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Сообщество Без кота и жизнь не та 1857 постов • 490 подписчиков подписаться
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Магия огоньков и котиков

Магия огоньков и котиков

Автор:
15 декабря 2023 15:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: гирлянда   кот   лампочка   мерцание   новый год   огонёк   праздник   свет   сияние   фото   
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Есть в этих светящихся штуковинах что-то подозрительное. И их желательно перекусить, порвать, запутать или хотя бы выдернуть из сети. Многие котики рассуждают при виде новогодних гирлянд именно так, памятуя о древнем инстинкте – избегать горящих глаз хищников и костров древних людей.

Но немного привыкнув, котики образуют с этими мерцающими лампочками вполне себе органичный дуэт. Магия – кошкин взгляд и гирлянда – это самая новогодняя магия.

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Метки: гирлянда   кот   лампочка   мерцание   новый год   огонёк   праздник   свет   сияние   фото   
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1  комментарий
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Ваня 21 минуту назад
котовские однозначно плюс... большущий...
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