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Откуда в Бобровом море бобры

Откуда в Бобровом море бобры

Автор:
10 ноября 2022 18:55
Сообщество : Путешествия
Метки: животные   интересное   исследования   природа   путешествия   туризм   
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Известно, что эти животные обитают в озёрах и реках. Но если мы имеем в виду не обычного бобра, а камчатского, то найти то самое Бобровое море будет намного проще.
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Источник:

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Метки: животные   интересное   исследования   природа   путешествия   туризм   
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