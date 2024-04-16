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Статуя Зевса в Олимпии – чудо древнего мира и его история

Статуя Зевса в Олимпии – чудо древнего мира и его история

Автор:
16 апреля 2024 11:02
Сообщество : Искусство
Метки: Культура   бог   зевс   история   наследие   олимпия   символ   скульптура   статуя   чудо света   
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Семь чудес света – это не просто фигура речи, а действительно ярчайшие и прославленные архитектурные сооружения древности.

Статуя Зевса не зря занимает в этом перечне почётное место.

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Статуя Зевса в Олимпии – реальное монументальное свидетельство величия греческого искусства и религиозной преданности. Созданная в V веке до н. э. знаменитым скульптором Фидием, эта колоссальная фигура была не только художественным чудом, но и символом могущества и величия Зевса – правителя богов Олимпа. Расположенная в храме Зевса в самом центре Олимпии, статуя была центральной фигурой древних Олимпийских игр и привлекала всеобщее внимание.

Эта великолепная статуя была не только религиозным символом, но и вершиной греческого художественного самовыражения. Вдохнуть жизнь в божество взялся знаменитый скульптор Фидий. Для создания божественного облика Зевса он выбрал слоновую кость и золото – материалы, отражавшие высокий статус бога, а также богатство и могущество Олимпии. Статуя была установлена в храме Зевса – месте паломничества древних греков, демонстрируя тесное переплетение религии, искусства и общества.

Предание гласит, что когда работа была завершена, Фидий обратился к богу с молитвой и попросил дать знак – угодно ли божеству его творение. Вскоре в пол ударила молния, что послужило проявлением благосклонности. И с тех пор на том месте стояла специальная медная чаша.

Судьба самого Фидия осталась неизвестной. По одной версии, он умер в тюрьме через 3 года. По другой, прожил несколько лет в безвестности и нищете.

Этот художественный шедевр высотой почти 13 метров олицетворял не только физическое проявление царя богов, но и культурные устремления греков. Создание было серьёзной задачей, в которой участвовали лучшие ремесленники и задействовались ресурсы со всего региона, символизируя единство.

Статуя Зевса в Олимпии стала не просто произведением искусства. Она свидетельствовала о творческом потенциале человека, религиозной преданности и общественном значении Олимпии как центра соревнований.

Используемые материалы, в том числе золото и слоновая кость, были выбраны за их красоту и долговечность, демонстрируя передовые технологии того времени. Статуя изображает Зевса, восседающего на троне из кедрового дерева, искусно украшенном золотом, слоновой костью, чёрным деревом и драгоценными камнями, подчеркивая роскошь и изысканность классического мастерства.

Зевс изображён со спокойным, но величественным видом, олицетворяющим божественную власть и безмятежную силу. Его правая рука держала небольшую статуэтку богини победы Ники, символизирующую успех и триумф, а левая рука – скипетр с орлом на вершине, олицетворяющий его власть над миром. Это тщательно продуманное объединение символизма с художественным мастерством не только отражало культурные ценности греков, но и вызывало благоговение и трепет.

Статуя Зевса в Олимпии на протяжении веков интриговала историков и археологов, особенно в связи с её таинственным исчезновением. Однако её судьба после упадка олимпийского святилища стала предметом многочисленных спекуляций. Некоторые предполагают, что скульптура была перевезена в Константинополь, где, в конце концов, погибла в пожаре в V веке нашей эры. Но при этом точные доказательства остаются неубедительными. И судьба шедевра продолжает оставаться спорной.

Несмотря на потерю, наследие статуи Зевса в Олимпии сохранилось благодаря литературным описаниям, древним монетам и небольшим копиям, обнаруженным при археологических раскопках. Эти отголоски позволили учёным собрать воедино её величие и значение, давая представление о древнегреческой культуре и религиозных практиках следующим поколениям. А непреходящая слава статуи вдохновляет современных художников на создание новых шедевров и продолжает пленять воображение людей по всему миру.

Источник:

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Метки: Культура   бог   зевс   история   наследие   олимпия   символ   скульптура   статуя   чудо света   
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32k
Axel 47 минут назад
"...особенно в связи с её таинственным исчезновением"

Интересно, а в подвале британского музея искали?
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13k
Б.Касторский 45 минут назад
Так то да! А еще есть/нет сады Семирамиды и Колосс, которые существуют лишь в описаниях.
Знаете, если верить Гомеру и его "Описаниям", то было много чудес, которые не представляется возможным увидеть. А описать можно как угодно.
Сдаётся мне, что иной раз описывают куда лучше, чем есть на самом деле.
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