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25 фактов о Джонни Деппе, ещё более странных, чем недавний суд

25 фактов о Джонни Деппе, ещё более странных, чем недавний суд

Автор:
01 июля 2022 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джонни Депп   актер   актерское мастерство   джек воробей   забавные факты   знаменитости   странные факты   факты о знаменитостях   шоу бизнес   
1498
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Как вы, вероятно, знаете, Джонни Депп вышел победителем из недавнего судебного процесса, в котором отстаивал свою честь и достоинство. И в этом судебном процессе было много странных моментов, которые стали вирусными. Однако в жизни и карьере Деппа было немало странных событий, и вот лишь несколько примеров!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джонни Депп   актер   актерское мастерство   джек воробей   забавные факты   знаменитости   странные факты   факты о знаменитостях   шоу бизнес   
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4  комментария
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HalloFreeSpace 2 часа назад
Никогда его не любил, но мужик талантливый .
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25k
SerGProS 2 минуты назад
пожалуй, лучшая его роль

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2k
NIS 22 минуты назад
Вообще не актёр одной роли ! Сколько замечательных и разноплановых персонажей он создал ща время карьеры !! Фтопку scum !!!!
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