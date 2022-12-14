10 самых странных и любопытных музеев в мире

Мало кто хочет вспоминать свои неудачные любовные отношения, но оказывается им посвящен целый музей. Речь идет о Музее расставаний в Хорватии. В его экспозиции представлены предметы, которые символизировали для людей бывшую любовь, от колец до любовных писем, мягких игрушек и даже секс-игрушек. Здесь есть место для всего…