Советские девушки и женщины 60-х годов

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Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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4.
Строгановское училище. Ирина Субботина, студентка 3-го курса, овладевает сложным искусством лепки. Москва, 1969 год.
9.
Марина Попович, 1960 год.
Летчик-испытатель 1-го класса. На ее счету 102 мировых рекорда в области авиации на винтовых и реактивных самолетах и вертолетах, 10 из которых на тяжелом Ан-22 «Антей» (единственная женщина, пилотировавшая сверхтяжелый самолет).
18.
Ирина Короткова в роли Олеси Чабан в фильме Юлии Солнцевой «Незабываемое» Украинская ССР, Киевская обл., Фастовский р-н, с. Малополовецкое, 1967 год.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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