Нимфомания как она есть: почему появляется и как её пытались лечить

«Женское бешенство» считалось опасной болезнью и боролись с ним довольно радикально.
Нимфомания - гиперсексуальность, когда женщина становится «ненасытной» и переходит от одного партнёра к другому. За жизнь у такой дамы могут быть сотни мужчин, ни на одном из них она не может остановиться.
В переводе с греческого «нимфоманка» переводится как «сумасшедшая невеста», по статистике ею страдает 1 девушка из 2,5 тысяч. Симптомы: дикая неразборчивость в связях и неспособность удержаться от сексуальных приключений с новым партнёром. Не путать с проституцией - там девушки трудятся за деньги, а тут - из-за расстройства. К тому же матёрая нимфоманка может легко переплюнуть любую «жрицу любви» по количеству мужчин.
Ошибка думать, что нимфоманка может удовлетворить какие-то тайные желания мужчин и удовлетворить их желания. Она всегда удовлетворяет только свои.
Различают врождённую и приобретённую нимфоманию. Врождённая проявляется, как правило, в 12-14 лет. Приобретённая зависит от психического здоровья и гормональных сдвигов.
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Лечением дам с таким заболеванием занимались ещё в древности. Тогда это называлось «бешенство матки» и женщину окуривали травами с седативным эффектом. В средние века нимфоманок приравнивали к ведьмам и отдавали в руки инквизиции. Участь их была крайне невесёлой, ни о каком лечении и речи не шло.
В XIX веке нимфоманок помещали в дурдом. Там их окунали в ледяные ванны и прикладывали к гениталиям прохладные компрессы. Если не помогало - делали кровопускания и натягивали смирительную рубашку. В общем, делали всё, чтобы женщина сошла с ума, а не вылечилась.
Затем за дело взялся австрийский психиатр Рихард фон Крафт Эбинг. Этот учёный муж издал труд «Половая психопатия», где подробно описал несколько случаев нимфомании. В одном из них у женщины было до 10 партнёров в день, но ей и этого было мало. Другая отчаянно бегала по мужчинам до самой смерти, а прожила она до 73 лет. Ну а третья несчастная заболела нимфоманией в 30 лет и вскоре скончалась от истощения - все её силы уходили на поиск новых партнёров.
В наши дни уже точно установлено, что нимфоманию можно лечить с помощью лекарств и психотерапии. Женщин уже не помещают в психушку и не тащат в застенки инквизиции. А если даму всё устраивает - никто о лечении и не заикнётся. Даже фильмы снимают, например, есть картина Ларса Фон Триера «Нимфоманка», правда это зрелище строго на любителя.
Так что времена изменились.
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АНТИФИШКИ
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Причем всех всё устраивает, живут так уже плюс-минус 10 лет.
Хз, плохо это или хорошо - жизнь не моя, судить не мне.
- Маша, ты похожа на бабочку.
- Я такая же красивая?
- Да нет. Ты всю жизнь порхаешь, как бабочка, с одного мужского члена на другой.
-так инквизиция их тоже окуривала, в плане лечения. Просто иногда, в процессе окуривания травы высыхали и воспламенялись. Врачебные ошибки...)))
Бл*дь, это социальное явление.
А вот нимфоманка, это точно болезненное на голову.
Там, в момент соскока отчёта в мозгах нет.
Встал по жизни таких, даже двух.
Удовольствие так себе.
Бл**ь - просто удовлетворяет свои потребности.