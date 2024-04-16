Статуя Зевса в Олимпии – чудо древнего мира и его история

Семь чудес света – это не просто фигура речи, а действительно ярчайшие и прославленные архитектурные сооружения древности.
Статуя Зевса не зря занимает в этом перечне почётное место.
Статуя Зевса в Олимпии – реальное монументальное свидетельство величия греческого искусства и религиозной преданности. Созданная в V веке до н. э. знаменитым скульптором Фидием, эта колоссальная фигура была не только художественным чудом, но и символом могущества и величия Зевса – правителя богов Олимпа. Расположенная в храме Зевса в самом центре Олимпии, статуя была центральной фигурой древних Олимпийских игр и привлекала всеобщее внимание.
Эта великолепная статуя была не только религиозным символом, но и вершиной греческого художественного самовыражения. Вдохнуть жизнь в божество взялся знаменитый скульптор Фидий. Для создания божественного облика Зевса он выбрал слоновую кость и золото – материалы, отражавшие высокий статус бога, а также богатство и могущество Олимпии. Статуя была установлена в храме Зевса – месте паломничества древних греков, демонстрируя тесное переплетение религии, искусства и общества.
Предание гласит, что когда работа была завершена, Фидий обратился к богу с молитвой и попросил дать знак – угодно ли божеству его творение. Вскоре в пол ударила молния, что послужило проявлением благосклонности. И с тех пор на том месте стояла специальная медная чаша.
Судьба самого Фидия осталась неизвестной. По одной версии, он умер в тюрьме через 3 года. По другой, прожил несколько лет в безвестности и нищете.
Свидетельство высокого уровня мастерства
Этот художественный шедевр высотой почти 13 метров олицетворял не только физическое проявление царя богов, но и культурные устремления греков. Создание было серьёзной задачей, в которой участвовали лучшие ремесленники и задействовались ресурсы со всего региона, символизируя единство.
Статуя Зевса в Олимпии стала не просто произведением искусства. Она свидетельствовала о творческом потенциале человека, религиозной преданности и общественном значении Олимпии как центра соревнований.
Используемые материалы, в том числе золото и слоновая кость, были выбраны за их красоту и долговечность, демонстрируя передовые технологии того времени. Статуя изображает Зевса, восседающего на троне из кедрового дерева, искусно украшенном золотом, слоновой костью, чёрным деревом и драгоценными камнями, подчеркивая роскошь и изысканность классического мастерства.
Символизм в оформлении
Зевс изображён со спокойным, но величественным видом, олицетворяющим божественную власть и безмятежную силу. Его правая рука держала небольшую статуэтку богини победы Ники, символизирующую успех и триумф, а левая рука – скипетр с орлом на вершине, олицетворяющий его власть над миром. Это тщательно продуманное объединение символизма с художественным мастерством не только отражало культурные ценности греков, но и вызывало благоговение и трепет.
Исчезновение и наследие статуи Зевса в Олимпии
Статуя Зевса в Олимпии на протяжении веков интриговала историков и археологов, особенно в связи с её таинственным исчезновением. Однако её судьба после упадка олимпийского святилища стала предметом многочисленных спекуляций. Некоторые предполагают, что скульптура была перевезена в Константинополь, где, в конце концов, погибла в пожаре в V веке нашей эры. Но при этом точные доказательства остаются неубедительными. И судьба шедевра продолжает оставаться спорной.
Несмотря на потерю, наследие статуи Зевса в Олимпии сохранилось благодаря литературным описаниям, древним монетам и небольшим копиям, обнаруженным при археологических раскопках. Эти отголоски позволили учёным собрать воедино её величие и значение, давая представление о древнегреческой культуре и религиозных практиках следующим поколениям. А непреходящая слава статуи вдохновляет современных художников на создание новых шедевров и продолжает пленять воображение людей по всему миру.
Источник:
- "Это любовь": 24-летняя девушка вышла замуж за 72-летнего профессора
- "Спала с мужчиной, у которого беременна жена": люди признались в том, что стыдно говорить вслух
- "Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике
- "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир
- "Встретить любовь после 30 нереально": влюблённые рассказали о своём опыте
Интересно, а в подвале британского музея искали?
Знаете, если верить Гомеру и его "Описаниям", то было много чудес, которые не представляется возможным увидеть. А описать можно как угодно.
Сдаётся мне, что иной раз описывают куда лучше, чем есть на самом деле.