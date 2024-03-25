Неудачи на работе случаются со всеми, и это, безусловно, подавляет и даже деморализует. И прекрасный способ избавиться от этой тоски — высказаться онлайн. Ну или хотя бы взглянуть на чужие неудачи, чтобы напомнить себе, что Вселенная вовсе не настроена лично против вас.
1. "Коллеги решили разыграть меня и завернули все в моем кабинете в фольгу. В процессе мой 30-дюймовый монитор случайно включился и сварился"
3. "Если вы родитель и позволяете своим детям устроить такой беспорядок, то вы д**ьма кусок*
5. "Меня уволили за то, что я «указывал боссу, как делать его работу», хотя в, что я сделал, это сказал: «Нельзя загораживать пожарную лестницу»"
7. "Последствия работы в лаборатории при -10°C, где мне приходится мыть руки по 40 раз в день"
8. "Прошло 2 часа 10-часовой смены, и пассажир спросил, знаю ли я, что в моем автобусе едет безбилетный пассажир"
10. "Я работаю в супермаркете, где есть книжный магазин. Вчера нашел это, и я в бешенстве"
12. "Сегодня меня уволили без предупреждения, и, когда я пришел на работу, я обнаружил все свои вещи в коробке"
14. "В конце смены мы делим чаевые поровну. У нас набралось более 50 долларов, но коллега ушла примерно на 10 минут раньше и забрала всё, оставив лишь 2,5 доллара"
18. "Я собираю тележки в гипермаркете. Пожалуйста, перестаньте лениться и возвращайте тележку на место"
22. "Подруга работает в местном магазине Target, и к ним пришла семья, которая оставила после себя это"
23. "Когда тебя весь долгий день окружали люди, и ты возвращаешься домой, снимаешь рабочие штаны и тупо смотришь на 15-сантиметровую дыру на заднице"
26. "С утра не смог попасть на работу, потому что тот, кто закрывал двери, не заметил, что унес домой замок"
28. "Первый день на работе в качестве уборщика бассейна, и какая-то дама подумала, что вылить содержимое шоколадного фонтана в раковину — хорошая идея"
29. "Через 5 минут после начала смены меня вызвали в общественный туалет, и вот что я обнаружил"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если автор считает, что ребёнок в детском кресле будет есть как аристократ на приёме у королевы - то автор кусок дебила.