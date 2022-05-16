20+ животных, которым всё равно на ваше личное пространство

Мы так любим своих пушистых друзей, что иногда крайне сложно замечать их недостатки. Например, их безмерную любовь к нарушению личного пространства - ведь иногда они совсем не понимают, что такое понятие существует, даже если несколько раз объяснить. Для них это очередной способ выразить свои чувства и привязанность к нам!

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Пушистый ассистент 0 Источник:

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"Ты никуда от меня не денешься!" 0 Источник:

"А это я просто принимаю ванну" 0 Источник:

Коты особенно любят нарушать личное пространство 0 Источник:

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Большой кот следит за тобой.. 0 Источник:

Когда ну очень хочешь внимания 0 Источник:

"Я спасу тебя от этой воды, человек" 0 Источник:

Лежанка для кошек 0 Источник:

Лучшее место для сна 0 Источник:

"Проснулся и увидел, как кот сидит на моей груди и просит поесть" 0 Источник:

Ну как устоять? 0 Источник:

"Это не твоя лежанка!" 0 Источник:

Какое ещё личное пространство? 0 Источник:

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Еда со стола - самая вкусная 0 Источник:

Почему бы не прилечь на хозяина 0 Источник:

"Хватит учиться, у тебя же есть я!" 0 Источник:

Помощник на работе 0 Источник:

Удалёнка - это.. 0 Источник:

"Как ты мог пойти в туалет без меня?" 0 Источник:

Кот намекает, что пора сделать паузу 0 Источник:

"Вот что я вижу каждый раз, когда выхожу из душа" 0 Источник:

Кролик, это больше не твой дом 0 Источник:

Любовь к хозяйке - безмерна 0 Источник:

"Пытаюсь научить своих собак понятиям о личном пространстве. Пока не получается" 0 Источник:

Достаточно экранного времени на сегодня 0 Источник:

Лучший друг - лучшая лежанка 0 Источник: