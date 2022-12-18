Владимир Басов: 10 популярных режиссерских работ знаменитого актера

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Между тем, в 1952 году Владимир Павлович закончил режиссерский факультет ВГИКа. Первые три фильма ("Нахлебник", "Школа мужества", "Крушение эмирата") он снял в соавторстве другими режиссерами. Дебютной "сольной" работой стала картина "Первые радости" – экранизация одноименного романа Константина Федина.



Сын режиссера, Владимир Басов младший, признается, что пришел в режиссуру под впечатлением от творчества отца: "Отец был удивительно крепким режиссером, я вообще считаю, что в шестидесятых – в начале семидесятых годов режиссеров равных ему не было. Отец абсолютно владел профессией.

И это меня заинтересовало".

Кстати, свои роли Басов-актер подчас "режиссировал" сам – придумывал и продумывал образы. Особенно, если доставались эпизоды, в которых почти не было исходного материала. За время своей творческой деятельности Владимир Павлович снял 19 кинолент. Вот десять его самых известных работ.