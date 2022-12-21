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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 декабря

Автор:
21 декабря 2022 21:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Прикол   интересное   комментарии   подборка   соцсети   юмор из соцсетей   
1917
20
До Нового года осталось всего 10 дней. А это значит, что пора начать затаривать продукты, выбросить какие-нибудь старые ненужные вещи... и успеть посмотреть новые мемы.
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Метки: Прикол   интересное   комментарии   подборка   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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5k
Артур 43 минуты назад
Ты планируешь сжечь Киркорова???
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10k
Dmitry 7 минут назад
Да-да-да... Именно так.)))
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63k
doker 9 минут назад
Какая-то цель не определённая...
В прошлом году - короновирус был, например.
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12k
a_komolow 39 минут назад
Комментарий к фото
Правый - вылитый Отец Фёдор из "12 Стульев "
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