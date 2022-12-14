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10 самых странных и любопытных музеев в мире

10 самых странных и любопытных музеев в мире

Автор:
14 декабря 2022 22:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Демонстрировать   Любопытные   Немыслимые   Сохранять   Странные   людям   музеи   
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Функция музеев является фундаментальной для любого общества, они призваны сохранять и демонстрировать людям предметы искусства, культуры и знаний. Но некоторые выставочные заведения пошли другим путём. В этом посте вы увидите музеи немыслимых вещей.
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Метки: Демонстрировать   Любопытные   Немыслимые   Сохранять   Странные   людям   музеи   
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