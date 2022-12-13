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10 самых безумных налогов, которые когда-либо существовали

10 самых безумных налогов, которые когда-либо существовали

Автор:
13 декабря 2022 23:05
Сообщество : Факты
Метки: Странные   безумные   налоги   платить   покупки   пошлина   человечество   
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Во всех странах люди должны платить налоги, будь то за покупки или личные доходы, но есть и такие, которые граничат с безумием. Если вы недовольны, что приходится платить пошлину при покупке автомобиля, то что вы скажете о самых странных налогах за всю историю человечества.
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Метки: Странные   безумные   налоги   платить   покупки   пошлина   человечество   
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4  комментария
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39k
turyst Час назад
Налог на мир.

И что безумного?
Платят - мир, войны, как написано, нет.
Всё честно. ;)
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26k
Вован 6 минут назад
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0
Arnold Khalafyan A 46 минут назад
Новый штат появился в Америке: Питсбург.
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39k
turyst Час назад
Да и танец живота.
Это - трудовая деятельность.
Танцовщица зарабатывает - платит налог.

Актеры, например, зарабатывают - платят налоги.
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