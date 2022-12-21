Женская версия Терминатора: как выглядит пауэрлифтер Наталия Кузнецова

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Спорт - это очень круто, особенно когда люди добиваются в какой-то сфере успеха, да и к тому же живут здоровой жизнью. Однако иногда подобное увлечение может перерасти в одержимость.
Знакомьтесь, это Наталия Кузнецова. Она родилась в Чите, ей 31 год. Она профессиональный пауэрлифтер, рекордсменка в жиме штанги лежа и мастер спорта международного класса по становой тяге и армлифтингу.
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Силовыми видами спорта она начала еще подростков, когда ей было 14 лет. С тех пор спорт не бросает. Ее параметры:
- Вес 85-92 кг
- Рост 168 см
- Объем руки - 47 см
- Объем бедра 72 см при объеме талии 76 см
- Жим лежа - 155 кг (2014 год)
- Приседание со штангой - 180(IPF)в 18 лет
- Становая тяга - 215 кг
У нее множество побед и наград в разных конкурсах. Впервые она завоевала победу в 2014 году на Кубке Евразии в Вологде, также стала чемпионкой России по армлифтингу на кубке им.Поддубного. В 2015 года взяла титул на кубке Восточной Европы (GPA), установив новый мировой рекорд в становой тяге. За карьеру установила 3 мировых рекорда по жиму штанги лежа и по становой тяге.
Внешний вид Наталии такой мощный неслучайно: спортсменка не скрывает применение анаболических стероидов при подготовке к соревнованиям.
Но и питание, по словам женщины, играет важную роль. Ее рацион состоит из белковой пищи. Наталия употребляет в пищу много курицы (она рассказала, что куриные грудки покупают сразу 10 килограммовыми коробками), рыбы, творога, клетчатки, риса, макарон, гречки. Также в ход идет протеин и витамины. Ест Наталия 5-6 раз в день.
С личной жизнью у спортсменки все прекрасно, она замужем за МС по вольной борьбе Владиславом Кузнецовым.
А как вы относитесь к таким спортивным девушкам?
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Девушки, Наталья и Наталия - это разные имена? Как в паспорте-то пишут? У всех, которые мне встречались, имя писалось через "ь". А в последнее время всё чаще вижу написание через "и".
Вот Шпак, во то песец страшила и .. чудила!
Так будет корректнее, на мой взгляд
.
Теперь собственно за внешний вид. В женщинах ценится женственность, а в мужчинах мужественность. Учитывая эту тривиальность, не очень то и ясно в чем собственно вопрос? У кого встанет на эту гору анаболиков? Или кто еще кроме ее избранника, способен покуситься на этот источник энергии?...