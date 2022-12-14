10 самых странных и любопытных музеев в мире

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Функция музеев является фундаментальной для любого общества, они призваны сохранять и демонстрировать людям предметы искусства, культуры и знаний. Но некоторые выставочные заведения пошли другим путём. В этом посте вы увидите музеи немыслимых вещей.
Музей туалетов
В Нью-Дели можно посетить Международный музей туалетов Сулабха, посвященный исключительно так называемому «трону». Там вы можете узнать о его 4500-летней истории, увидеть туалеты разных эпох и даже познакомиться с некоторыми довольно редкими экземплярами.
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Музей плохого искусства
Выставка произведений искусства в музее - не новость, но когда речь идет о худшем искусстве в мире, это становится редкостью. Музей плохого искусства, расположенный в Массачусетсе, США, посвящен худшим произведениям. Его экспонаты варьируются от хлама, созданного известными художниками, до работ, созданных теми, кто едва может держать кисть.
Музей канализации
В Париже есть музей, целиком посвященный канализации. Он позволяет совершить экскурсию по канализационным трубам, узнать об их истории и технических моментах эксплуатации. К тому же в конце есть сувенирный магазин, интересно, что там продают?
Музей сомнительных медицинских приборов
История медицины полна изобретений, которые могли спасти жизни, и напротив оказались неудачными. Им посвящен Музей сомнительных медицинских артефактов в Сент-Поле, США. От устройств, вызывающих смех, и изобретений оказавшихся действительно опасными. Этому музею не занимать оригинальности.
Музей фаллосов
Исландский фаллологический музей посвящен исключительно фаллосам, другими словами, это музей пенисов. Там выставлены экземпляры всех размеров и видов. Несколько мужчин пожертвовали свои пенисы музею, выставив их на обозрение после смерти донора. Также есть сувенирный магазин, где продаются все, от презервативов до всевозможных предметов фаллической формы.
Музей волос Аванос Турция
Идеальный вариант для любителей волос - это Музей волос Аванос в Турции. Там можно увидеть образцы волос более чем 16 тысяч человек в салоне в форме пещеры. Этот музей является рекордсменом по количеству представленных экземпляров.
Музей разбитых сердец
Мало кто хочет вспоминать свои неудачные любовные отношения, но оказывается им посвящен целый музей. Речь идет о Музее расставаний в Хорватии. В его экспозиции представлены предметы, которые символизировали для людей бывшую любовь, от колец до любовных писем, мягких игрушек и даже секс-игрушек. Здесь есть место для всего…
Музей паразитологии
Музей паразитологии в столице Японии был основан доктором Свтуро Камегаи 60 лет назад, вскоре после войны, когда эпидемии и болезни наносили непоправимый вред японскому народу. Музей в Мэгуро единственный в мире, посвященный живущим внутри человека существам. Музейная коллекция состоит из 45 тысяч паразитов.
Кунсткамера
Учреждённая императором Петром I Кунсткамера в Санкт-Петербурге считается первым музеем России. В нем хранится более миллиона предметов, которые ранее использовались в научных целях, а в настоящее время выступают в роли экспонатов. Сегодня Кунсткамера - это исключительно музей мутаций и уродств, посетители которого могут воочию ознакомиться с невероятными метаморфозами и отклонениями в физиологии.
Музей собачьих ошейников
Странный музей, в котором собрана коллекция старинных собачьих ошейников XV—XVII веков, расположен в замке Лидс английского графства Кент. Здесь представлены первые железные ошейники с острыми шипами, которые защищали горло собак от хищников. Затем тяжёлые аксессуары с шипами уступили место современным кожаным ошейникам. Ежегодно музей посещает свыше полумиллиона посетителей.
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