Женская версия Терминатора: как выглядит пауэрлифтер Наталия Кузнецова

У нее множество побед и наград в разных конкурсах. Впервые она завоевала победу в 2014 году на Кубке Евразии в Вологде, также стала чемпионкой России по армлифтингу на кубке им.Поддубного. В 2015 года взяла титул на кубке Восточной Европы (GPA), установив новый мировой рекорд в становой тяге. За карьеру установила 3 мировых рекорда по жиму штанги лежа и по становой тяге.

