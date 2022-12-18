Джонни Депп снова примерил костюм Джека Воробья ради больного мальчика

Голливудский актёр записал видеообращение для 11-летнего ребенка, который находится в паллиативном центре после нескольких операций.
11-летний Кори большую часть своей жизни проводит в больницах. Он уже перенес несколько серьезных операций, в том числе - по пересадке сердца. Из всех доступных ребенку развлечений - съемки видео из больничной палаты, которые он выкладывает на своем Ютуб-канале Kraken The Box. Мальчик мечтал об увеличении количества подписчиков, и Джонни Депп решил ему в этом помочь.
Актер в образе Джека Воробья записал видеообращение, в котором пожелал ребенку удачи и исполнения его заветной мечты.
«Капитан Кори... Я понимаю, что ты настоящий любитель YouTube... Итак, что я хочу сказать, что я счастлив быть подписанным на твой канал и попрошу всех моих друзей сделать тоже самое <...> Желаю тебе бесконечной удачи, Кори. Я твой главный фанат, Капитан Кори, посылаю тебе лучики любви», — сказал Депп.
И теперь на канале мальчика есть видео, в котором Депп разговаривает по телефону с "Капитаном Кори".
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Поклонники Деппа восхитились видеообращением и в очередной раз попросили Disney вернуть актёра во франшизу «Пираты Карибского моря», хотя сам артист уже говорил, что не вернётся к роли даже за сотни миллионов долларов.
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Мальчику выздоровления