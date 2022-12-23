17 хвостатых и усатых, которые в совершенстве овладели искусством ниндзя

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Каждый счастливый хозяин котейки знает, что если питомец захотел спрятаться в доме, то его в жизни не найдёшь. Ваш хитрющий ниндзя знает самые укромные уголки, и в совершенстве владеет искусством маскировки. Взгляните на их хитроумные укрытия.
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Это теоретический вопрос. Я не вижу своего хвостика, но ОН есть!