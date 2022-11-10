Откуда в Бобровом море бобры

Команда зимовала в тяжёлых условиях, но Стеллер не только выжил, но ещё и делал подробнейшие записи. Его работы, в том числе с подробным описанием каланов, были опубликованы лишь через 10 лет после смерти исследователя.

Но почти треть команды (а всего их было 78 человек) не выжили в этой зимовке, в то числе и этот Витус Беринг. Именно в честь него потом назвали этот город и то самое Бобровое море. Ну а где находится Берингово море - известно.