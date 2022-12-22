В Ростове-на-Дону появились странные плакаты с рэпером Влади и Зеленским

Музыкант активно поддерживает Украину - возможно в этом и причина.
Некто Влади (Владислав Лешкевич) - лидер «Касты», одной из первых рэп-групп. После начала СВО он занял проукраинскую позицию - критиковал, осуждал и извинялся.
Недавно выпустил песню под названием: «Как это, б***ь», возможно?». Она входит в альбом, в котором Влади размышляет о текущей ситуации и высказывается довольно резко.
Вскоре после выхода альбома, рэпера обвинили в дискредитации армии, а депутат-единоросс Альшевских заявил, что сделал запросы в отношении Влади, и против артиста могут завести дела. Теперь вот появились такие баннеры. По всей видимости - сделали антирекламу из-за его явно проукраинской позиции:
Почему баннеры размещены именно в Ростове-на-Дону? Это родной город Лешкевича, и ему посвящено много песен в репертуаре «Касты». Земляки рэпера на плакаты отреагировали по-разному. Кто-то называет увиденное позором и критикует местные власти, кто-то считает, что всё сделали правильно.
Источник:
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В любом случае сделано убого и двусмысленно.
Как всегда желание усидеть на двух стульях.
Как хочешь, так и понимай. И нашим и вашим.
Никто не хочет разбираться с пятой колонной, потому что она у власти))
У них своя тусовка. То флаг украины сын мэра носит (а сколько поддерживающих негласно?), то те же чиновники оправдывают подобных Лешкевичей и вообще всех испуганных патриотов, то Газпром "Эхо Москвы" спонсирует...
Буржуазия своих не бросает.
Кто для них пацан в окопах?
Классово чуждый элемент. Рожденный умирать за их интересы.
А вот Лешкевич, Ройзман, Макаревич, Кац, Гозман... это свои.
А мы, "гусские", как известно, своих не бросаем))