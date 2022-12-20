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У кого стакан на половину полон, найдут положительное даже в дефекте

У кого стакан на половину полон, найдут положительное даже в дефекте

Автор:
20 декабря 2022 22:46
Сообщество : Фабрика идей
Метки: ssd   Юмор   жесткий   инженеры   интересно   компьютеры   программисты   смекалка   
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Мир, как обычно, делится на оптимистов, реалистов и пессимистов. Вопрос восприятия мира весьма философский и ничуть не легче вопроса с религией. Впрочем, не будем устраивать спор на эту тему.

Так всегда и во всем. Сложно придумать ситуацию, в которой эта градация не работает.

Если вы думаете, что это не так, то вот вам наглядный пример — многие пользователи жалуются на то, что внешний SSD диск сильно нагревается. Действительно, для многих это минус, поскольку вынуждает искать решения.

Есть реалисты, которые придумывают, каким образом это исправить, благо сейчас для этого есть все возможности. Есть пессимисты, которые смиренно принимают реальность и только жалуются. А есть оптимисты, которые ищут из этого плюс.

Например, в прохладное время года, это даже плюс. Да и в целом из SSD можно сделать мини-комфорку в пару движений. Весьма элегантное решение, правда, не уверены, что в нем есть смысл и стоит ли так заморачиваться. Но сам подход к решению, весьма нетривиальный.

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Метки: ssd   Юмор   жесткий   инженеры   интересно   компьютеры   программисты   смекалка   
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333 22 минуты назад
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ruslan d Час назад
Kingston может )))
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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