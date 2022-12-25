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Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Автор:
25 декабря 2022 22:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
328
23
Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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6  комментариев
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4k
Трям 4 часа назад
А че, падежи уже отменили?
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86k
Taras Kozalupko 2 часа назад
С балалайкой не Милляр стоит?
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12k
Cornho 3 часа назад
Что-то мне кажется, что и Смоктуновский, и Аросева в "Берегись автомобиля" моложе были.

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