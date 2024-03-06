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Франкфурт-на-Майне украсят к Рамадану. В городе каждый шестой житель - мусульманин

Франкфурт-на-Майне украсят к Рамадану. В городе каждый шестой житель - мусульманин

Автор:
06 марта 2024 17:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Британия   Видео   Германия Франкфурт-на-Майне   Рамадан   ислам   лондон   мусульмане   украшения к Рамадану   
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Франкфурт станет первым немецким городом, который будет украшен в период священного для мусульман месяца рамадан.

С 10 марта по 9 апреля мусульмане празднуют Рамадан. К этому событию некоторые города Европы принарядятся. К примеру, в немецком Франкфурте-на-Майне появятся украшения в виде звезд и полумесяцев - традиционных исламских символов -сообщает агентсттво ТАСС со ссылкой на издание Bild.


К этому событию уже вовсю готовятся по поручению местных властей. Инициатива такого благоустройства принадлежит партии "зеленых", Социал-демократической партии Германии и департаменту по вопросам разнообразия и борьбы с дискриминацией. А причина подобного рвения проста: в этом городе Германии почти 15% жителей - мусульмане, и таким образом хотя подчеркнуть значимость этого факта для города и страны в целом. Интересно, что в прошлом году эта инициатива не прошла, зато в нынешнем у "зеленых" всё получилось.


Мэр Франкфурта-на-Майне Наргесс Эскандари-Грюнберг пояснила, что светящиеся праздничные украшения в виде мусульманских символов - это "огни единения, против оговорок, против дискриминации, против антимусульманского расизма, а также против антисемитизма".


К слову, украшения закупали специально к Рамадану - они обошлись городскому бюджету в 100 тыс. евро. Интересно, что стоимость рождественских гирлянд была чуть ниже.


Не отстаёт от Германии и Британия. Вот так выглядят теперь улицы Лондона. Точнее, Оксфорд-стрит.


Верной дорогой идут товарищи.

Источник:

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Метки: Ynews   Британия   Видео   Германия Франкфурт-на-Майне   Рамадан   ислам   лондон   мусульмане   украшения к Рамадану   
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13  комментариев
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4k
Максим Макашев Час назад
пусть ещё и баранов на улицах разрешат резать для полного счастья
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266
Фрол Минуту назад
Ну вот и пошла первая ступень Дойче Халифат. А то всё: Германия превыше всего!Мы мультикультура!
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3k
Дмитрий 10 минут назад
Для 1/6 части населения устраивают праздник "Хеппи рамадан",
А для 5/6 населения хрен вам, а не "Хеппи Христмас". Нормальный такой "Райский сад"
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3k
Smarter 15 минут назад
А это не оскорбляет чувств христиан?
Ну да, толерантность и куколдизм превыше всего.
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21k
Александр 24 минуты назад
Хоть бы по немецки написали счастливого рамадана, куколды сраные
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8k
Alex 46 минут назад
У нас, к сожалению, скоро тоже так будет. Когда черножопые войдут во власть.
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Fiverknot 57 минут назад
Че автор язвит? Будто мы не на пути к такому же .
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28k
ПаганецЪ 58 минут назад
Баварский халифат всё ближе.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
35k
Teodor Час назад
Браво! Толерантненько...
"украшения закупали специально к Рамадану - они обошлись городскому бюджету в 100 тыс. евро" Ничего страшного, есть на чем сэкономить - сейчас позакрывают все кафе-рестораны (а как вы хотели - в рамадан днем жрать-пить нельзя!) вот и отобьют затраты на украшения...
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