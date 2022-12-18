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Владимир Басов: 10 популярных режиссерских работ знаменитого актера

Владимир Басов: 10 популярных режиссерских работ знаменитого актера

Автор:
18 декабря 2022 22:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
565
11
Для многих Владимир Басов был, да и сейчас остается, в первую очередь, комедийным актером. Даже для тех, кто прекрасно знает о его режиссерской карьере. Неудивительно, ведь экран дарит узнаваемость талантливому исполнителю, а Басов был именно таким.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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4  комментария
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1k
courvoisier 2 часа назад
Басов талантище. Мастер эпизода. Дуремар всех времён.
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18k
alexis 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Сергей 50 минут назад
Не знал что режиссер таких прекрасных фильмов как "Метель" и "Дни Турбиных" Басов...
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13k
gavrosh Час назад
Ссылка youtu.be
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