сами усатые не всегда с этим согласны. Иногда они могут скорчить такую гримасу, что снимок автоматически становится шедевром, если конечно хозяева успевают взять камеру. В этом посте вы увидите забавные кадры, которые вряд ли бы понравились хвостатым.

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Заходи, человек, не бойся! 0 Источник:

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Этому коту явно не нравятся посетители 0 Источник:

Она может заменить лампу 0 Источник:

Интересно, о чём он думает 0 Источник:

Эффект неожиданности 0 Источник:

Наиглупейшее выражение морды 0 Источник:

Наша кошка размышляет о вечном 0 Источник:

Он сам туда залез, но решил устроить истерику 0 Источник:

Мэйси терпеть не может бананы 0 Источник:

Симпатяга 0 Источник:

Он чихает 0 Источник:

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У любого будет такое лицо, если неожиданно разбудить среди ночи 0 Источник:

В каждой семье есть гадкий утенок 0 Источник:

Это улыбка настоящего злодея 0 Источник: