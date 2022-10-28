Счёт в пользу неприятностей: подборка фотографий людей, которых покинула удача

Можно всю жизнь стараться быть сосредоточенным и внимательным, чтобы не попасть в неудобные ситуации. Однако у различных мелких и не очень неприятностей на этот счёт иное мнение, ведь они всегда оказываются впереди нас в самый неподходящий момент.