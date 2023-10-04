Постыдные ошибки, при виде которых хочется грызть учебник по русскому

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Есть люди, которые докапываются до любой мелочи и опечатки, иметь с ними дело не всегда приятно. Но и орфографическое и грамматическое свинство стерпеть сложно. Так можно ли смеяться над глупостью тех, кто не уважает родной язык?
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Так же, [мат], так же
Правда, чаще всего вместо благодарности за подсказку можно нарваться на шквал немотивированной агрессии.