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11 вымерших профессий, которых больше не существует

11 вымерших профессий, которых больше не существует

Автор:
22 декабря 2022 18:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   исчезнувшие профессии   работа   факты   хочу все знать   
1920
22

Найти работу на сегодняшнем рынке труда и так достаточно сложно, а представьте, каково тем, кто выбрал одну из вымерших профессий? Сейчас уже сложно себе представить, что люди когда-то нанимали человека-будильника, чтобы тот стучал им в окна по утрам, но эта, а также 10 других профессий в этом списке действительно когда-то существовали, пока в один не слишком прекрасный для них день просто не исчезли.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   исчезнувшие профессии   работа   факты   хочу все знать   
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10  комментариев
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9k
Бритва 55 минут назад
>На заводах было принято нанимать лекторов, которые читали рабочим книги, чтобы развлечь их за работой

однажды какой-то лектор прочитал рабочим правильные книги и понеслась.
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18k
alexis 38 секунд назад
Профессии которые в скором времени возродятся)))
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9k
JeanLuk 22 минуты назад
Комментарий к фото
А кто будил этих людей, что бы те будили других?
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9k
JeanLuk 22 минуты назад
Комментарий к фото
Ледники и сейчас используются, все точно так же, выпиливаются глыбы льда. Разве что пила уже не ручная
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75
Йож ДонеццкиЙ 24 минуты назад
В 19 веке существовали "воскресители" или "похитители тел" Эксгумация тел существует и по сей день.. И занимаются этим как и в 19 веке, люди.
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557
Виктор Чикалев Полчаса назад
Помню, у нас по реке бревна сплавляли, правда, в плотах и тащил их корапь типа РТ, а у каждого предприятия по берегам стояла лесотаска.
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9k
Бритва 54 минуты назад
всех заменит нейросеть!
и тебя, автор поста, тоже заменит
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137
padloni Бритва 14 минут назад
И тебя, читатель
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2k
MPEG-8 Час назад
Машинистка/стенографистка.
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88
Мирлан Дононбаев MPEG-8 Час назад
Эти никуда не делись. Только теперь они тексты набирают не на печатной машинке, а на компьютере в текстовом редакторе.
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