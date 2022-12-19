Ему отрубили руки, но он "готов рвать врагов зубами"

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Для тех индейцев, что не покорились конкистадорам, Гальварино стал ужасным примером того, что случится и с ними - ему отрубили кисти рук. Да, испанцы были уверены, что превратили воина в инвалида... Как же они ошибались.
Когда конкистадоры явились в предгорья Анд они даже представить не могли, какое серьёзное сопротивление им окажет местный народ. Особенно злобными считались индейцы мапуче, которые ценой своей жизни были готовы защищать каждый сантиметр своей земли.
Они громили гарнизоны своих врагов и захватывали недавно построенные форты. Война длилась долго и испанцы нечасто одерживали победу.
Они громили гарнизоны своих врагов и захватывали недавно построенные форты. Война длилась долго и испанцы нечасто одерживали победу.
Гальварино родился в первой половине 16 века и с самых ранних лет знал, кто его главный враг. С детства он слышал о бесчинствах, что творили испанцы на индейских землях и понимал, как и многие его соплеменники, что с этими людьми вести "невидимую" войну. Да, в прямом противостоянии испанцы с ружьями конечно могли победить, но вот партизанская работа мапуче часто приносила существенные плоды.
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Осенью 1557 года испанцы, которым индейцы вновь нанесли серьёзный урон решили пойти на земли племени и наконец сломать их. Для конкистадоров эта военная операция имела большое значение, ею руководил губернатор Гарсия де Мендоса - хитрый и очень умный воин. Он прекрасно понимал, что мапуче избегают прямого противостояния и рядом манёвров вынудил воинов сразиться с солдатами в открытую.
Естественно, что в этом сражении индейцы были разбиты. Сотни погибших лежали на земле, но ещё больше мапуче оказались в плену. Среди них был Гальварино. Невозможно представить, какая ярость и отчаяние творились в его душе, но он был стойким и не показывал своих чувств, готовясь принять смерть.
Изначально был план уничтожить всех пленников, но губернатор решил, что полторы сотни индейцев должны получить самые разные увечья, превратившись в калек. Дескать, другим будет урок. Кому-то отрубали нос, кому-то уши, кому-то руки. Страшная, бесчеловечная участь.
Естественно, что в этом сражении индейцы были разбиты. Сотни погибших лежали на земле, но ещё больше мапуче оказались в плену. Среди них был Гальварино. Невозможно представить, какая ярость и отчаяние творились в его душе, но он был стойким и не показывал своих чувств, готовясь принять смерть.
Изначально был план уничтожить всех пленников, но губернатор решил, что полторы сотни индейцев должны получить самые разные увечья, превратившись в калек. Дескать, другим будет урок. Кому-то отрубали нос, кому-то уши, кому-то руки. Страшная, бесчеловечная участь.
Гальварино отрубили кисти рук, после чего прижгли калёным железом и отпустили. Конкистадоры решили, что теперь противник повержен и больше им ничем не угрожает. Но ненависть Гальварино разгорелась ещё больше: он добрался до своего племени и рассказал вождю, как испанцы относятся к пленникам. Гальварино стал для своих соплеменников настоящим вдохновением и борцом за свободу, призывая их снова выступить за восстановление справедливости.
"У меня больше нет рук, но я готов рвать врагов зубами!" - цитировал его в своих хрониках Жеронимо де Вивара.
"У меня больше нет рук, но я готов рвать врагов зубами!" - цитировал его в своих хрониках Жеронимо де Вивара.
Вскоре мапуче собрали новый отряд и в его возглавил Гальварино. В арауканских индейских племенах с самого детства обучают держаться в седле без помощи рук - вожжи были в руках наездника. Но Гальварино не был просто наблюдателем. Он привязал к своим запястьям острые ножи, что наводило ужас на врагов.
Несколько атак Гальварино были удачными - индейцы громили испанцев, которые не ожидали атаки со стороны тех, кого недавно разбили. Мапуче дрались отчаянно, не боялись смерти и нередко рисковали собой во время нападений. Вместе со своим предводителем Гальварино индейцы не боялись погибнуть в бою.
Но 30 ноября 1557 года испанцам всё-таки удалось одержать верх, а Гальварино снова был взят в плен. По приказу Мендосы предводитель мапуче был жестоко казнён - брошен в яму с голодными собаками. Но смерть отважного Гальварино не деморализовала воинов мапуче. "Успокоить" индейцев удалось только в середине 19 века и не силой, а признанием автономии на их территориях.
А это значит, что Гальварино всё-таки одержал победу... Пусть и через несколько веков.
Но 30 ноября 1557 года испанцам всё-таки удалось одержать верх, а Гальварино снова был взят в плен. По приказу Мендосы предводитель мапуче был жестоко казнён - брошен в яму с голодными собаками. Но смерть отважного Гальварино не деморализовала воинов мапуче. "Успокоить" индейцев удалось только в середине 19 века и не силой, а признанием автономии на их территориях.
А это значит, что Гальварино всё-таки одержал победу... Пусть и через несколько веков.
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