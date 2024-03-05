"Мне 72, но не смейте называть меня старой"

Как и многие пожилые женщины, Рене Лэндерс столкнулась с проблемами со здоровьем. Она и не помышляла о силовых тренировках, пока не случилась травма.

Более десяти лет назад жительница Техаса перенесла болезненную операцию по сращению позвоночника. Пытаясь восстановиться, она обратилась к спорту, и именно тогда открыла в себе любовь к тяжёлой атлетике.