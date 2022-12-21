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Печальная история женщины, которая легла в основу таинственной легенды о живом манекене

Печальная история женщины, которая легла в основу таинственной легенды о живом манекене

Автор:
21 декабря 2022 18:18
Метки: La Pascualita   Паскуаля Эспарца   городская байка   история   манекен   таинственная история   
1795
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В мире много таинственных историй. С годами они превращаются в настоящие легенды - и разобраться в том, что на самом деле правда, а что вымысел - бывает непросто. Сегодня поделимся с вами одной такой легендой. А вы уже сами решайте, насколько она реальна.

У Паскуаля Эспарца была дочь. Она встретила мужчину и вышла за него замуж. Однако в день свадьбы ее укусил паук Чёрная вдова, спасти девушку не удалось. На следующий день в витрине магазина Паскуаля появился реалистичный манекен в свадебном платье.



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Произошла эта история в 1930 году. Тогда жители города решили, что безутешный отец мумифицировал дочь и выставил ее в витрине, потому что не мог с ней попрощаться. Настолько оказался реалистичным манекен с идеальными чертами лица. В то время таких еще не было.




Этот манекен до сих пор можно увидеть в магазине La Pascualita в городе Чиуауа. По словам посетителей, девушка словно следит за каждым их шагом, где бы они не оказались. На нее приезжают посмотреть туристы из разных стран, гадая, кто же перед ними - мумия или манекен.





Продавцы якобы меняют манекену одежду раз в несколько недель, замечая при этом расширенные вены на ногах. Как у живой.

По легенде за девушкой в свадебном платье должен явиться возлюбленный, который оживит ее тело и они продолжат жить вместе счастливо.

Вот такая местная байка, на которую съезжаются туристы.

С фотографиями дочери Паскуаля Эспарца манекен правда ничего общего не имеет. И могли бы так долго хранить тело человека в витрине?

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: La Pascualita   Паскуаля Эспарца   городская байка   история   манекен   таинственная история   
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2  комментария
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12k
Мистер Фикс Час назад
Что ни выдумают, лишь бы привлечь внимание
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Mamin Sibiriak 20 минут назад
<<< В то время таких еще не было >>>

Музей мадам Тюссо существует с 1835 года.

Ссылка www.youtube.com
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