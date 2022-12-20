Подросток на отцовском грузовике устроил гонки с полицейскими в Красноярском крае

Школьник из села Унер Саянского района Красноярского края за рулём грузовика устроил гонки с сотрудниками автоинспекции, едва не перевернувшись в попытке скрыться от них по полям. К счастью, все живы и здоровы. Недоволен только отец девятиклассника, который уже в автомобиле ГИБДД отчитал непутёвого сына за то, что тот не остановился по требованию полиции.



Как объяснил 51-летний мужчина, он и ранее разрешал сыну брать автомобиль Toyota LiteAce для помощи по хозяйству. И в этот раз он отправил его отвезти золу на свалку. Но тот испугавшись штрафа, не стал останавливаться по требованию автоинспекторов. За что отец и поплатился.