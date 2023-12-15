Магия огоньков и котиков

Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку...

20 кошек, которые сломали новогоднюю ёлку и ничуть об этом не пожалели

"Голубого огонька" не будет: Лев Лещенко рассказал, что в этом году новогоднее шоу отменено

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