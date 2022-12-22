11 вымерших профессий, которых больше не существует

Найти работу на сегодняшнем рынке труда и так достаточно сложно, а представьте, каково тем, кто выбрал одну из вымерших профессий? Сейчас уже сложно себе представить, что люди когда-то нанимали человека-будильника, чтобы тот стучал им в окна по утрам, но эта, а также 10 других профессий в этом списке действительно когда-то существовали, пока в один не слишком прекрасный для них день просто не исчезли.