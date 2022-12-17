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Зачем предлагается поменять местами Гренландию и Исландию

Зачем предлагается поменять местами Гренландию и Исландию

Автор:
17 декабря 2022 09:36
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   гренландия   интересно   исландия   поменять местами   факты   фото   
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Есть известная шутка о том, то названия двух островных стран Гренландия и Исландия надо поменять местами. Даже если просто посмотреть на карту, то понятно, что именно первая их них – покрыта льдом, а вот вторая, может и с натяжной, но всё же вполне зелёная.

Считается, что название самому большому острову на планете дал некий нормандский мореплаватель Эйрик Рауди. Летом 981-го года он плавал по Атлантическому океану и увидел землю, поросшую зелёным мхом и травой. Это была та малая часть будущей Гренландии, которая не покрыта льдом – однако первое впечатление, как известно, самое важное...

Эта история, конечно, рушит теорию о том, что остров когда-то в обозримом прошлом реально был свободным ото льда, что якобы доказывает его название. Но нет, как видим, причина появления Гренландии на картах прозаичней и считается скорей нелепой ошибкой.

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Как отчасти и причина появления Исландии – обе истории зеркально похожи. Тут считается, что название Ice land остров получил от викинга по имени Флоки Вильгердарсон, который, согласно норвежским преданиям, приплыл на остров, затем поднялся на гору и был удивлён большим количеством льда и снега.

По другой версии, он удивился фьорду, заполненному плавающим льдом. Собственно, в Исландии лёд, кажется, можно увидеть только в горах и вдоль берегов – климат там вполне неплохой благодаря тому, что остров омывается тёплым течением.

Говорят, у исландцев есть своя шутка – не про обмен названиями с Гренландией, конечно, а про то, что самым холодным в Исландии является название страны. Наверное особо удачно эта шутка звучит, если произносить её, лёжа в геотермальном источнике. Как известно, их тут много и они являются одной из "визитных карточек" туристической Исландии.

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Метки: в мире   гренландия   интересно   исландия   поменять местами   факты   фото   
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1  комментарий
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Corvus Corax Час назад
Во времена Эрика Рыжего (имя точнее надо переводить) был т.н. Малый климатический оптимум, зелени было много... И на широте Ньюфаундленда рос виноград - Винланд, продолжение освоений земель Эриком Рыжим.
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