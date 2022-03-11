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Знаменитые сооружения построенные по детским рисункам

Знаменитые сооружения построенные по детским рисункам (19 фото)

Автор:
11 марта 2022 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   здание   прикол   рисунок   строение   фото   
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Британские и американские издательства провели интересный проект, для которого попросили учеников младших классов нарисовать самые известные достопримечательности своих стран. После организаторы отправили самые понравившиеся им творения профессиональным дизайнерам, которые переосмыслили эти рисунки в виде реалистичных городских объектов.

И у тех, и у других получилось несколько магических произведений архитектурного искусства, демонстрирующих всю мощь детской фантазии, у которой как известно нет никаких тормозов.

Итоговые рендеры в основном похожи на оригинальные строения, но новые детали, созданные детским восприятием действительности, дополняют их самым очаровательно-забавным образом!


Биг-Бен

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Автор проекта уточнил, что его название «Лесной Биг-Бен».


Эмпайр-стейт-билдинг

Тауэрский мост

Автор проекта предложил покрыть обе башни моста сладкой оболочкой, а их верхние части оснастить леденцами на палочках и кусочками пиццы. Также архитектор считает, что верхняя часть моста может стать идеальным местом для гоночной трассы, а между ней и проезжей частью следует расположить открытый бассейн. Под мостом между двух башен автор планирует положить огромный надувной батут, а крепёжные цепи превратить в спусковую горку.

Кроме того сама проезжая часть должна быть видоизменена так, чтобы по ней могли спокойно перемещаться динозавры.


Гора Рашмор

Колесо обозрения Лондонский Глаз

Автор проекта посчитал, что звезда-обозрения является куда менее избитым видом подобных сооружений.


Статуя Свободы

Небоскрёб The Shard, Лондон

Автор проекта предложил дополнить небоскрёб круговой железной дорогой, раскрасить его в более яркий жёлтый цвет и водрузить на верхушку флаг — обязательно зелёный.


Мост Золотые Ворота

Спейс-Нидл, Сиэтл

Автор проекта посчитал, что космическое название небоскрёба намекает на то, что объект стоит переместить… разумеется, в космос!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   дети   здание   прикол   рисунок   строение   фото   
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Алексей Полчаса назад
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