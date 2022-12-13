10 самых безумных налогов, которые когда-либо существовали

Страны Западной Африки относятся к самым бедным в мире. Но несмотря на это, жителей все равно облагают налогами, некоторые из которых можно отнести к абсурдным. Например, граждане Гвинейской Республики, почти все население которой живет за чертой бедности, до сих пор выплачивают налог на мир, хотя никаких военных действий в стране в данный момент не ведется. Каждый год мирной жизни обходится жителям страны примерно в 17 евро.