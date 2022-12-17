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Советские девушки и женщины 60-х годов

Советские девушки и женщины 60-х годов

Автор:
17 декабря 2022 22:05
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
307
24
Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Змей Горыныч 12 минут назад
Нашлась!
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