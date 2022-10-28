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Счёт в пользу неприятностей: подборка фотографий людей, которых покинула удача

Счёт в пользу неприятностей: подборка фотографий людей, которых покинула удача

Автор:
28 октября 2022 23:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: невезучие люди   неприятности   неудачи   подборка   фото   фотографии   
1666
18

Можно всю жизнь стараться быть сосредоточенным и внимательным, чтобы не попасть в неудобные ситуации. Однако у различных мелких и не очень неприятностей на этот счёт иное мнение, ведь они всегда оказываются впереди нас в самый неподходящий момент.

Именно этому и посвящена следующая подборка фотографий.

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Источник:

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Метки: невезучие люди   неприятности   неудачи   подборка   фото   фотографии   
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4  комментария
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19k
Corvus Corax Час назад
"подборка фотографий людей"

Почти на всех фото людей нет...
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3k
Старичок Час назад
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56327



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