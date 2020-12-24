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33 пошлых и дурацких новогодних украшений

33 пошлых и дурацких новогодних украшений (34 фото)

Автор:
24 декабря 2020 14:52
Сообщество : Юмор
Метки: и такое бывает   неудачный дизайн   новогодние украшения   новый год   пошлые препошлые   рождественские подарки   рождество   фейлы   
481
34
Рождество и Новый год - добрые и светлые праздники. Однако иногда производители товаров, маркетологи и дизайнеры немного перебарщивают, пытаясь передать их дух. И тогда то, что должно выглядеть невинно и возвышенно, превращается во что-то пошлое и дико неуместное. Вот целая коллекция таких примеров!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   неудачный дизайн   новогодние украшения   новый год   пошлые препошлые   рождественские подарки   рождество   фейлы   
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Похабыч 47 минут назад
33 пошлых и дурацких новогодних украшений
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