Франкфурт-на-Майне украсят к Рамадану. В городе каждый шестой житель - мусульманин

К этому событию уже вовсю готовятся по поручению местных властей. Инициатива такого благоустройства принадлежит партии "зеленых", Социал-демократической партии Германии и департаменту по вопросам разнообразия и борьбы с дискриминацией. А причина подобного рвения проста: в этом городе Германии почти 15% жителей - мусульмане, и таким образом хотя подчеркнуть значимость этого факта для города и страны в целом. Интересно, что в прошлом году эта инициатива не прошла, зато в нынешнем у "зеленых" всё получилось.

Мэр Франкфурта-на-Майне Наргесс Эскандари-Грюнберг пояснила, что светящиеся праздничные украшения в виде мусульманских символов - это "огни единения, против оговорок, против дискриминации, против антимусульманского расизма, а также против антисемитизма".