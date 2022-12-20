У кого стакан на половину полон, найдут положительное даже в дефекте

Так всегда и во всем. Сложно придумать ситуацию, в которой эта градация не работает.

Если вы думаете, что это не так, то вот вам наглядный пример — многие пользователи жалуются на то, что внешний SSD диск сильно нагревается. Действительно, для многих это минус, поскольку вынуждает искать решения.