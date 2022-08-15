Гора Ямантау - самая секретная в России

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Она расположена на Южном Урале, в Башкирии. У неё есть репутация некоего особо охраняемого объекта, предназначение которого абсолютно непонятно.
Ямантау в высоту примерно 1600 метров, с плоской вершиной, на которой снег часто остается на всё лето. Это довольно-таки средняя вершина, но на Южном Урале - самая высокая.
В середине 1990-х к горе вспыхнул интерес после публикации в Нью-Йорк Таймс и других, не только американских, но и европейских СМИ. Журналисты писали, что под горой строится секретный ядерный объект. О его назначении мнения расходились - это могло быть укрытие для выживших в ядерной войне, или же ракетной площадкой, или же место, в котором спрячутся правители.
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Американские журналисты возмущались не столько предназначением объекта, а просто самим фактом его строительства. Россия в то время переживала острый экономический кризис, внешние долги не выплачивались, зарплаты задерживались на месяцы, а то и на годы. После небольшой паузы, связанной с развалом СССР, секретный объект под южноуральской горой продолжали строить, вливая туда огромное количество денег.
На обслуживание объекта даже создали город Белорецк-16 (закрытый, разумеется). Сегодня город называется Межгорье и его населяют от 16 до 40 тысяч человек.
Ажиотаж вокруг Ямантау породил большое количество попыток раскрыть тайну, но даже прямые запросы парламентариев РФ так и остались без ответа. Сослались на военную тайну.
Ажиотаж вокруг Ямантау породил большое количество попыток раскрыть тайну, но даже прямые запросы парламентариев РФ так и остались без ответа. Сослались на военную тайну.
Гора расположена на территории заповедника, куда вход запрещён, а особенно прытких туристов ловят егеря.
Вообще Ямантау давно была с дурной славой. Даже название её переводится как плохая гора, которую не любят местные. Ямантау считают такой потому что её окружают безлюдные места, где полным-полно медведей, а сложные тропы часто полностью покрыты туманом.
Вообще Ямантау давно была с дурной славой. Даже название её переводится как плохая гора, которую не любят местные. Ямантау считают такой потому что её окружают безлюдные места, где полным-полно медведей, а сложные тропы часто полностью покрыты туманом.
Некоторые отмечают небольшой радиоактивный естественный фон, который характерен для некоторых уральских вершин. Возможно это тоже стало причиной того, что местные интуитивно невзлюбили гору.
Но всё-таки таинственность Ямантау больше основана именно на таинственном объекте, расположенном под ней.
Но всё-таки таинственность Ямантау больше основана именно на таинственном объекте, расположенном под ней.
У подножья Ямантау находятся бетонный завод и обогатительный комбинат. К городу идёт трасса от Магнитогорска. Но очень многие уверены, что это лишь прикрытие.
Разные источники пишут о добыче и переработке урана или радона, об укреплённом правительственном бункере, о центре управления в условиях ядерной войны. Кто-то уверенно заявляет, что под горой хранятся запасы оружия или продуктов на случай катастрофы, а кто-то о подземном ракетном комплексе. Некоторые говорят, что там есть целый город на случай укрытия людей ядерной зимой.
Разные источники пишут о добыче и переработке урана или радона, об укреплённом правительственном бункере, о центре управления в условиях ядерной войны. Кто-то уверенно заявляет, что под горой хранятся запасы оружия или продуктов на случай катастрофы, а кто-то о подземном ракетном комплексе. Некоторые говорят, что там есть целый город на случай укрытия людей ядерной зимой.
Реальный статус горы Ямантау неизвестен до сих пор. Власти так и не дали реальную информацию об объекте, а слухи часто довольно-таки неправдоподобны.
Если говорить о секретной ракетной части, то не так уж там всё и секретно, если о горе писала мировая пресса. И как бы не охранялась территория в 1990-е и 2000-е, но на Ямантау частенько поднимались туристы-сталкеры. Они рассказывали о каких-то заброшенных стройках у подножья горы, но что под ней - неизвестно до сих пор.
Если говорить о секретной ракетной части, то не так уж там всё и секретно, если о горе писала мировая пресса. И как бы не охранялась территория в 1990-е и 2000-е, но на Ямантау частенько поднимались туристы-сталкеры. Они рассказывали о каких-то заброшенных стройках у подножья горы, но что под ней - неизвестно до сих пор.
По самым оптимистичным расчётам на "ковчеге Ямантау" может разместиться примерно 300 тысяч человек, а на Урале только в Челябинске, Магнитогорске, Екатеринбурге живет в несколько раз больше людей. Ну и одна небольшая трасса просто не позволит перевезти их к Ямантау.
А для выполнения функции правительственного бункера гора слишком уж близко к границе и слишком далеко от центрального региона.
А для выполнения функции правительственного бункера гора слишком уж близко к границе и слишком далеко от центрального региона.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия интересное природа путешествия тайны туризм
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А кто конкретно из парламентариев интересовался и с какой целью? Про продажность этих "парламентариев" легенды ходят и с чего вдруг им раскрывать секреты.
А камни то показывают, что видели и не раз!