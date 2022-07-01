25 фактов о Джонни Деппе, ещё более странных, чем недавний суд

Как вы, вероятно, знаете, Джонни Депп вышел победителем из недавнего судебного процесса, в котором отстаивал свою честь и достоинство. И в этом судебном процессе было много странных моментов, которые стали вирусными. Однако в жизни и карьере Деппа было немало странных событий, и вот лишь несколько примеров!

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1. В 2008 году Джонни Депп сказал создателю «Бивиса и Баттхеда» Майку Джаджу, что ему интересно сыграть Бивиса в игровом фильме 0 Источник: Депп и Марлон Брандо шутили по поводу персонажей B&B во время съёмок фильма «Дон Жуан ДеМарко». Джадж сказал, что рассматривал идею снять B&B с живыми актерами, но из этого ничего не вышло.

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2. Для фильма «Ранго» все актеры, включая Джонни Деппа, собирались вместе и разыгрывали каждую сцену, как театральную постановку, чтобы анимация вышла более живой и органичной 0 Источник:

3. Джонни Депп потратил 3 миллиона долларов на то, чтобы взорвать прах Хантера С. Томпсона 0 Источник: Это было сделано с помощью пушки, которая была установлена на вершине почти 50-метровой башни в форме кулака с двумя оттопыренными большими пальцами, сжимающими рукоять кинжала с пуговицей пейота вместо клинка.

4. Главную роль в «Эдварде руки-ножницы» изначально предлагали Тому Крузу, но он хотел более счастливого конца и отказался 0 Источник: И прежде чем роль отдали Джонни Деппу, на неё рассматривались ещё Том Хэнкс, Гэри Олдман, Джим Керри, Джон Кьюсак, Уильям Хёрт, Роберт Дауни-младший и Майкл Джексон.

5. Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл пожертвовали свою зарплату за «Воображариум доктора Парнаса» дочери Хита Леджера после того, как он скончался во время съёмок, и они исполнили его роль 0 Источник:

6. Дуэйн Джонсон был вторым выбором Тима Бёртона на роль Вилли Вонки в «Чарли и шоколадной фабрике», на тот случай, если бы Джонни Депп был занят 0 Источник:

7. Во время съёмок «Пиратов Карибского моря» в Лондоне Джонни Депп получил письмо от местной 9-летней девочки, в котором она просила его помочь «начинающим пиратам» организовать бунт против учителей 0 Источник: Депп без предупреждения появился в школе в полном костюме Джека Воробья, но посоветовал не бунтовать. Он обнял девочку и сказал: «Возможно, сегодня нам не следует устраивать мятеж, потому что на улице за мной следит полиция».

8. Джонни Депп бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом, и когда две недели спустя он попытался вернуться в школу, директор посоветовал ему следовать своей мечте стать музыкантом 0 Источник:

9. На съёмках фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» Джонни Депп купил всей съемочной группе куртки на 62 000 долларов, потому что последний съёмочный день был дождливым 0 Источник:

10. Джин Уайлдер отказался смотреть ремейк «Вилли Вонки» 2005 года, потому что не хотел разочаровываться в Джонни Деппе 0 Источник:

11. Джонни Деппу много лет подсказывали реплики из фильмов через наушник 0 Источник:

12. Руководство Disney поначалу было обескуражено тем, как Джонни Депп изображал Джека Воробья, задаваясь вопросом, пьян он или гей 0 Источник: Депп ответил руководству Disney, что они могут или довериться его чутью или уволить его.

13. Было время, когда Джонни Депп всегда путешествовал со своим костюмом Джека Воробья, чтобы иметь возможность при необходимости посещать детские больницы в образе своего персонажа 0 Источник:

14. Дочь Джонни Деппа чуть не умерла от инфекции кишечной палочки и длительное время находилась в больнице 0 Источник: Чтобы отблагодарить больницу за заботу о ней, Депп переоделся Джеком Воробьем и четыре часа читал детям сказки.

15. Джонни Депп каждый год закрывал клуб, которым он частично владел, на Хэллоуин, потому что его хороший друг и коллега-актер Ривер Феникс потерял там сознание и умер прямо у него на глазах 0 Источник: Он делал это более 10 лет, пока не продал свою долю клуба.

16. Джонни Депп планирует вылить свои кремированные останки в бочку с виски и просит всех присутствующих на его похоронах сделать глоток 0 Источник:

17. Джонни Депп вернулся в Америку, чтобы не платить налоги во Франции 0 Источник:

18. Джонни Депп сделал одинаковые татуировки с Дэмиеном Эколсом (невиновным человеком, который провел 18 лет в камере смертников) 0 Источник:

19. Джонни Депп изменил две свои татуировки после двух расставаний с женщинами 0 Источник: На первой было написано «Вайнона навсегда» для Вайноны Райдер, а стало «Вино навсегда». Второе изменение было сделано после его второго развода с Эмбер Херд. Прозвище Херд slim («стройная»), вытатуированное на его правой руке, превратилось в scum («сволочь»).

20. Джонни Депп решил забрать на свое попечение свою коллегу по «Сонной лощине» по кличке Златоглазка после того, как узнал, что одноглазую лошадь собираются усыпить 0 Источник:

21. Первое выступление Джонни Деппа в роли Джека Воробья принесло ему номинацию на премию «Оскар» 0 Источник: Роджер Эберт, известнейший кинокритик, писал: «Ни в одном другом фильме никогда не было такого пирата или человека, как этот».

22. Джонни Депп — почётный член нации команчей. Ему дали имя, которое означает «Оборотень» 0 Источник:

23. Джонни Депп начал курить в 12 лет и играл на гитаре в рок-группе The Flame. Он потерял девственность с поклонницей в возрасте 13 лет на заднем сиденье фургона группы 0 Источник:

24. Джонни Депп ненавидит смотреть на себя на экране, и ему нужно «несколько бутылок вина», прежде чем он сможет переварить это зрелище 0 Источник: