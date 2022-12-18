Владимир Басов: 10 популярных режиссерских работ знаменитого актера

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Для многих Владимир Басов был, да и сейчас остается, в первую очередь, комедийным актером. Даже для тех, кто прекрасно знает о его режиссерской карьере. Неудивительно, ведь экран дарит узнаваемость талантливому исполнителю, а Басов был именно таким.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Между тем, в 1952 году Владимир Павлович закончил режиссерский факультет ВГИКа. Первые три фильма ("Нахлебник", "Школа мужества", "Крушение эмирата") он снял в соавторстве другими режиссерами. Дебютной "сольной" работой стала картина "Первые радости" – экранизация одноименного романа Константина Федина.
Сын режиссера, Владимир Басов младший, признается, что пришел в режиссуру под впечатлением от творчества отца: "Отец был удивительно крепким режиссером, я вообще считаю, что в шестидесятых – в начале семидесятых годов режиссеров равных ему не было. Отец абсолютно владел профессией.
И это меня заинтересовало".
Кстати, свои роли Басов-актер подчас "режиссировал" сам – придумывал и продумывал образы. Особенно, если доставались эпизоды, в которых почти не было исходного материала. За время своей творческой деятельности Владимир Павлович снял 19 кинолент. Вот десять его самых известных работ.
Сын режиссера, Владимир Басов младший, признается, что пришел в режиссуру под впечатлением от творчества отца: "Отец был удивительно крепким режиссером, я вообще считаю, что в шестидесятых – в начале семидесятых годов режиссеров равных ему не было. Отец абсолютно владел профессией.
И это меня заинтересовало".
Кстати, свои роли Басов-актер подчас "режиссировал" сам – придумывал и продумывал образы. Особенно, если доставались эпизоды, в которых почти не было исходного материала. За время своей творческой деятельности Владимир Павлович снял 19 кинолент. Вот десять его самых известных работ.
2.
Первые радости (1956)
Кадр из кинофильма "Первые радости", 1956 г., режиссер Владимир Басов, сценарист Алексей Каплер, композитор Михаил Зив.
Начало XX века. В провинциальном волжском городе, как и по всей стране, распространяется революционное движение. Студент технического училища Кирилл Извеков знакомится с революционером-подпольщиком Рогозиным и проникается новыми идеями.
Начало XX века. В провинциальном волжском городе, как и по всей стране, распространяется революционное движение. Студент технического училища Кирилл Извеков знакомится с революционером-подпольщиком Рогозиным и проникается новыми идеями.
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3.
Случай на шахте восемь (1957)
Кадр из кинофильма "Случай на шахте восемь", 1957 г., режиссер Владимир Басов, сценаристы Валерий Фрид, Юлий Дунский, композитор Михаил Зив.
Выпускник института Володя Батанин приезжает в Заполярье, где устраивается на угольный комбинат. Молодой специалист быстро вникает в дело, и вскоре получает назначение на должность парторга шахты № 8. Разбираясь в производственных вопросах, Батанин вступает в конфликт с начальником комбината Краевым. Решить проблему непросто, ведь, ко всему прочему, Володя влюблен в его дочь Аллу.
Выпускник института Володя Батанин приезжает в Заполярье, где устраивается на угольный комбинат. Молодой специалист быстро вникает в дело, и вскоре получает назначение на должность парторга шахты № 8. Разбираясь в производственных вопросах, Батанин вступает в конфликт с начальником комбината Краевым. Решить проблему непросто, ведь, ко всему прочему, Володя влюблен в его дочь Аллу.
4.
Битва в пути (1961)
Кадр из кинофильма "Битва в пути", 1961 г., режиссер Владимир Басов, сценаристы Галина Николаева, Максим Сагалович, композитор Вениамин Баснер.
На крупный тракторный завод приходит новый главный инженер Дмитрий Бахирев. Он с воодушевлением поддерживает полезные инициативы, поощряет рабочих-рационализаторов, поскольку уверен, что пора работать по-новому. Хотя это и нелегко. И не нужно, как считает более опытный руководитель – директор завода Вальган.
На крупный тракторный завод приходит новый главный инженер Дмитрий Бахирев. Он с воодушевлением поддерживает полезные инициативы, поощряет рабочих-рационализаторов, поскольку уверен, что пора работать по-новому. Хотя это и нелегко. И не нужно, как считает более опытный руководитель – директор завода Вальган.
5.
Тишина (1963)
Кадр из кинофильма "Тишина", 1963 г., режиссер Владимир Басов, сценаристы Владимир Басов, Юрий Бондарев, композитор Вениамин Баснер.
1945 год. 22-летний капитан Сергей Вохминцев возвращается домой. У него много надежд и планов на будущее, но неожиданная встреча с бывшим комбатом Уваровым возвращает парня в прошлое. Вохминцев раскрывает подлый поступок однополчанина, совершенный на фронте, и приобретает в лице Уварова коварного врага.
1945 год. 22-летний капитан Сергей Вохминцев возвращается домой. У него много надежд и планов на будущее, но неожиданная встреча с бывшим комбатом Уваровым возвращает парня в прошлое. Вохминцев раскрывает подлый поступок однополчанина, совершенный на фронте, и приобретает в лице Уварова коварного врага.
6.
Метель (1964)
Кадр из кинофильма "Метель", 1964 г., режиссер и сценарист Владимир Басов, композитор Георгий Свиридов.
Мария Гавриловна давно считается девицей на выданье. И, наконец, находится достойный кандидат на руку и сердце красавицы. Однако влюбленный гусар Бурмин не спешит с предложением.
Мария Гавриловна давно считается девицей на выданье. И, наконец, находится достойный кандидат на руку и сердце красавицы. Однако влюбленный гусар Бурмин не спешит с предложением.
7.
Щит и меч (1968)
Кадр из кинофильма "Щит и меч", 1968 г., режиссер Владимир Басов, сценаристы Владимир Басов, Вадим Кожевников, композитор Вениамин Баснер.
В 1940 году советский разведчик Александр Белов получает задание – под видом немца-репатрианта Иоганна Вайса приехать в Германию и сделать военную карьеру.
В 1940 году советский разведчик Александр Белов получает задание – под видом немца-репатрианта Иоганна Вайса приехать в Германию и сделать военную карьеру.
8.
Опасный поворот (1972)
Кадр из кинофильма "Опасный поворот", 1972 г., режиссер и сценарист Владимир Басов, композитор Вениамин Баснер.
Совладелец крупного издательства Роберт Кэплен устраивает вечеринку. Присутствующие с интересом слушают радиоспектакль "Не будите спящую собаку", который заканчивается самоубийством героя. Это вызывает ассоциации с реальным случаем – год назад по неизвестной причине застрелился Мартин, брат хозяина дома.
Совладелец крупного издательства Роберт Кэплен устраивает вечеринку. Присутствующие с интересом слушают радиоспектакль "Не будите спящую собаку", который заканчивается самоубийством героя. Это вызывает ассоциации с реальным случаем – год назад по неизвестной причине застрелился Мартин, брат хозяина дома.
9.
Дни Турбиных (1976)
Кадр из кинофильма "Дни Турбиных", 1976 г., режиссер и сценарист Владимир Басов, композитор Вениамин Баснер.
Гражданская война, конец 1918 года. В Киеве происходит очередная смена власти. Для семьи Турбиных, их друзей, как и для всего дворянства, это сложное и трагическое время, в которое лучше держаться вместе.
Гражданская война, конец 1918 года. В Киеве происходит очередная смена власти. Для семьи Турбиных, их друзей, как и для всего дворянства, это сложное и трагическое время, в которое лучше держаться вместе.
10.
Время и семья Конвей (1984)
Кадр из кинофильма "Время и семья Конвей", 1984 г., режиссер и сценарист Владимир Басов, композитор Вениамин Баснер.
Англия после окончания Первой мировой войны. В семье миссис Конвей праздник – день рождения дочери Кей. Приехали все дети хозяйки дома, приглашены гости. Все почти так, как в прежние времена.
Англия после окончания Первой мировой войны. В семье миссис Конвей праздник – день рождения дочери Кей. Приехали все дети хозяйки дома, приглашены гости. Все почти так, как в прежние времена.
11.
Семь криков в океане (1986)
Кадр из кинофильма "Семь криков в океане", 1986 г., режиссер и сценарист Владимир Басов, композитор Вениамин Баснер.
Пассажиры первого класса, отдыхающие на роскошном лайнере Spes, собираются отметить Рождество. Внезапно капитан сообщает, что началась война, и его судно, находящееся в открытом океане, должно отвлечь на себя подлодки противника. Для присутствующих это означает скорую гибель
Пассажиры первого класса, отдыхающие на роскошном лайнере Spes, собираются отметить Рождество. Внезапно капитан сообщает, что началась война, и его судно, находящееся в открытом океане, должно отвлечь на себя подлодки противника. Для присутствующих это означает скорую гибель
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Метки: СССР актеры интересно кино фотографии
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