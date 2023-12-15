Магия огоньков и котиков

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Есть в этих светящихся штуковинах что-то подозрительное. И их желательно перекусить, порвать, запутать или хотя бы выдернуть из сети. Многие котики рассуждают при виде новогодних гирлянд именно так, памятуя о древнем инстинкте – избегать горящих глаз хищников и костров древних людей.
Но немного привыкнув, котики образуют с этими мерцающими лампочками вполне себе органичный дуэт. Магия – кошкин взгляд и гирлянда – это самая новогодняя магия.
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