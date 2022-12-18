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Джонни Депп снова примерил костюм Джека Воробья ради больного мальчика

Джонни Депп снова примерил костюм Джека Воробья ради больного мальчика

Автор:
18 декабря 2022 09:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джонни Депп   благотворительность   видео   видеообращение   джек воробей   пираты карибского моря   ребенок   шоу бизнес   
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Голливудский актёр записал видеообращение для 11-летнего ребенка, который находится в паллиативном центре после нескольких операций.

11-летний Кори большую часть своей жизни проводит в больницах. Он уже перенес несколько серьезных операций, в том числе - по пересадке сердца. Из всех доступных ребенку развлечений - съемки видео из больничной палаты, которые он выкладывает на своем Ютуб-канале Kraken The Box. Мальчик мечтал об увеличении количества подписчиков, и Джонни Депп решил ему в этом помочь.


Актер в образе Джека Воробья записал видеообращение, в котором пожелал ребенку удачи и исполнения его заветной мечты.


«Капитан Кори... Я понимаю, что ты настоящий любитель YouTube... Итак, что я хочу сказать, что я счастлив быть подписанным на твой канал и попрошу всех моих друзей сделать тоже самое <...> Желаю тебе бесконечной удачи, Кори. Я твой главный фанат, Капитан Кори, посылаю тебе лучики любви», — сказал Депп.


И теперь на канале мальчика есть видео, в котором Депп разговаривает по телефону с "Капитаном Кори".


Поклонники Деппа восхитились видеообращением и в очередной раз попросили Disney вернуть актёра во франшизу «Пираты Карибского моря», хотя сам артист уже говорил, что не вернётся к роли даже за сотни миллионов долларов.

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Метки: Джонни Депп   благотворительность   видео   видеообращение   джек воробей   пираты карибского моря   ребенок   шоу бизнес   
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2  комментария
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172
Dsident 44 минуты назад
Он добряк, капитан Джек Воробей. И Джонни тоже добряк, хорошо у меня утро началось, с добрых новостей
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8k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Хороший ты человек Джонни!
Мальчику выздоровления
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