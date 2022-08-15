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Гора Ямантау - самая секретная в России

Гора Ямантау - самая секретная в России

Автор:
15 августа 2022 15:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   интересное   природа   путешествия   тайны   туризм   
2140
6
Она расположена на Южном Урале, в Башкирии. У неё есть репутация некоего особо охраняемого объекта, предназначение которого абсолютно непонятно.
В середине 1990-х к горе вспыхнул интерес после публикации в Нью-Йорк Таймс и других, не только американских, но и европейских СМИ. Журналисты писали, что под горой строится секретный ядерный объект. О его назначении мнения расходились - это могло быть укрытие для выживших в ядерной войне, или же ракетной площадкой, или же место, в котором спрячутся правители.
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Некоторые отмечают небольшой радиоактивный естественный фон, который характерен для некоторых уральских вершин. Возможно это тоже стало причиной того, что местные интуитивно невзлюбили гору.
Но всё-таки таинственность Ямантау больше основана именно на таинственном объекте, расположенном под ней.
По самым оптимистичным расчётам на "ковчеге Ямантау" может разместиться примерно 300 тысяч человек, а на Урале только в Челябинске, Магнитогорске, Екатеринбурге живет в несколько раз больше людей. Ну и одна небольшая трасса просто не позволит перевезти их к Ямантау.
А для выполнения функции правительственного бункера гора слишком уж близко к границе и слишком далеко от центрального региона.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   интересное   природа   путешествия   тайны   туризм   
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22  комментария
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24k
Юрий 18 часов назад
"даже прямые запросы парламентариев РФ так и остались без ответа" - даже парламентариев, Карл!!!!
А кто конкретно из парламентариев интересовался и с какой целью? Про продажность этих "парламентариев" легенды ходят и с чего вдруг им раскрывать секреты.
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29k
BuG 2 часа назад
Вот кстати про радиационный фон... Господа. Кто из какого региона и как часто у вас нужно проходить флюорографию?
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27k
koleos72 4 часа назад
Кароче, если чё незнаешь про реактор, про любимый лунный трактор, нужно на фишках пост запилить и вам сразу расскажут те, кто был, видел, лазил!
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4k
avix 14 часов назад
Так Жириновский же еще рассказывал о разработках тектонического и климатического оружия. Он хоть и воспринимался многими человеком не особо серьёзным, на деле был очень сильным политиком в высших кругах власти. Засуха в ЕС которой никто и никогда не видел до этого момента, одновременно с санкционной и энергетической войной против РФ. Зашибись совпадение, в феврале начало исторического противостояния, а затем самое жаркое лето без дождей по всей территории европейского континента. Прикол то приколом, но как говорится, что в каждой шутке есть лишь её доля.
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6k
Sanar 14 часов назад
Никто ничего не знает, но таинственности накидать надо, многие только по игре об этом месте и знают, в игру я кстати не играл эту.
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15k
Bill 17 часов назад
"Обогатительный комбинат" - это наработка оружейного плутония. Аналогичные заводы внутри горы известны.
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28
HalloFreeSpace 18 часов назад
Да все там понятно , мы с мужиками из Спарты людоедов там гоняли )
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28
HalloFreeSpace minimalism 11 часов назад
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−29
Thomsen 18 часов назад
Кажется, этот топоним засветился в CoD Black Ops?))
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minimalism

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