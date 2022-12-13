Перебрал с реактивами: директор школы устроил взрыв на уроке химии

Сообщается, что в результате происшествия девять учеников отравились газом, двоим из которых даже понадобилась помощь медиков. Директор сам отвёз пострадавших их в больницу на автобусе, их жизням ничего не угрожает. Однако это не помешало родителям одного из госпитализированных детей написать заявление в полицию.



«В прокуратуре сообщили, что при проведении химического опыта директор смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество. Там подчеркнули, что опыт вопреки правилам проводился не в вытяжном шкафу, а учеников не обеспечили средствами защиты.



Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей, объявили выговор, а также отобрали ставку преподавателя химии, которую он совмещал со своей основной занятостью. В настоящее время суд рассматривает иск о компенсации морального вреда от представителя одного из пострадавших учеников», — пишет издание «Лента».