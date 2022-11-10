Откуда в Бобровом море бобры

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Известно, что эти животные обитают в озёрах и реках. Но если мы имеем в виду не обычного бобра, а камчатского, то найти то самое Бобровое море будет намного проще.
На самом деле камчатский бобёр называется калан (или морская выдра). А самое первое его описание можно увидеть у Георга Стеллера, немецкого врача и учёного-натуралиста.
Причём сделал он это в довольно-таки экстремальных условиях - во время вынужденной зимовки на острове после крушения корабля Второй Камчатской экспедиции, под конмандованием Витуса Беринга.
Причём сделал он это в довольно-таки экстремальных условиях - во время вынужденной зимовки на острове после крушения корабля Второй Камчатской экспедиции, под конмандованием Витуса Беринга.
Команда зимовала в тяжёлых условиях, но Стеллер не только выжил, но ещё и делал подробнейшие записи. Его работы, в том числе с подробным описанием каланов, были опубликованы лишь через 10 лет после смерти исследователя.
Но почти треть команды (а всего их было 78 человек) не выжили в этой зимовке, в то числе и этот Витус Беринг. Именно в честь него потом назвали этот город и то самое Бобровое море. Ну а где находится Берингово море - известно.
Но почти треть команды (а всего их было 78 человек) не выжили в этой зимовке, в то числе и этот Витус Беринг. Именно в честь него потом назвали этот город и то самое Бобровое море. Ну а где находится Берингово море - известно.
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Переименовка произошла лишь в начале 19 века и то не сразу. На картах того времени, примерно до середины 19 века, это море, что разделяет Северную Америку и Евразию, называлось Бобровым.
Объяснение такого названия довольно простое - территория была местом обитания каланов. По этой же причине появилась и река Каланка на Камчатке. Есть похожие название и у живущих японцев по соседству.
Возможно, название также произошло и из-за того, что здесь охотились на каланов. Но активная его добыча началась только после экспедиции Беринга.
Объяснение такого названия довольно простое - территория была местом обитания каланов. По этой же причине появилась и река Каланка на Камчатке. Есть похожие название и у живущих японцев по соседству.
Возможно, название также произошло и из-за того, что здесь охотились на каланов. Но активная его добыча началась только после экспедиции Беринга.
Во время вышупомянутой зимовки команда экспедиции добыла 900 шкурок калана, которого ловили в том числе и для еды. Их доставили в Петербург, а оттуда на лондонские аукционы. Деньги, которые выручили с продажи шкурок окупили все затраты на экспедицию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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