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А вы думали, что это у вас плохой день?: 30 человек, чей день не задался

А вы думали, что это у вас плохой день?: 30 человек, чей день не задался

Автор:
25 марта 2024 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   невезение   неудачи   плохой день   работа   фейлы   
1669
31

Неудачи на работе случаются со всеми, и это, безусловно, подавляет и даже деморализует. И прекрасный способ избавиться от этой тоски — высказаться онлайн. Ну или хотя бы взглянуть на чужие неудачи, чтобы напомнить себе, что Вселенная вовсе не настроена лично против вас.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   невезение   неудачи   плохой день   работа   фейлы   
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4  комментария
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7k
Roman Час назад
Комментарий к фото
Уборки на две минуты. Чаевых оставить побольше за лишнее беспокойство и всего делов.
Если автор считает, что ребёнок в детском кресле будет есть как аристократ на приёме у королевы - то автор кусок дебила.
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1k
Уходим отсюда 7 минут назад
В начале своего морского пути работал стюардом на ирландских паромах. Сильно удивлялись, когда такого не было после местных пассажиров, а если это были ещё и цыгане ирландские, то такой вид- это лишь начало трапезы, про каюты лучше не вспоминать.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1266 постов (1194 в горячем)

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