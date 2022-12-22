11 вымерших профессий, которых больше не существует

Найти работу на сегодняшнем рынке труда и так достаточно сложно, а представьте, каково тем, кто выбрал одну из вымерших профессий? Сейчас уже сложно себе представить, что люди когда-то нанимали человека-будильника, чтобы тот стучал им в окна по утрам, но эта, а также 10 других профессий в этом списке действительно когда-то существовали, пока в один не слишком прекрасный для них день просто не исчезли.
1. Пинспоттеры в боулинге. Боулинг-клубы нанимали подростков и детей, чтобы те вручную собирали кегли после удара и расставляли их.
2. Люди-будильники стучали палками или бросали камешки в окна и двери клиентов, которые нанимали их, чтобы не проспать работу.
3. Ледорезы добывали лед на замерзших озерах, чтобы люди могли использовать его в подвалах и холодильниках.
4. До изобретения радара звук приближающихся самолетов отслеживал специальный человек, использующий для этого акустические зеркала и подобные устройства
5. В Европе для контроля над популяциями крыс нанимали крысоловов. Они подвергались высокому риску, но помогали предотвратить их распространение среди населения.
6. Фонарщики использовали длинные шесты, чтобы зажигать, гасить и заправлять уличные фонари, пока не появились электрические лампы.
7. До появления подходящих методов охлаждения и консервирования молоко приходилось доставлять ежедневно, иначе оно портилось. Этим занимался молочник.
8. До появления технологий и инфраструктуры для перевозки бревен специальные рабочие вручную спускали их по реке от лесозаготовок к местам обработк.
9. Телефонисты были неотъемлемой частью работы телефонной сети. Они соединяли междугородние звонки и выполняли прочие задачи, которые теперь уже неактуальны
10. В 19 веке существовали "воскресители" или "похитители тел", которых нанимали для извлечения трупов из могил, чтобы студенты-медики могли на них практиковаться
11. На заводах было принято нанимать лекторов, которые читали рабочим книги, чтобы развлечь их за работой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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однажды какой-то лектор прочитал рабочим правильные книги и понеслась.
и тебя, автор поста, тоже заменит