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Ему отрубили руки, но он "готов рвать врагов зубами"

Ему отрубили руки, но он "готов рвать врагов зубами"

Автор:
19 декабря 2022 15:51
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   война   индейцы   испанцы   история   люди   
2180
6
Для тех индейцев, что не покорились конкистадорам, Гальварино стал ужасным примером того, что случится и с ними - ему отрубили кисти рук. Да, испанцы были уверены, что превратили воина в инвалида... Как же они ошибались.
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Метки: Прошлое   война   индейцы   испанцы   история   люди   
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turyst 44 минуты назад
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Бывалый 6 минут назад
Картинки характерны для североамериканских , а правильнее даже, для голливудских, типа Гойко Митича, индейцев. Сейчас же речь идет о племенах, живших в Южной Америке. Посмотрите на современных жителей Эквадора, Боливии и др. и поймете, как выглядели местные народы несколько веков назад.
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