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Перебрал с реактивами: директор школы устроил взрыв на уроке химии

Перебрал с реактивами: директор школы устроил взрыв на уроке химии

Автор:
13 декабря 2022 13:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Красноярский край   взрыв   видео   директор   опыт   ученики   химия   школа   
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Преподаватель предупредил учеников, что химическая реакция будет бурной. Правда, он сам не ожидал, что настолько.

Директор школы в селе Малый-Имыш Красноярского края, по совместительству работающий преподавателем химии, на одном из уроков решил показать ученикам химический опыт, который закончился, мягко говоря, неожиданно.

Сообщается, что мужчина залил в пробирку натрий и соляную кислоту, вследствие чего начал выделяться водород. Затем учитель обратился к ученикам со словами «теперь давайте определим, какой газ выделяется?» и поднёс к пробирке зажженную свечу. После этого неожиданно раздался взрыв и колба разлетелась на мелкие осколки. Водорода, как оказалось впоследствии, в колбе было с излишком, что и привело к взрыву.

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Сообщается, что в результате происшествия девять учеников отравились газом, двоим из которых даже понадобилась помощь медиков. Директор сам отвёз пострадавших их в больницу на автобусе, их жизням ничего не угрожает. Однако это не помешало родителям одного из госпитализированных детей написать заявление в полицию.

«В прокуратуре сообщили, что при проведении химического опыта директор смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество. Там подчеркнули, что опыт вопреки правилам проводился не в вытяжном шкафу, а учеников не обеспечили средствами защиты.


Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей, объявили выговор, а также отобрали ставку преподавателя химии, которую он совмещал со своей основной занятостью. В настоящее время суд рассматривает иск о компенсации морального вреда от представителя одного из пострадавших учеников», — пишет издание «Лента».

Источник:

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Метки: Красноярский край   взрыв   видео   директор   опыт   ученики   химия   школа   
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29  комментариев
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29k
Андрей Иванов 36 минут назад
У нас тоже без шкафов проводили опыты. А защита вообще была зверем неведомым.

А если бы е.ануло, то в классе все были бы счастливы до усрачки, какая компенсация, вы о чём
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52k
smakido 5 минут назад
В бытность мою школьником на уроках физики и химии преподаватели показывали опыты, мы под надзором тоже что-то делали. Такая "прививала" интерес, давала наглядность в изучении наук и т.д. А вот уже мои дети, которые были школьниками уже в начале 2000-х уже никаких опытов во физике и химии не проводили от слова совсем, да у них толком этих предметов то и было всего 1- 2 года, вместо 4 лет изучения. В результате смотрю, например, видео как мужчина оттаивает дверь и замок авто крутым кипятком, после которого все вдребезги стекло и ручка, а имея какие -то начальные базовые знания такого не произошло бы, я так полагаю.
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2k
LK 6 минут назад
У нас спецом препод так делала. Знала детям нравится. Только она это в бутылке молочной (были раньше стеклянные 0,5 и литр) и полотенцем оборачивала.
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8k
Tamdima 11 минут назад
Нормальный интересный урок! Всё наглядно!
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451
Сергей Добров 13 минут назад
В ДРГ этого хлопчика
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14k
banzai7 14 минут назад
Это была жертва во имя науки!
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32k
ACU900 14 минут назад
Еще анекдот:
Учитель химии был доставлен в больницу и после оказания помощи
помещен в палату.
- Автомобильная катастрофа? - интересуется сосед.
- Нет, опечатка в учебнике химии.
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32k
ACU900 17 минут назад
Анекдот:
Урок химии. Лабораторная.
Учительница:
- Маша, у тебя какого цвета жидкость получилась?
Маша:
- Розового.
У: - Садись, пять. А у тебя, Петя?
П: - Желтоватого.
У: - Не совсем правильно. Четыре. Садись. Вовочка, а у тебя?
В: - А у меня - коричневого!
У: - Двойка!! ЛОЖИСЬ!!!
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4
Николай Пауков 19 минут назад
Качественный натрий попался...
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103
Levaksinyak Sinyak Полчаса назад
Сколько сразу штрафов то!!!! И компенсации сразу всплыли! Пусть родители сами идут работать в школу, уëпки
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33
Вася Васильев Полчаса назад
Нормальный химик. И урок интересный )
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16k
Bill Полчаса назад
Теперь им химию будет преподавать трудовик.
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4k
!ГЕНнадий 43 минуты назад
В 86м, в училище, у нас заменили гражданского НВПшника на майора. А тот гражданский, дорабатывал лаборантом у химички. И вот, мы чёто про реакции проходим, решаем, а он стоит в проёме лаборантской, и в ступке что-то перетирает весь урок. Звонок. Он говорит: А вот и реакция - красного фосфора и (не помню, вроде бертолетовой соли)...
Ставит ступку ,там с чайную ложку чегото бурого. Спичку на проволочке подносит....
Бахнуло не сильно, но ярко. Весь класс в молочном дыму ,а на потолке горящие точки как созвездие. Мы в коридор гуськом, дым за нами. Все 5 этажей пол-дня проветрить не могли. Кароч, весело было. Вроде, не влетело - пожурили и всё.
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12k
Kostick 45 минут назад
жесть, а разве это секретный секрет, что подобные опыты можно делать только в лабораторном шкафу, причем с вытяжкой?
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3k
Едондер пуп 49 минут назад
А что за токсичное вещество выделяется при воспламенении водорода??
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17k
Топпер Харли 52 минуты назад
Ссылка coub.com
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17k
fanatik115 55 минут назад
препода жалко.
он хотел хоть как-то заинтересовать этих раздолбаев, да не рассчитал, но эти малолетки вейпами травятся каждый день, на это родители не хотят внимание обратить?
да и какого хера его отстранили от преподавания? временно ограничить практические уроки и изучать теорию.
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50k
dima423 Час назад
нихерасе террорист))
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71k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка coub.com
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26k
Киры4 Час назад
Газ выделили все.
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10k
MakDag Час назад
-Не пойду больше в школу.
-Почему?
-А че в этих развалинах делать...
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