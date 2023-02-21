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Случайные шедевры природы

Случайные шедевры природы

Автор:
21 февраля 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   мир в фотографиях   необычно   случайные шедевры   творчество природы   фото   фотомир   
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Говорят, что дьявол в деталях, но иногда в них скрывается не дьявол, а бог, - ведь иначе, чем божественными, эти случайные невероятности не назовешь!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   мир в фотографиях   необычно   случайные шедевры   творчество природы   фото   фотомир   
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4  комментария
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22k
homerchik Полчаса назад
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353
Андрей Понамарев 12 минут назад
И причем тут природа, за исключением нескольких фото ?!
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8k
hairov Полчаса назад
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3k
Григорий Полчаса назад
фотошоп такой фотошоп, да и подписи к нему доставляют.
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