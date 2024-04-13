Скинуокер из племени навахо – жуткая легенда, имеющая под собой реальную основу

Скинуокер навахо для коренных американцев – это повод вздрогнуть. Одного названия достаточно, чтобы пробрать до костей. Разные племена рассказывают о них свои собственные истории. Но, в общем и целом, они представляют собой оборотней, способных менять облик.
Скинуокеры не только обладают способностью менять облик, но и могут также овладевать другими людьми и воскрешать людей из мёртвых с помощью чёрной магии. Они носят шкуры, а иногда черепа или рога выбранных ими существ, откуда и пошло название skinwalker (тот, кто носит шкуру).
Племя не говорит о них открыто, поскольку считается, что скинуокеры прячутся среди людей и мстят тем, кто о них болтает. Для навахо жить бок о бок со страшным врагом – это вариант нормы. Скинвоукеры – это просто один из путей их жизни.
Скинуокеры очень опасны, но их можно вычислить, если знать, где искать. На языке навахо они называются yee naaldlooshii или «ходящий на четвереньках». Считается, что большинство из них – мужчины.
Знахари – первые кандидаты в оборотни. Ими становятся те, кто достиг высшего уровня просвещения в племени, но решил использовать свою силу во зло.
Они занимаются тёмными практиками, которые в народе называют «Путь колдуна». Как потенциальные скинуокеры обретают свои способности? Чтобы пройти инициацию, знахарь должен убить брата или сестру или кого-то из близких родственников.
Получив вторую ипостась, оборотни приобретают способность проявлять различные физические способности через животных, в которых они превращаются. Обычно их видят в облике койота, совы, лисы, волка или ворона, хотя они способны превращаться в любое животное по своему желанию.
Кошмар не заканчивается на изменении формы. Они способны завладеть другим человеком посредством зрительного контакта. Глаза играют важную роль в истории скинуокеров. У оборотня будут человеческие глаза, когда он трансформируется, и звериные, когда он находится в человеческой форме!
Несмотря на жуткую репутацию, скинуокеров можно победить. Те, кто выслеживает оборотня и узнает его истинную сущность, должны произнести имя злого существа полностью. Как только это произойдёт, оборотень заболеет или умрёт, понеся наказание за те беды, которые он причинил другим.
А как насчёт железных доказательств? Знаменитый случай на ранчо Skinwalker Ranch в штате Юта привёл к распространению нескольких страшных рассказов. Терри Шерман владел этим поместьем, но он и его семья покинули его после того, как столкнулись с жуткими явлениями – систематическим уничтожением скота очень странным бескровным способом. Владелец также сталкивался с загадочными крупными животными: в частности, с волком, в три раза превышающим размеры обычного зверя, в которого Терри несколько раз безрезультатно стрелял с близкого расстояния.
Затем участок приобрёл миллионер Роберт Бигелоу, интересующийся всем потусторонним. Наблюдение Бигелоу за ранчо было задокументировано в книге 2005 года «Охота на скинуокера», написанной биохимиком Колмом А. Келлехером и журналистом Джорджем Кнаппом. В ходе проекта были зафиксированы некоторые жуткие события.
Однажды ночью Келлехер сообщил, что видит большое человекоподобное существо, которое шпионит за исследовательской группой с дерева.
Спугнув его, он обнаружил отпечаток ноги – одиночный овальный след, глубоко впечатанный в наст. У следа было два острых когтя в задней части.
Широкое освещение истории ранчо помогло внедрить эту идею в общественное сознание. Как результат, за этим последовали съёмки фильма «Ранчо скинуокеров» 2013 года.
Для народа навахо адаптация части истории их культуры в качестве развлечения – оскорбление. Индейцы были возмущены тем, что их древние верования и традиции превратили в страшилку. Таинственный оборотень был банально коммодифицирован и в результате потерял флёр загадочности. И, возможно, затаился и ждёт подходящего момента, чтобы выйти из тени и отомстить.
Источник:
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