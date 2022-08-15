Гора Ямантау - самая секретная в России

Реальный статус горы Ямантау неизвестен до сих пор. Власти так и не дали реальную информацию об объекте, а слухи часто довольно-таки неправдоподобны.

Если говорить о секретной ракетной части, то не так уж там всё и секретно, если о горе писала мировая пресса. И как бы не охранялась территория в 1990-е и 2000-е, но на Ямантау частенько поднимались туристы-сталкеры. Они рассказывали о каких-то заброшенных стройках у подножья горы, но что под ней - неизвестно до сих пор.