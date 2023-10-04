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Постыдные ошибки, при виде которых хочется грызть учебник по русскому

Постыдные ошибки, при виде которых хочется грызть учебник по русскому

Автор:
04 октября 2023 14:13
Сообщество : Юмор
Метки: интересно   необычно   орфография   ошибки   ошибки простые   русский язык   фото   
1559
15

Есть люди, которые докапываются до любой мелочи и опечатки, иметь с ними дело не всегда приятно. Но и орфографическое и грамматическое свинство стерпеть сложно. Так можно ли смеяться над глупостью тех, кто не уважает родной язык?

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Метки: интересно   необычно   орфография   ошибки   ошибки простые   русский язык   фото   
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9  комментариев
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4k
Наталья Час назад
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Shyoji Полминуты назад
"5. А готовят они также плохо, как пишут?"

Так же, [мат], так же
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10k
JeanLuk Полминуты назад
Половину чуркистанцы писали
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594
­­­­ Минуту назад
ИХНИЙ ЕГОВЫЙ ЕВОНЫЙ ЕЙНЫЙ ЕГОШНИЙ и другие новые элементы таблицы Менделеева.
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1k
Яна Усачева 20 минут назад
Читала где-то в Интернете, что в салон связи пришёл мужик и с ходу заявил продавщице, что у него "не работает шар-жопорез". После того, как опешившая девушка пришла в себя, выяснилось, что речь идёт о WAP - GPRS.
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3k
Алекс Чебурашкин 57 минут назад
От души поржал )))
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2k
Vergüenza Ajena 59 минут назад
Не только можно, но и нужно.
Правда, чаще всего вместо благодарности за подсказку можно нарваться на шквал немотивированной агрессии.
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17k
Сергей Час назад
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Спелая кукурузинка

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