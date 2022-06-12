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Нимфомания как она есть: почему появляется и как её пытались лечить

Нимфомания как она есть: почему появляется и как её пытались лечить

Автор:
12 июня 2022 18:10
Сообщество : Голая правда
Метки: Инквизиция   болезнь   дурдом   женщины   лечение   нимфомания   
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«Женское бешенство» считалось опасной болезнью и боролись с ним довольно радикально.

Нимфомания - гиперсексуальность, когда женщина становится «ненасытной» и переходит от одного партнёра к другому. За жизнь у такой дамы могут быть сотни мужчин, ни на одном из них она не может остановиться.

В переводе с греческого «нимфоманка» переводится как «сумасшедшая невеста», по статистике ею страдает 1 девушка из 2,5 тысяч. Симптомы: дикая неразборчивость в связях и неспособность удержаться от сексуальных приключений с новым партнёром. Не путать с проституцией - там девушки трудятся за деньги, а тут - из-за расстройства. К тому же матёрая нимфоманка может легко переплюнуть любую «жрицу любви» по количеству мужчин.

Ошибка думать, что нимфоманка может удовлетворить какие-то тайные желания мужчин и удовлетворить их желания. Она всегда удовлетворяет только свои.

Различают врождённую и приобретённую нимфоманию. Врождённая проявляется, как правило, в 12-14 лет. Приобретённая зависит от психического здоровья и гормональных сдвигов.

Лечением дам с таким заболеванием занимались ещё в древности. Тогда это называлось «бешенство матки» и женщину окуривали травами с седативным эффектом. В средние века нимфоманок приравнивали к ведьмам и отдавали в руки инквизиции. Участь их была крайне невесёлой, ни о каком лечении и речи не шло.

В XIX веке нимфоманок помещали в дурдом. Там их окунали в ледяные ванны и прикладывали к гениталиям прохладные компрессы. Если не помогало - делали кровопускания и натягивали смирительную рубашку. В общем, делали всё, чтобы женщина сошла с ума, а не вылечилась.

Затем за дело взялся австрийский психиатр Рихард фон Крафт Эбинг. Этот учёный муж издал труд «Половая психопатия», где подробно описал несколько случаев нимфомании. В одном из них у женщины было до 10 партнёров в день, но ей и этого было мало. Другая отчаянно бегала по мужчинам до самой смерти, а прожила она до 73 лет. Ну а третья несчастная заболела нимфоманией в 30 лет и вскоре скончалась от истощения - все её силы уходили на поиск новых партнёров.

В наши дни уже точно установлено, что нимфоманию можно лечить с помощью лекарств и психотерапии. Женщин уже не помещают в психушку и не тащат в застенки инквизиции. А если даму всё устраивает - никто о лечении и не заикнётся. Даже фильмы снимают, например, есть картина Ларса Фон Триера «Нимфоманка», правда это зрелище строго на любителя.

Так что времена изменились.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Инквизиция   болезнь   дурдом   женщины   лечение   нимфомания   
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26  комментариев
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10k
Касьян Пуздой 5 часов назад
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16k
Vital Idol 7 минут назад
Я думал телефоны дадут...
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125
shaman2000 21 минуту назад
Я - нимфоман
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14k
Yorge 57 минут назад
"имя сестра имя", списки больных огласите пожалуйста и телефоны.
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54k
alertol 3 часа назад
Вот честно никогда таких не видел... Хотя общялся даже с теми кто зарабатывают деньги "этим ремеслом"
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234k
Rusbond 3 часа назад
"Ошибка думать, что нимфоманка может удовлетворить какие-то тайные желания мужчин и удовлетворить их желания. Она всегда удовлетворяет только свои." А что, какие то женщины живут по другому? Женщина всегда живет только для себя и любит только одного мужчину, того, которого сама родила, всех остальных использует.
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1k
emporio_ss 3 часа назад
Ссылка coub.com
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7k
Mowgley 3 часа назад
Знаю такую, она просто живет семьей с двумя мужиками. Кстати, хорошенькая.
Причем всех всё устраивает, живут так уже плюс-минус 10 лет.
Хз, плохо это или хорошо - жизнь не моя, судить не мне.
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4k
Frank Borman 4 часа назад
- Ваня, скажи что нибудь приятное.
- Маша, ты похожа на бабочку.
- Я такая же красивая?
- Да нет. Ты всю жизнь порхаешь, как бабочка, с одного мужского члена на другой.
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7k
Владимир 5 часов назад
-Доктор, так и напишите, что я больная, а то все вокруг "Бл@дь, да бля@дь"
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16k
Дядюшка Ау 5 часов назад
Как-то довелось общаться с врачом. Из ПНД. Который рассказал, что чаще всего данное заболевание встречается у лиц с расстройствами психики, как побочка. Или имеющие новообразования в мозгу. И там ничего волнуещего.
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6k
Григорий Бабкин 5 часов назад
В Союзе это называлось "бешенство матки", неофициально, конечно. А в аглицком сейчас присутствует MILF. Дословно переводится, как "Мама, я люблю е*аться!" Сексуально озабоченные пионеры этим словом обзывают всех, кто старше тридцати, тупо не понимая смысла. А женщин надо не оскорблять, а понять. Это, как проклятие. Постоянное желание, которое погасить не так и просто. Мужика то найти не проблема, а вот такого, чтобы как следует оттрахал, а не "сунул, сплюнул и пошёл", это таки проблема.
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21k
Слепой Пью 6 часов назад
Самое страшное женское слово из трех букв: Ещё!
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61k
Опиум для народа 6 часов назад
-"и женщину окуривали травами с седативным эффектом. В средние века нимфоманок приравнивали к ведьмам и отдавали в руки инквизиции. Участь их была крайне невесёлой, ни о каком лечении и речи не шло."-
-так инквизиция их тоже окуривала, в плане лечения. Просто иногда, в процессе окуривания травы высыхали и воспламенялись. Врачебные ошибки...)))
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57k
doker 6 часов назад
Как-то проще нимфоманок у нас называют - бл**ушка.
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August

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