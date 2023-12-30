Пушистые предпраздничные сны пушистых

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До главного праздника года остаются считанные часы. И чтобы встретить Новый год во всеоружии – бодрым, активным и весёлым предварительно надо как следует отдохнуть.
А главное условие – не отходить от стратегически важного места – ёлки. Все, конечно, знают, что Деда Мороза нет. Но лучше перестраховаться и проверить. А заодно и момент появления подарков зафиксировать.
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