20 мурлык, которые выиграли конкурс на самую смешную морду

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Все знают, что котики очень милые. Проблема в том, что сами усатые не всегда с этим согласны. Иногда они могут скорчить такую гримасу, что снимок автоматически становится шедевром, если конечно хозяева успевают взять камеру. В этом посте вы увидите забавные кадры, которые вряд ли бы понравились хвостатым.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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