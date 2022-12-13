10 самых безумных налогов, которые когда-либо существовали

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Во всех странах люди должны платить налоги, будь то за покупки или личные доходы, но есть и такие, которые граничат с безумием. Если вы недовольны, что приходится платить пошлину при покупке автомобиля, то что вы скажете о самых странных налогах за всю историю человечества.
Налог на танец
Египет может похвастаться одним из самых оригинальных налогов современности. Исполнительницы танца живота должны прилежно пополнять государственную казну своими деньгами. Это искусство приносит, по разным оценкам, до 400 миллионов долларов в год.
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Налог на мир
Страны Западной Африки относятся к самым бедным в мире. Но несмотря на это, жителей все равно облагают налогами, некоторые из которых можно отнести к абсурдным. Например, граждане Гвинейской Республики, почти все население которой живет за чертой бедности, до сих пор выплачивают налог на мир, хотя никаких военных действий в стране в данный момент не ведется. Каждый год мирной жизни обходится жителям страны примерно в 17 евро.
Налог на коров
Если житель Европы владеет одной или несколькими коровами, то ему приходится платить специальный налог. Учёные выяснили, что метеоризм бурёнок является причиной выброса парниковых газов. В Дании самый высокий налог: 110 долларов с каждой коровы.
Налог за отказ от курения
В большинстве стран мира сигареты облагаются дополнительным налогом, и в таких случаях, как в китайской провинции Хубэй, эти деньги были важны для пополнения налоговой казны. В связи с экономическим кризисом в 2009 году был введен денежный штраф для тех, кто не курит, чтобы стимулировать покупку сигарет и сбор налогов.
Налог на праздник
В американском штате Питтсбург, выгодно быть скучающим человеком, поскольку там существует налог в размере 5% на любой объект или зрелище, которое доставляет развлечения. Чтобы сэкономить, лучше смотреть в потолок.
Налог на барбекю
В 2007 году в Бельгии ввели налог на барбекю. Согласно закону, жители должны отчислять по 20 евро в казну, если им захотелось полакомиться жаренным мясом. Исследователи посчитали, что при готовке на костре в атмосферу попадает от 50 до 100 граммов углекислого газа, что способствует образованию парникового эффекта.
Налог на шум
Этот странный налог был введен в 1980 году в двух крупнейших городах Швейцарии - Женеве и Цюрихе. Речь идет о слишком громких звуках, которые издают самолеты во время взлета.
Налог на грудь
Женщины из низших каст Индии в начале семнадцатого века должны были платить довольно высокий налог, чтобы появляться на публике с прикрытой грудью. Считалось, что бедные женщины не имеют права на скромность, и стоимость варьировалась в зависимости от размера груди или от того, насколько привлекательными они считались для коллекционеров. Этот налог был отменен в 1840 году.
Налог на баню
Пётр I придумал и ввел налог на бани. В 1704 году вышел указ, согласно которому первостатейное купечество и думные заседатели отдавали с домашних бань — 3 рубля, небогатые купцы – по 1 рублю, а крестьянский люд – 15 копеек.
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И что безумного?
Платят - мир, войны, как написано, нет.
Всё честно. ;)
Это - трудовая деятельность.
Танцовщица зарабатывает - платит налог.
Актеры, например, зарабатывают - платят налоги.