Подросток на отцовском грузовике устроил гонки с полицейскими в Красноярском крае

Примечательно, что девятиклассник сел за руль по просьбе отца. Вот только батя не просил его скакать от полицейских по полям и сугробам.
Школьник из села Унер Саянского района Красноярского края за рулём грузовика устроил гонки с сотрудниками автоинспекции, едва не перевернувшись в попытке скрыться от них по полям. К счастью, все живы и здоровы. Недоволен только отец девятиклассника, который уже в автомобиле ГИБДД отчитал непутёвого сына за то, что тот не остановился по требованию полиции.
Как объяснил 51-летний мужчина, он и ранее разрешал сыну брать автомобиль Toyota LiteAce для помощи по хозяйству. И в этот раз он отправил его отвезти золу на свалку. Но тот испугавшись штрафа, не стал останавливаться по требованию автоинспекторов. За что отец и поплатился.
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В итоге на отца составили административный протокол за предоставление управления ТС лицу, заведомо не имеющему прав на вождение (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ), предусматривающему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Помимо этого комиссия по делам несовершеннолетних подняла вопрос о постановке подростка на учет и о привлечении его родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Но это, конечно, уже перебор.
И в качестве бонуса: всем бы иметь такое непоколебимое спокойствие, как у этого жителя Самарской области, который, кажется, даже не удивился "уничтожению" своей машины автобусом, не сумевшем остановиться на льду.
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