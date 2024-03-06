Франкфурт-на-Майне украсят к Рамадану. В городе каждый шестой житель - мусульманин

Франкфурт станет первым немецким городом, который будет украшен в период священного для мусульман месяца рамадан.
С 10 марта по 9 апреля мусульмане празднуют Рамадан. К этому событию некоторые города Европы принарядятся. К примеру, в немецком Франкфурте-на-Майне появятся украшения в виде звезд и полумесяцев - традиционных исламских символов -сообщает агентсттво ТАСС со ссылкой на издание Bild.
К этому событию уже вовсю готовятся по поручению местных властей. Инициатива такого благоустройства принадлежит партии "зеленых", Социал-демократической партии Германии и департаменту по вопросам разнообразия и борьбы с дискриминацией. А причина подобного рвения проста: в этом городе Германии почти 15% жителей - мусульмане, и таким образом хотя подчеркнуть значимость этого факта для города и страны в целом. Интересно, что в прошлом году эта инициатива не прошла, зато в нынешнем у "зеленых" всё получилось.
Мэр Франкфурта-на-Майне Наргесс Эскандари-Грюнберг пояснила, что светящиеся праздничные украшения в виде мусульманских символов - это "огни единения, против оговорок, против дискриминации, против антимусульманского расизма, а также против антисемитизма".
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К слову, украшения закупали специально к Рамадану - они обошлись городскому бюджету в 100 тыс. евро. Интересно, что стоимость рождественских гирлянд была чуть ниже.
Не отстаёт от Германии и Британия. Вот так выглядят теперь улицы Лондона. Точнее, Оксфорд-стрит.
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Верной дорогой идут товарищи.
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А для 5/6 населения хрен вам, а не "Хеппи Христмас". Нормальный такой "Райский сад"
Ну да, толерантность и куколдизм превыше всего.
"украшения закупали специально к Рамадану - они обошлись городскому бюджету в 100 тыс. евро" Ничего страшного, есть на чем сэкономить - сейчас позакрывают все кафе-рестораны (а как вы хотели - в рамадан днем жрать-пить нельзя!) вот и отобьют затраты на украшения...