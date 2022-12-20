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Подросток на отцовском грузовике устроил гонки с полицейскими в Красноярском крае

Подросток на отцовском грузовике устроил гонки с полицейскими в Красноярском крае

Автор:
20 декабря 2022 11:10
Сообщество : Автомир
Метки: Красноярский край   Погоня   видео   гибдд   подросток   штраф   
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Примечательно, что девятиклассник сел за руль по просьбе отца. Вот только батя не просил его скакать от полицейских по полям и сугробам.

Школьник из села Унер Саянского района Красноярского края за рулём грузовика устроил гонки с сотрудниками автоинспекции, едва не перевернувшись в попытке скрыться от них по полям. К счастью, все живы и здоровы. Недоволен только отец девятиклассника, который уже в автомобиле ГИБДД отчитал непутёвого сына за то, что тот не остановился по требованию полиции.

Как объяснил 51-летний мужчина, он и ранее разрешал сыну брать автомобиль Toyota LiteAce для помощи по хозяйству. И в этот раз он отправил его отвезти золу на свалку. Но тот испугавшись штрафа, не стал останавливаться по требованию автоинспекторов. За что отец и поплатился.

В итоге на отца составили административный протокол за предоставление управления ТС лицу, заведомо не имеющему прав на вождение (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ), предусматривающему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Помимо этого комиссия по делам несовершеннолетних подняла вопрос о постановке подростка на учет и о привлечении его родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Но это, конечно, уже перебор.

И в качестве бонуса: всем бы иметь такое непоколебимое спокойствие, как у этого жителя Самарской области, который, кажется, даже не удивился "уничтожению" своей машины автобусом, не сумевшем остановиться на льду.

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Метки: Красноярский край   Погоня   видео   гибдд   подросток   штраф   
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1  комментарий
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Совранский 22 минуты назад
а парень то хорошо водит - осталось технику подтянуть малость))
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