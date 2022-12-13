Это дело так и не раскрыли

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На должность прокурора окружного суда в Санкт-Петербурге Анатолий Фёдорович Кони был переведён 18 февраля 1870 года.
Он выполнял функции адвоката, прокурора, тайного советника юстиции, председателя суда. Он также был почётным академиком Санкт-Петербургской академии наук. Главным человеческим качеством Кони была честность и вот как-то раз, у одного из судебных следователей, Кони обнаружил нераскрытое дело, которое потрясло его.
Чиновник Климов, проживавший в Санкт-Петербурге, был женат и у них было трое детей: две красивые дочери и сын, злоупотреблявший алкоголем. Старшая дочь Анна вышла замуж за чиновника, но мужа оставила и жила с родителями.
На одном из праздников семья случайно познакомилась с банкиром, который испытывал сладострастное влечение к исключительно невинным девушкам и за право первой ночи платил баснословные деньги.
Старшие Климовы представили ему свою старшую дочь в качестве невинной девушки и получили вскоре авансом часть денег. Однако, кто-то из друзей предупредил банкира об обмане и он стал угрожать Климовым документам, могущим полностью разрушить репутацию семьи. Родители стали уговаривать на секс со старым банкиром уж младшенькую Надю.
Анна в этой ситуации взяла на себя роль посредницы, при этом потребовав у родителей часть суммы. Угрозы, принуждения, шантаж.
На одном из праздников семья случайно познакомилась с банкиром, который испытывал сладострастное влечение к исключительно невинным девушкам и за право первой ночи платил баснословные деньги.
Старшие Климовы представили ему свою старшую дочь в качестве невинной девушки и получили вскоре авансом часть денег. Однако, кто-то из друзей предупредил банкира об обмане и он стал угрожать Климовым документам, могущим полностью разрушить репутацию семьи. Родители стали уговаривать на секс со старым банкиром уж младшенькую Надю.
Анна в этой ситуации взяла на себя роль посредницы, при этом потребовав у родителей часть суммы. Угрозы, принуждения, шантаж.
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Несчастная Надя, которой только-только исполнилось 19 лет была в ужасе от предстоящей встречи с банкиром - она рыдала и умоляла родителей не отправлять её к нему. Да и тем более она давно уже испытывала нежные (но безответные) чувства к офицеру лейб-гвардии казачьего полка.
Но семья подавила волю девушки и день был назначен. С Надеждой в дом банкира должна была приехать и Анна, а после совместного ужина оставить сестру с мужчиной наедине.
Но семья подавила волю девушки и день был назначен. С Надеждой в дом банкира должна была приехать и Анна, а после совместного ужина оставить сестру с мужчиной наедине.
Наконец-то воля строптивой девушки общими усилиями семьи была подавлена. С банкиром был оговорен день, когда сестры приедут в дом банкира вдвоем, а после ужина Анна оставит Надежду одну.
Накануне этого дня Надежда написала своему любимому письмо, где просила его приехать к пяти часам вечера, чтобы пообедать с ней в одном из загородных ресторанов. Она заказала в отдельном кабинете ужин, но офицер так и не приехал (так себе воспитание). Надежде уже нечего было терять, она выпила несколько бокалов шампанского и отправилась искать офицера в казачьи гвардейские палаты, но возлюбленного и там не было. Пообщавшись с несколькими его друзьями, по их словам, девушка казармы покинула.
Накануне этого дня Надежда написала своему любимому письмо, где просила его приехать к пяти часам вечера, чтобы пообедать с ней в одном из загородных ресторанов. Она заказала в отдельном кабинете ужин, но офицер так и не приехал (так себе воспитание). Надежде уже нечего было терять, она выпила несколько бокалов шампанского и отправилась искать офицера в казачьи гвардейские палаты, но возлюбленного и там не было. Пообщавшись с несколькими его друзьями, по их словам, девушка казармы покинула.
Утром Надя, в состоянии сильного алкогольного опьянения, наняла на площади извозчика, доехала до своего дома, расплатилась с удивлённым возницей золотой пятирублёвой монетой и не слушая его возражения о том, что нет сдачи, шатаясь медленно побрела в свою квартиру.
Дома, в комнате брата, она вытащила некий предмет из его комода, а через несколько минут в её комнате раздался выстрел.
Дома, в комнате брата, она вытащила некий предмет из его комода, а через несколько минут в её комнате раздался выстрел.
Пуля повредила позвоночник так, что стремительно наступал паралич речи и рук. Семья не позвонила в полицию (ещё бы, такие деньги потеряны!), но пригласила профессора, что преподавал в Медико-хирургической академии, с которым Анна была в близких отношениях.
Когда врач вошёл в комнату, Надя ещё могла говорить, но паралич нарастал. К тому моменту, когда приехал уже полицейский врач, она не могла говорить и двигать руками. Осмотрев Надежду полицейский заявил: над девушкой надругались много раз и не один человек. Через сутки девушка скончалась, так и не рассказав, что с ней случилось.
Розыски велись в самых разных направлениях, но ни к чему не приводили. Даже подозреваемых не было. Профессор взял на поруки Анну, которая проходила свидетелем по делу.
Когда врач вошёл в комнату, Надя ещё могла говорить, но паралич нарастал. К тому моменту, когда приехал уже полицейский врач, она не могла говорить и двигать руками. Осмотрев Надежду полицейский заявил: над девушкой надругались много раз и не один человек. Через сутки девушка скончалась, так и не рассказав, что с ней случилось.
Розыски велись в самых разных направлениях, но ни к чему не приводили. Даже подозреваемых не было. Профессор взял на поруки Анну, которая проходила свидетелем по делу.
В начале октября профессор пришёл к Анатолию Фёдоровичу Кони и заявил, что хочет отказаться от поручительства за Анну и не желает с ней иметь ничего общего. Кони сообщил, что заявление об отказе на поручительство он принять сможет и также поделился, в каких направлениях работала полиция в поисках преступников. Профессор рассказал Кони, что следствие всё это время двигалось по неправильному пути. Юрист стал расспрашивать врача.
- Жалко мне её, возмущён таким отношением к ней других людей, но следствию помочь не желаю! - ответил профессор. - Однако если Вы, Анатолий Фёдорович, дадите слово, я расскажу это только Вам, но как своему другу!
- Расскажите мне как прокурору, - попросил Кони.
- Не хочу, мне это невыгодно и нежеланно, - ответил профессор
- Старшая сестра Надежды, Анна, заявила, что вы должны были сделать из неё невинную девушку. А разве так можно?
- Можно, без всяких проблем, - ровным голосом ответил профессор.
- Но это же безнравственно? - спросил Кони.
- Нравственно или нет - понятие растяжимое. Целесообразно или нет - это самое главное, - ответил профессор и собрался уходить.
Врач протянул Кони руку, но тот свою не подал.
О том, что случилось с Надеждой Климовой до сих пор ничего точно неизвестно. Ничего, кроме того, что несчастная девушка была доведена до самоубийства своей собственной семьёй...
- Расскажите мне как прокурору, - попросил Кони.
- Не хочу, мне это невыгодно и нежеланно, - ответил профессор
- Старшая сестра Надежды, Анна, заявила, что вы должны были сделать из неё невинную девушку. А разве так можно?
- Можно, без всяких проблем, - ровным голосом ответил профессор.
- Но это же безнравственно? - спросил Кони.
- Нравственно или нет - понятие растяжимое. Целесообразно или нет - это самое главное, - ответил профессор и собрался уходить.
Врач протянул Кони руку, но тот свою не подал.
О том, что случилось с Надеждой Климовой до сих пор ничего точно неизвестно. Ничего, кроме того, что несчастная девушка была доведена до самоубийства своей собственной семьёй...
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