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Женская версия Терминатора: как выглядит пауэрлифтер Наталия Кузнецова

Женская версия Терминатора: как выглядит пауэрлифтер Наталия Кузнецова

Автор:
21 декабря 2022 18:43
Метки: Наталия Кузнецова   Спорт   пауэрлифтер   руки-базуки   спортсменка   стероиды   фото   фрик   
1211
8

Спорт - это очень круто, особенно когда люди добиваются в какой-то сфере успеха, да и к тому же живут здоровой жизнью. Однако иногда подобное увлечение может перерасти в одержимость.

Знакомьтесь, это Наталия Кузнецова. Она родилась в Чите, ей 31 год. Она профессиональный пауэрлифтер, рекордсменка в жиме штанги лежа и мастер спорта международного класса по становой тяге и армлифтингу.


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Силовыми видами спорта она начала еще подростков, когда ей было 14 лет. С тех пор спорт не бросает. Ее параметры:

  • Вес 85-92 кг
  • Рост 168 см
  • Объем руки - 47 см
  • Объем бедра 72 см при объеме талии 76 см
  • Жим лежа - 155 кг (2014 год)
  • Приседание со штангой - 180(IPF)в 18 лет
  • Становая тяга - 215 кг

У нее множество побед и наград в разных конкурсах. Впервые она завоевала победу в 2014 году на Кубке Евразии в Вологде, также стала чемпионкой России по армлифтингу на кубке им.Поддубного. В 2015 года взяла титул на кубке Восточной Европы (GPA), установив новый мировой рекорд в становой тяге. За карьеру установила 3 мировых рекорда по жиму штанги лежа и по становой тяге.


Внешний вид Наталии такой мощный неслучайно: спортсменка не скрывает применение анаболических стероидов при подготовке к соревнованиям.


Но и питание, по словам женщины, играет важную роль. Ее рацион состоит из белковой пищи. Наталия употребляет в пищу много курицы (она рассказала, что куриные грудки покупают сразу 10 килограммовыми коробками), рыбы, творога, клетчатки, риса, макарон, гречки. Также в ход идет протеин и витамины. Ест Наталия 5-6 раз в день.

С личной жизнью у спортсменки все прекрасно, она замужем за МС по вольной борьбе Владиславом Кузнецовым.


А как вы относитесь к таким спортивным девушкам?

Источник:

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Метки: Наталия Кузнецова   Спорт   пауэрлифтер   руки-базуки   спортсменка   стероиды   фото   фрик   
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28  комментариев
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4k
Трям 49 минут назад
Кажется я эту .хуйню в игре Doom встречал.
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12k
Cornho 39 секунд назад
"пауэрлифтер Наталия Кузнецова"

Девушки, Наталья и Наталия - это разные имена? Как в паспорте-то пишут? У всех, которые мне встречались, имя писалось через "ь". А в последнее время всё чаще вижу написание через "и".
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1k
Сергей Викторович 2 минуты назад
Тема сисек не раскрыта
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20k
babuby 3 минуты назад
Вот вроде и шокирует, однако не вызывает негативных эмоций. Это её выбор, никого не заставляет следовать её примеру, хайпов не раскачивает, ....
Вот Шпак, во то песец страшила и .. чудила!
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36k
Седой 3 минуты назад
Понятно кто у них решает когда секс будет, или не будет
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38k
Александр 8 минут назад
Выглядит Наталия как уЁ*ище лесное. А так все норм...
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18k
anpetrof 11 минут назад
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18k
anpetrof 11 минут назад
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17k
Сергей 18 минут назад
Ей нравится - ну и ладно. Но вроде мне всегда казалось, что бодибилдинг и пауэрлифтинг совсем разные виды спорта с разными целями. Лифтеру на хрен не нужен рельеф, а билдеру - силовые показатели.
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1k
Alexander 18 минут назад
Губы тоже накачала ?! В свистульку дула ?!
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8k
Billi_Bons 22 минуты назад
Тантум Верде Форте!!!
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17k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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8k
GROMOZEKA Полчаса назад
Автор, поправь заголовок - Женская версия стероидно-ботоксной х@йни.
Так будет корректнее, на мой взгляд
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91k
parallax Полчаса назад
И ведь кто-то это трахает.
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1k
БУЛЬБАШ Полчаса назад
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1k
Тордион Полчаса назад
Для начала не очень то достоверно, что эта гора мышц действительно женщина. Все таки для гендерной идентификации косметики не достаточно. Но это дело ее (кхм) мужа. (слезапокатиласьнепрошено)...
.
Теперь собственно за внешний вид. В женщинах ценится женственность, а в мужчинах мужественность. Учитывая эту тривиальность, не очень то и ясно в чем собственно вопрос? У кого встанет на эту гору анаболиков? Или кто еще кроме ее избранника, способен покуситься на этот источник энергии?...
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1k
Нудник Шпилкес Полчаса назад
мощный баб
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678
suluriy Полчаса назад
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3k
александр 36 минут назад
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971
Просто прохожий 40 минут назад
Ну ладно- маразм победил. Ну нахрена она губы в жопу превратила?
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13k
FatZilla 44 минуты назад
Ладно, дама занимается силовыми тренировками... Но губами она тоже что ли штангу поднимает раз так накачала?!
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Спелая кукурузинка

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