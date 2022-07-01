25 фактов о Джонни Деппе, ещё более странных, чем недавний суд

1. В 2008 году Джонни Депп сказал создателю «Бивиса и Баттхеда» Майку Джаджу, что ему интересно сыграть Бивиса в игровом фильме
2. Для фильма «Ранго» все актеры, включая Джонни Деппа, собирались вместе и разыгрывали каждую сцену, как театральную постановку, чтобы анимация вышла более живой и органичной
3. Джонни Депп потратил 3 миллиона долларов на то, чтобы взорвать прах Хантера С. Томпсона
4. Главную роль в «Эдварде руки-ножницы» изначально предлагали Тому Крузу, но он хотел более счастливого конца и отказался
5. Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл пожертвовали свою зарплату за «Воображариум доктора Парнаса» дочери Хита Леджера после того, как он скончался во время съёмок, и они исполнили его роль
6. Дуэйн Джонсон был вторым выбором Тима Бёртона на роль Вилли Вонки в «Чарли и шоколадной фабрике», на тот случай, если бы Джонни Депп был занят
7. Во время съёмок «Пиратов Карибского моря» в Лондоне Джонни Депп получил письмо от местной 9-летней девочки, в котором она просила его помочь «начинающим пиратам» организовать бунт против учителей
8. Джонни Депп бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом, и когда две недели спустя он попытался вернуться в школу, директор посоветовал ему следовать своей мечте стать музыкантом
9. На съёмках фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» Джонни Депп купил всей съемочной группе куртки на 62 000 долларов, потому что последний съёмочный день был дождливым
10. Джин Уайлдер отказался смотреть ремейк «Вилли Вонки» 2005 года, потому что не хотел разочаровываться в Джонни Деппе
12. Руководство Disney поначалу было обескуражено тем, как Джонни Депп изображал Джека Воробья, задаваясь вопросом, пьян он или гей
13. Было время, когда Джонни Депп всегда путешествовал со своим костюмом Джека Воробья, чтобы иметь возможность при необходимости посещать детские больницы в образе своего персонажа
14. Дочь Джонни Деппа чуть не умерла от инфекции кишечной палочки и длительное время находилась в больнице
15. Джонни Депп каждый год закрывал клуб, которым он частично владел, на Хэллоуин, потому что его хороший друг и коллега-актер Ривер Феникс потерял там сознание и умер прямо у него на глазах
16. Джонни Депп планирует вылить свои кремированные останки в бочку с виски и просит всех присутствующих на его похоронах сделать глоток
18. Джонни Депп сделал одинаковые татуировки с Дэмиеном Эколсом (невиновным человеком, который провел 18 лет в камере смертников)
19. Джонни Депп изменил две свои татуировки после двух расставаний с женщинами
20. Джонни Депп решил забрать на свое попечение свою коллегу по «Сонной лощине» по кличке Златоглазка после того, как узнал, что одноглазую лошадь собираются усыпить
21. Первое выступление Джонни Деппа в роли Джека Воробья принесло ему номинацию на премию «Оскар»
22. Джонни Депп — почётный член нации команчей. Ему дали имя, которое означает «Оборотень»
23. Джонни Депп начал курить в 12 лет и играл на гитаре в рок-группе The Flame. Он потерял девственность с поклонницей в возрасте 13 лет на заднем сиденье фургона группы
24. Джонни Депп ненавидит смотреть на себя на экране, и ему нужно «несколько бутылок вина», прежде чем он сможет переварить это зрелище
Источник: — переведено специально для fishki.net
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