Нимфомания как она есть: почему появляется и как её пытались лечить

Нимфомания - гиперсексуальность, когда женщина становится «ненасытной» и переходит от одного партнёра к другому. За жизнь у такой дамы могут быть сотни мужчин, ни на одном из них она не может остановиться.

В переводе с греческого «нимфоманка» переводится как «сумасшедшая невеста», по статистике ею страдает 1 девушка из 2,5 тысяч. Симптомы: дикая неразборчивость в связях и неспособность удержаться от сексуальных приключений с новым партнёром. Не путать с проституцией - там девушки трудятся за деньги, а тут - из-за расстройства. К тому же матёрая нимфоманка может легко переплюнуть любую «жрицу любви» по количеству мужчин.