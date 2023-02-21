Случайные шедевры природы

Автор:
21 февраля 2023 08:30
Говорят, что дьявол в деталях, но иногда в них скрывается не дьявол, а бог, - ведь иначе, чем божественными, эти случайные невероятности не назовешь!
Природа нарисовала морской пейзаж на борту этой лодки
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— переведено специально для fishki.net
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