В Ростове-на-Дону появились странные плакаты с рэпером Влади и Зеленским

Вскоре после выхода альбома, рэпера обвинили в дискредитации армии, а депутат-единоросс Альшевских заявил, что сделал запросы в отношении Влади, и против артиста могут завести дела. Теперь вот появились такие баннеры. По всей видимости - сделали антирекламу из-за его явно проукраинской позиции: