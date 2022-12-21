Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 декабря

1917
20
До Нового года осталось всего 10 дней. А это значит, что пора начать затаривать продукты, выбросить какие-нибудь старые ненужные вещи... и успеть посмотреть новые мемы.
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