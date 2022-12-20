У кого стакан на половину полон, найдут положительное даже в дефекте

Мир, как обычно, делится на оптимистов, реалистов и пессимистов. Вопрос восприятия мира весьма философский и ничуть не легче вопроса с религией. Впрочем, не будем устраивать спор на эту тему.
Так всегда и во всем. Сложно придумать ситуацию, в которой эта градация не работает.
Если вы думаете, что это не так, то вот вам наглядный пример — многие пользователи жалуются на то, что внешний SSD диск сильно нагревается. Действительно, для многих это минус, поскольку вынуждает искать решения.
Есть реалисты, которые придумывают, каким образом это исправить, благо сейчас для этого есть все возможности. Есть пессимисты, которые смиренно принимают реальность и только жалуются. А есть оптимисты, которые ищут из этого плюс.
Например, в прохладное время года, это даже плюс. Да и в целом из SSD можно сделать мини-комфорку в пару движений. Весьма элегантное решение, правда, не уверены, что в нем есть смысл и стоит ли так заморачиваться. Но сам подход к решению, весьма нетривиальный.
Источник:
- Российские команды победили на чемпионате мира по футболу, правда среди роботов
- Фото в стиле "Дорогая, я все починил!" от горе-инженеров
- Новость, которая больше похожа на сценарий бондианы — голуби-киборги под управлением людей
- Эти смешные компьютеры ХХ века
- Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную и порой неприглядную сторону разных ситуаций