Джонни Депп снова примерил костюм Джека Воробья ради больного мальчика

11-летний Кори большую часть своей жизни проводит в больницах. Он уже перенес несколько серьезных операций, в том числе - по пересадке сердца. Из всех доступных ребенку развлечений - съемки видео из больничной палаты, которые он выкладывает на своем Ютуб-канале Kraken The Box. Мальчик мечтал об увеличении количества подписчиков, и Джонни Депп решил ему в этом помочь.

Актер в образе Джека Воробья записал видеообращение, в котором пожелал ребенку удачи и исполнения его заветной мечты.