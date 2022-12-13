Перебрал с реактивами: директор школы устроил взрыв на уроке химии

Преподаватель предупредил учеников, что химическая реакция будет бурной. Правда, он сам не ожидал, что настолько.
Директор школы в селе Малый-Имыш Красноярского края, по совместительству работающий преподавателем химии, на одном из уроков решил показать ученикам химический опыт, который закончился, мягко говоря, неожиданно.
Сообщается, что мужчина залил в пробирку натрий и соляную кислоту, вследствие чего начал выделяться водород. Затем учитель обратился к ученикам со словами «теперь давайте определим, какой газ выделяется?» и поднёс к пробирке зажженную свечу. После этого неожиданно раздался взрыв и колба разлетелась на мелкие осколки. Водорода, как оказалось впоследствии, в колбе было с излишком, что и привело к взрыву.
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Сообщается, что в результате происшествия девять учеников отравились газом, двоим из которых даже понадобилась помощь медиков. Директор сам отвёз пострадавших их в больницу на автобусе, их жизням ничего не угрожает. Однако это не помешало родителям одного из госпитализированных детей написать заявление в полицию.
«В прокуратуре сообщили, что при проведении химического опыта директор смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество. Там подчеркнули, что опыт вопреки правилам проводился не в вытяжном шкафу, а учеников не обеспечили средствами защиты.
Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей, объявили выговор, а также отобрали ставку преподавателя химии, которую он совмещал со своей основной занятостью. В настоящее время суд рассматривает иск о компенсации морального вреда от представителя одного из пострадавших учеников», — пишет издание «Лента».
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А если бы е.ануло, то в классе все были бы счастливы до усрачки, какая компенсация, вы о чём
Учитель химии был доставлен в больницу и после оказания помощи
помещен в палату.
- Автомобильная катастрофа? - интересуется сосед.
- Нет, опечатка в учебнике химии.
Урок химии. Лабораторная.
Учительница:
- Маша, у тебя какого цвета жидкость получилась?
Маша:
- Розового.
У: - Садись, пять. А у тебя, Петя?
П: - Желтоватого.
У: - Не совсем правильно. Четыре. Садись. Вовочка, а у тебя?
В: - А у меня - коричневого!
У: - Двойка!! ЛОЖИСЬ!!!
Ставит ступку ,там с чайную ложку чегото бурого. Спичку на проволочке подносит....
Бахнуло не сильно, но ярко. Весь класс в молочном дыму ,а на потолке горящие точки как созвездие. Мы в коридор гуськом, дым за нами. Все 5 этажей пол-дня проветрить не могли. Кароч, весело было. Вроде, не влетело - пожурили и всё.
И в конце концов приводит к смерти.
он хотел хоть как-то заинтересовать этих раздолбаев, да не рассчитал, но эти малолетки вейпами травятся каждый день, на это родители не хотят внимание обратить?
да и какого хера его отстранили от преподавания? временно ограничить практические уроки и изучать теорию.
-Почему?
-А че в этих развалинах делать...