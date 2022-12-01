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Необычные и крутые товары, глядя на которые так и подмывает сказать: "Возьмите мои деньги!"

Необычные и крутые товары, глядя на которые так и подмывает сказать: "Возьмите мои деньги!"

Автор:
01 декабря 2022 09:03
Метки: Вещи   из интернета   новый год   подарки   покупки   прикольные вещи   товары   
2417
15

В интернет-магазинах продается множество товаров на любой вкус. В предверии Нового года мы решили показать забавные и необычные вещички, которые могут подойти в качестве подарка. Да, это не самые необходимые предметы для жизни и быта, но зато оригинальные. Ведь порой хочется побыть ребенком и купить не то, что нужно, а то, что хочется, если это еще и прикольно.

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Метки: Вещи   из интернета   новый год   подарки   покупки   прикольные вещи   товары   
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9  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Вот балда, шелуху она на пол плевать будет? Логично же, один отсек для семечек, другой для мусора!
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10
vasileff4 5 минут назад
Пару вещей заинтересовало, но на 3и.
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7k
ГГалка 9 минут назад
вообще ничего из этого не захотелось. а, простите, чемоданчик для детей - не слишком ли жестоко для транспортировки ребёнка?
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244
Takerey 10 минут назад
У меня есть будильник, похожий на этот имитатор рассвета. Достаточно удобная вещь. Яркость регулируется и он действительно начинает постепенно включаться при звонке. И заменяет ночник. Плюс радио, часы и встроенные звуки природы.
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14k
Alex 23 минуты назад
Коллекция никому не нужного хлама.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 45 минут назад
Приплатите, я это не возьму!!!
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7
Color Cristal 47 минут назад
Шапка хороша, символ мара сальватруча.
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18
alexroland Час назад
ээээ ... закуски .... сЁмки ... и второе отделение для шелухи )))
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2k
Froll Час назад
И на долго хватит этих носков?
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Спелая кукурузинка

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