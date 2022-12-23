FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1486 постов • 455 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
17 хвостатых и усатых, которые в совершенстве овладели искусством ниндзя

17 хвостатых и усатых, которые в совершенстве овладели искусством ниндзя

Автор:
23 декабря 2022 22:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Укромные   Хвостатые   Хитрющие   искусство   котейки   маскировка   укрытие   
1426
19
Каждый счастливый хозяин котейки знает, что если питомец захотел спрятаться в доме, то его в жизни не найдёшь. Ваш хитрющий ниндзя знает самые укромные уголки, и в совершенстве владеет искусством маскировки. Взгляните на их хитроумные укрытия.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Укромные   Хвостатые   Хитрющие   искусство   котейки   маскировка   укрытие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Омар Хайям Час назад
"А где прячутся ваши коты?"
_____________________________________________________________________
Это теоретический вопрос. Я не вижу своего хвостика, но ОН есть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел 37 минут назад
Моя у же стара прятаться. Просто отживает кресло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

249563



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь
Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Где же АД? Ученые нашли ответ
Где же АД? Ученые нашли ответ
«Суровая» снегурочка из Нижневартовска
«Суровая» снегурочка из Нижневартовска
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Несгибаемый человек

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#люди#Приколы#Ynews#забавно#новый год#новости#СССР
#Юмор#интересное#история#кино#Жизнь#автомобили#искусство#аварии#позитив#Спорт
#интересно#Прикол#подборка#картинки#дизайн#дети#автомир#дтп#рождество#кот
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника "Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника Художница сделала мини-город из романа Стивена Кинга Художница сделала мини-город из романа Стивена Кинга 30 любопытных фактов об искусстве, о которых не расскажут в школе 30 любопытных фактов об искусстве, о которых не расскажут в школе 17 котеек, которые напрочь забыли о своей фотогеничности 17 котеек, которые напрочь забыли о своей фотогеничности 35 ювелирных украшений для тех, кто любит выделяться из толпы 35 ювелирных украшений для тех, кто любит выделяться из толпы 15 котеек, которые умудрились нарушить почти все существующие законы природы 15 котеек, которые умудрились нарушить почти все существующие законы природы

На что жалуетесь?

Вернуться