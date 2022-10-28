Счёт в пользу неприятностей: подборка фотографий людей, которых покинула удача

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Можно всю жизнь стараться быть сосредоточенным и внимательным, чтобы не попасть в неудобные ситуации. Однако у различных мелких и не очень неприятностей на этот счёт иное мнение, ведь они всегда оказываются впереди нас в самый неподходящий момент.
Именно этому и посвящена следующая подборка фотографий.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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