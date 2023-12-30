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Пушистые предпраздничные сны пушистых

Пушистые предпраздничные сны пушистых

Автор:
30 декабря 2023 20:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Новый год   Питомец   кот   котик   ожидание   праздник   предвкушение   сон   фото   ёлка   
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До главного праздника года остаются считанные часы. И чтобы встретить Новый год во всеоружии – бодрым, активным и весёлым предварительно надо как следует отдохнуть.

А главное условие – не отходить от стратегически важного места – ёлки. Все, конечно, знают, что Деда Мороза нет. Но лучше перестраховаться и проверить. А заодно и момент появления подарков зафиксировать.

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Метки: Новый год   Питомец   кот   котик   ожидание   праздник   предвкушение   сон   фото   ёлка   
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zubo4istka 5 часов назад
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hairov 5 часов назад
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