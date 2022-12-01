Необычные и крутые товары, глядя на которые так и подмывает сказать: "Возьмите мои деньги!"

В интернет-магазинах продается множество товаров на любой вкус. В предверии Нового года мы решили показать забавные и необычные вещички, которые могут подойти в качестве подарка. Да, это не самые необходимые предметы для жизни и быта, но зато оригинальные. Ведь порой хочется побыть ребенком и купить не то, что нужно, а то, что хочется, если это еще и прикольно.