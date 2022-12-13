Это дело так и не раскрыли

- Жалко мне её, возмущён таким отношением к ней других людей, но следствию помочь не желаю! - ответил профессор. - Однако если Вы, Анатолий Фёдорович, дадите слово, я расскажу это только Вам, но как своему другу!

- Расскажите мне как прокурору, - попросил Кони.

- Не хочу, мне это невыгодно и нежеланно, - ответил профессор

- Старшая сестра Надежды, Анна, заявила, что вы должны были сделать из неё невинную девушку. А разве так можно?

- Можно, без всяких проблем, - ровным голосом ответил профессор.

- Но это же безнравственно? - спросил Кони.

- Нравственно или нет - понятие растяжимое. Целесообразно или нет - это самое главное, - ответил профессор и собрался уходить.

Врач протянул Кони руку, но тот свою не подал.

О том, что случилось с Надеждой Климовой до сих пор ничего точно неизвестно. Ничего, кроме того, что несчастная девушка была доведена до самоубийства своей собственной семьёй...