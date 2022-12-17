Зачем предлагается поменять местами Гренландию и Исландию

Считается, что название самому большому острову на планете дал некий нормандский мореплаватель Эйрик Рауди. Летом 981-го года он плавал по Атлантическому океану и увидел землю, поросшую зелёным мхом и травой. Это была та малая часть будущей Гренландии, которая не покрыта льдом – однако первое впечатление, как известно, самое важное...

Эта история, конечно, рушит теорию о том, что остров когда-то в обозримом прошлом реально был свободным ото льда, что якобы доказывает его название. Но нет, как видим, причина появления Гренландии на картах прозаичней и считается скорей нелепой ошибкой.