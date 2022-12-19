Ему отрубили руки, но он "готов рвать врагов зубами"

Осенью 1557 года испанцы, которым индейцы вновь нанесли серьёзный урон решили пойти на земли племени и наконец сломать их. Для конкистадоров эта военная операция имела большое значение, ею руководил губернатор Гарсия де Мендоса - хитрый и очень умный воин. Он прекрасно понимал, что мапуче избегают прямого противостояния и рядом манёвров вынудил воинов сразиться с солдатами в открытую.

Естественно, что в этом сражении индейцы были разбиты. Сотни погибших лежали на земле, но ещё больше мапуче оказались в плену. Среди них был Гальварино. Невозможно представить, какая ярость и отчаяние творились в его душе, но он был стойким и не показывал своих чувств, готовясь принять смерть.

Изначально был план уничтожить всех пленников, но губернатор решил, что полторы сотни индейцев должны получить самые разные увечья, превратившись в калек. Дескать, другим будет урок. Кому-то отрубали нос, кому-то уши, кому-то руки. Страшная, бесчеловечная участь.