Статуя Зевса в Олимпии – чудо древнего мира и его история

Эта великолепная статуя была не только религиозным символом, но и вершиной греческого художественного самовыражения. Вдохнуть жизнь в божество взялся знаменитый скульптор Фидий. Для создания божественного облика Зевса он выбрал слоновую кость и золото – материалы, отражавшие высокий статус бога, а также богатство и могущество Олимпии. Статуя была установлена в храме Зевса – месте паломничества древних греков, демонстрируя тесное переплетение религии, искусства и общества.

Предание гласит, что когда работа была завершена, Фидий обратился к богу с молитвой и попросил дать знак – угодно ли божеству его творение. Вскоре в пол ударила молния, что послужило проявлением благосклонности. И с тех пор на том месте стояла специальная медная чаша.

Судьба самого Фидия осталась неизвестной. По одной версии, он умер в тюрьме через 3 года. По другой, прожил несколько лет в безвестности и нищете.