Зачем предлагается поменять местами Гренландию и Исландию

Есть известная шутка о том, то названия двух островных стран Гренландия и Исландия надо поменять местами. Даже если просто посмотреть на карту, то понятно, что именно первая их них – покрыта льдом, а вот вторая, может и с натяжной, но всё же вполне зелёная.
Считается, что название самому большому острову на планете дал некий нормандский мореплаватель Эйрик Рауди. Летом 981-го года он плавал по Атлантическому океану и увидел землю, поросшую зелёным мхом и травой. Это была та малая часть будущей Гренландии, которая не покрыта льдом – однако первое впечатление, как известно, самое важное...
Эта история, конечно, рушит теорию о том, что остров когда-то в обозримом прошлом реально был свободным ото льда, что якобы доказывает его название. Но нет, как видим, причина появления Гренландии на картах прозаичней и считается скорей нелепой ошибкой.
Как отчасти и причина появления Исландии – обе истории зеркально похожи. Тут считается, что название Ice land остров получил от викинга по имени Флоки Вильгердарсон, который, согласно норвежским преданиям, приплыл на остров, затем поднялся на гору и был удивлён большим количеством льда и снега.
По другой версии, он удивился фьорду, заполненному плавающим льдом. Собственно, в Исландии лёд, кажется, можно увидеть только в горах и вдоль берегов – климат там вполне неплохой благодаря тому, что остров омывается тёплым течением.
Говорят, у исландцев есть своя шутка – не про обмен названиями с Гренландией, конечно, а про то, что самым холодным в Исландии является название страны. Наверное особо удачно эта шутка звучит, если произносить её, лёжа в геотермальном источнике. Как известно, их тут много и они являются одной из "визитных карточек" туристической Исландии.
Источник:
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