17 хвостатых и усатых, которые в совершенстве овладели искусством ниндзя

Каждый счастливый хозяин котейки знает, что если питомец захотел спрятаться в доме, то его в жизни не найдёшь. Ваш хитрющий ниндзя знает самые укромные уголки, и в совершенстве владеет искусством маскировки. Взгляните на их хитроумные укрытия.

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