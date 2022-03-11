Знаменитые сооружения построенные по детским рисункам

И у тех, и у других получилось несколько магических произведений архитектурного искусства, демонстрирующих всю мощь детской фантазии, у которой как известно нет никаких тормозов.

Итоговые рендеры в основном похожи на оригинальные строения, но новые детали, созданные детским восприятием действительности, дополняют их самым очаровательно-забавным образом!

Биг-Бен