Печальная история женщины, которая легла в основу таинственной легенды о живом манекене

В мире много таинственных историй. С годами они превращаются в настоящие легенды - и разобраться в том, что на самом деле правда, а что вымысел - бывает непросто. Сегодня поделимся с вами одной такой легендой. А вы уже сами решайте, насколько она реальна.
У Паскуаля Эспарца была дочь. Она встретила мужчину и вышла за него замуж. Однако в день свадьбы ее укусил паук Чёрная вдова, спасти девушку не удалось. На следующий день в витрине магазина Паскуаля появился реалистичный манекен в свадебном платье.
Произошла эта история в 1930 году. Тогда жители города решили, что безутешный отец мумифицировал дочь и выставил ее в витрине, потому что не мог с ней попрощаться. Настолько оказался реалистичным манекен с идеальными чертами лица. В то время таких еще не было.
Этот манекен до сих пор можно увидеть в магазине La Pascualita в городе Чиуауа. По словам посетителей, девушка словно следит за каждым их шагом, где бы они не оказались. На нее приезжают посмотреть туристы из разных стран, гадая, кто же перед ними - мумия или манекен.
Продавцы якобы меняют манекену одежду раз в несколько недель, замечая при этом расширенные вены на ногах. Как у живой.
По легенде за девушкой в свадебном платье должен явиться возлюбленный, который оживит ее тело и они продолжат жить вместе счастливо.
Вот такая местная байка, на которую съезжаются туристы.
С фотографиями дочери Паскуаля Эспарца манекен правда ничего общего не имеет. И могли бы так долго хранить тело человека в витрине?
Источник:
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