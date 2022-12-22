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В Ростове-на-Дону появились странные плакаты с рэпером Влади и Зеленским

В Ростове-на-Дону появились странные плакаты с рэпером Влади и Зеленским

Автор:
22 декабря 2022 15:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Зеленский   альбом   баннер   влади   каста   музыкант   плокат   ростов-на-дону   рэп   
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Музыкант активно поддерживает Украину - возможно в этом и причина.

Некто Влади (Владислав Лешкевич) - лидер «Касты», одной из первых рэп-групп. После начала СВО он занял проукраинскую позицию - критиковал, осуждал и извинялся.

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Недавно выпустил песню под названием: «Как это, б***ь», возможно?». Она входит в альбом, в котором Влади размышляет о текущей ситуации и высказывается довольно резко.

Вскоре после выхода альбома, рэпера обвинили в дискредитации армии, а депутат-единоросс Альшевских заявил, что сделал запросы в отношении Влади, и против артиста могут завести дела. Теперь вот появились такие баннеры. По всей видимости - сделали антирекламу из-за его явно проукраинской позиции:

Почему баннеры размещены именно в Ростове-на-Дону? Это родной город Лешкевича, и ему посвящено много песен в репертуаре «Касты». Земляки рэпера на плакаты отреагировали по-разному. Кто-то называет увиденное позором и критикует местные власти, кто-то считает, что всё сделали правильно.

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Метки: Зеленский   альбом   баннер   влади   каста   музыкант   плокат   ростов-на-дону   рэп   
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16  комментариев
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5k
Leonid Час назад
Баннеры с матом на уллицах города? Как это б...ь возможно?!
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15k
эмосурикат прямоползающий Минуту назад
мне никогда не нравилось название Каста
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−7
Валера 3 минуты назад
кремлеботы - предатели, вас судить будут, когда старый долбоящер сдохнет.
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−7
Валера 12 минут назад
после 24 февраля, когда поехавшей крышей старый долбоящер легализовал хохлонацизм, придав ему более, чем веское обоснование, каждый порядочный человек с непробитой пропагандой головой поддерживает украину.
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191
Человек Наблюдающий 16 минут назад
как в той песне "не забывай свои корни, помни....." - забыл?
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191
Человек Наблюдающий 17 минут назад
минус кумир детства
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1k
lafonten Полчаса назад
Всё потому, что реп-это кал...
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12k
harlamov Полчаса назад
Чет по баннерам непонятно это реклама нового альбома? Или поддержка Зеленского? Или наезд на этого Лешкевича?
В любом случае сделано убого и двусмысленно.
Как всегда желание усидеть на двух стульях.
Как хочешь, так и понимай. И нашим и вашим.
Никто не хочет разбираться с пятой колонной, потому что она у власти))
У них своя тусовка. То флаг украины сын мэра носит (а сколько поддерживающих негласно?), то те же чиновники оправдывают подобных Лешкевичей и вообще всех испуганных патриотов, то Газпром "Эхо Москвы" спонсирует...
Буржуазия своих не бросает.
Кто для них пацан в окопах?
Классово чуждый элемент. Рожденный умирать за их интересы.
А вот Лешкевич, Ройзман, Макаревич, Кац, Гозман... это свои.
А мы, "гусские", как известно, своих не бросаем))
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4k
Дмитрий ! 44 минуты назад
Сам себя опустил, му...к, таким плакатом. Администрации города тоже на клыка дать.
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4k
Дмитрий ! 45 минут назад
На тапок фоткали?
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19
Иван Сусанин 53 минуты назад
отправьте этого "рэпера" поля разминировать
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95
ruslan d Час назад
И этот туда же ... ох
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1k
Odynokiy_dyx Час назад
Лучше бы на рисовали пинок Медведем его под сраку и полет имбицила в сторону синежелтых свиней, а еще лучше бы сделали это реально. Всех сочувствующих депортировать к укропам. Те быстро их в окопы загонят и пусть из окопа поорут слава свиньям.
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August

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