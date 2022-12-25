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Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Светлана Немоляева и Александр Лазарев во время съемок фильма «По главной улице с оркестром», 1986 год
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4.
Леонид Куравлев и Ирина Муравьёва во время съемок фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 1985 год
Сейчас трудно представить кого-то другого в роли Нади Клюевой кроме Ирины Муравьевой, а ведь изначально актриса категорически отказывалась сниматься в этом фильме. Ей не понравился сценарий, не нравилось конструкторское бюро, а больше всего не нравилась роль очередной дурнушки.
5.
Арчил Гомиашвили на съемках фильма «12 стульев», 1971 год
Именно после выхода на экраны фильма «12 стульев» на Арчила Гомиашвили обрушилась настоящая слава.
6.
Леонид Гайдай, Леонид Куравлёв и Татьяна Кравченко на съёмках фильма «Опасно для жизни!», 1984 год
7.
Михаил Пуговкин в роли атамана Ирода «Золотые рога», 1972 год
Музыкальная сказка «Золотые рога» о том, как важно не поддаваться злу и следовать добру.
К слову, это был последний фильм киносказочника страны Александра Роу, выпущенный в 1973 году.
К слову, это был последний фильм киносказочника страны Александра Роу, выпущенный в 1973 году.
10.
Армен Джигарханян, Анатолий Ромашин и Александр Абдулов на съемках фильма «Рецепт ее молодости», 1983 год
11.
Сергей Николаев на съемочной площадки киносказки «Варвара-краса, длинная коса», 1969 год
Андрей-царевич – «упитанный, но невоспитанный» в легендарной фильме-сказке стала самой известной ролью в карьере Сергея Николаева.
14.
Сергей Жигунов, Алёна Хмельницкая и Владимир Шевельков на съемках фильма «Сердца трёх», 1992 год
18.
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съёмочной площадке художественного фильма «Жестокий романс» в Костроме, 1983 год
19.
Эльдар Рязанов, Иннокентий Смоктуновский и Ольга Аросева на съемках фильма «Берегись автомобиля», 1966 год
20.
Анатолий Папанов и Евгений Карелов на съемках фильма «Дети Дон Кихота», 1965 год
Интересно, что работая над ролью врача Бондаренко в трагикомедии «Дети Дон Кихота», Анатолий Папанов каждый день в течение полутора месяцев приходил в родильный дом, где следил за работой медперсонала. Под конец актера даже стали принимать за настоящего доктора
22.
Наталья Селезнёва, Александр Демьяненко и Леонид Гайдай во время съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год
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Метки: СССР актеры интересно кино фотографии
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