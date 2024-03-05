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"Мне 72, но не смейте называть меня старой"

"Мне 72, но не смейте называть меня старой"

Автор:
05 марта 2024 12:13
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   бодибилдинг   женщина   история   культуризм   пенсионерка   
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Все хотят красиво стареть, но без здорового образа жизни и спорта это практически невозможно. История 72-летней Рене Лэндерс доказывает, что никогда не поздно преобразить себя.

Как и многие пожилые женщины, Рене Лэндерс столкнулась с проблемами со здоровьем. Она и не помышляла о силовых тренировках, пока не случилась травма.

Более десяти лет назад жительница Техаса перенесла болезненную операцию по сращению позвоночника. Пытаясь восстановиться, она обратилась к спорту, и именно тогда открыла в себе любовь к тяжёлой атлетике.

Рене так увлеклась, что поставила перед собой цель - в 69 лет принять участие в своём первом конкурсе бикини.

"У меня замечательный тренер, который постоянно подталкивал меня к участию в соревнованиях, но я боялась. Мне потребовалось несколько лет, чтобы набраться смелости надеть сверкающее бикини и выйти на сцену перед толпой незнакомцев", - признаётся культуристка.

Рене неустанно делится в социальных сетях видеороликами своих изнурительных тренировок и купальников для соревнований. У неё уже более 53 000 подписчиков.

В свои 72 она приняла участие в соревнованиях Arnold Classic и видела за кулисами кумира Арнольда Шварценеггера.

Лэндерс хочет вдохновлять пожилых женщин оставаться физически активными.

Она регулярно выкладывает мотивирующие посты, обращаясь к поклонникам: "У вас есть выбор! На моих снимках можно увидеть разницу. Когда я была моложе, я не замечала свою силу...Даже сейчас у меня есть сомнения... Поэтому я продолжаю делать выбор!"

Доказав, что возраст - это всего лишь цифра, пенсионерка отказывается признавать, что она "старая", и даже пошутила, что запретила это слово в своём доме.

В посте, посвящённом своему 72-летию, она рассказала: "Я принимаю себя, но год рождения не определяет меня. Было время, когда я чувствовала себя не очень хорошо, но это осталось в прошлом...Я этому так рада!"


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   бодибилдинг   женщина   история   культуризм   пенсионерка   
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7  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Не уверен, что красиво стареть это отрицать свой возраст и оголяться при каждом удобном случае.
А на счет спорта. Тут ведь тоже не все так просто. Кого-то спорт (любой) калечит. У меня так знакомый чуть за 40 сердечный приступ на беговой дорожке поймал. Оказалось, что любая нагрузка противопоказана. А кто-то со стаканом в руке переживет и 90 лет.
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23k
BiZ 43 минуты назад
ты старая
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21k
Shtoppi 55 минут назад
этой молодящейся бабке осталось только в порно сняться, чтобы доказать всем что она еще ого-го
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20k
Саш Час назад
Всё равно, как-то – Фу!
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26k
Сибиряк Час назад
Галкин бы вдул
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6k
Харон Час назад
И всё же она старуха.
Как бы не молодилась.
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