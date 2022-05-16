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20+ животных, которым всё равно на ваше личное пространство

20+ животных, которым всё равно на ваше личное пространство

Автор:
16 мая 2022 13:52
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   кошки   личное пространство   подборка   смешные животные   собаки   фото   фотографии   
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Мы так любим своих пушистых друзей, что иногда крайне сложно замечать их недостатки. Например, их безмерную любовь к нарушению личного пространства - ведь иногда они совсем не понимают, что такое понятие существует, даже если несколько раз объяснить. Для них это очередной способ выразить свои чувства и привязанность к нам!
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Источник:

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Метки: Питомцы   животные   кошки   личное пространство   подборка   смешные животные   собаки   фото   фотографии   
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2  комментария
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16k
Nikita Полчаса назад
С попугаями надо быть крайне осторожным.....
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6k
М С Полчаса назад
Хороший заряд позитива!
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