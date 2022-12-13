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Это дело так и не раскрыли

Это дело так и не раскрыли

Автор:
13 декабря 2022 17:42
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   Россия   адвокаты   интересное   история   преступления   
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На должность прокурора окружного суда в Санкт-Петербурге Анатолий Фёдорович Кони был переведён 18 февраля 1870 года.
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Несчастная Надя, которой только-только исполнилось 19 лет была в ужасе от предстоящей встречи с банкиром - она рыдала и умоляла родителей не отправлять её к нему. Да и тем более она давно уже испытывала нежные (но безответные) чувства к офицеру лейб-гвардии казачьего полка.
Но семья подавила волю девушки и день был назначен. С Надеждой в дом банкира должна была приехать и Анна, а после совместного ужина оставить сестру с мужчиной наедине.

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Метки: Прошлое   Россия   адвокаты   интересное   история   преступления   
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2  комментария
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KiploksAKS 39 минут назад
"Тайный советник" - это не функция, и не должность. Это гражданский чин в Петровской "Табели о рангах". В конце 19 века 3-й в имперской иерархии, соответствовал армейскому чину генерал-лейтенанта. Чин присваивался лично императором, срок службы в прежнем чине значения не имел.
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Хухрмухр 38 секунд назад
Хрень,написаная на коленке.
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