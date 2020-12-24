33 пошлых и дурацких новогодних украшений

Рождество и Новый год - добрые и светлые праздники. Однако иногда производители товаров, маркетологи и дизайнеры немного перебарщивают, пытаясь передать их дух. И тогда то, что должно выглядеть невинно и возвышенно, превращается во что-то пошлое и дико неуместное. Вот целая коллекция таких примеров!
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Полиция Британии будет следить в Рождество, чтобы семьи не собирались вместе
- Берлинские Санта-Клаусы призывают проветривать и надевать маски
- 20 совершенно идиотских ошибок дизайнеров
- 30 странных, нелепых и откровенно плохих дизайнерских решений
- Новый год по-итальянски
Метки: и такое бывает неудачный дизайн новогодние украшения новый год пошлые препошлые рождественские подарки рождество фейлы
24
Понравилось24
Новости партнёров