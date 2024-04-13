Скинуокер из племени навахо – жуткая легенда, имеющая под собой реальную основу

Племя не говорит о них открыто, поскольку считается, что скинуокеры прячутся среди людей и мстят тем, кто о них болтает. Для навахо жить бок о бок со страшным врагом – это вариант нормы. Скинвоукеры – это просто один из путей их жизни.

Скинуокеры очень опасны, но их можно вычислить, если знать, где искать. На языке навахо они называются yee naaldlooshii или «ходящий на четвереньках». Считается, что большинство из них – мужчины.