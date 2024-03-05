"Мне 72, но не смейте называть меня старой"

Все хотят красиво стареть, но без здорового образа жизни и спорта это практически невозможно. История 72-летней Рене Лэндерс доказывает, что никогда не поздно преобразить себя.
Как и многие пожилые женщины, Рене Лэндерс столкнулась с проблемами со здоровьем. Она и не помышляла о силовых тренировках, пока не случилась травма.
Более десяти лет назад жительница Техаса перенесла болезненную операцию по сращению позвоночника. Пытаясь восстановиться, она обратилась к спорту, и именно тогда открыла в себе любовь к тяжёлой атлетике.
Рене так увлеклась, что поставила перед собой цель - в 69 лет принять участие в своём первом конкурсе бикини.
"У меня замечательный тренер, который постоянно подталкивал меня к участию в соревнованиях, но я боялась. Мне потребовалось несколько лет, чтобы набраться смелости надеть сверкающее бикини и выйти на сцену перед толпой незнакомцев", - признаётся культуристка.
Рене неустанно делится в социальных сетях видеороликами своих изнурительных тренировок и купальников для соревнований. У неё уже более 53 000 подписчиков.
В свои 72 она приняла участие в соревнованиях Arnold Classic и видела за кулисами кумира Арнольда Шварценеггера.
Лэндерс хочет вдохновлять пожилых женщин оставаться физически активными.
Она регулярно выкладывает мотивирующие посты, обращаясь к поклонникам: "У вас есть выбор! На моих снимках можно увидеть разницу. Когда я была моложе, я не замечала свою силу...Даже сейчас у меня есть сомнения... Поэтому я продолжаю делать выбор!"
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Доказав, что возраст - это всего лишь цифра, пенсионерка отказывается признавать, что она "старая", и даже пошутила, что запретила это слово в своём доме.
В посте, посвящённом своему 72-летию, она рассказала: "Я принимаю себя, но год рождения не определяет меня. Было время, когда я чувствовала себя не очень хорошо, но это осталось в прошлом...Я этому так рада!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А на счет спорта. Тут ведь тоже не все так просто. Кого-то спорт (любой) калечит. У меня так знакомый чуть за 40 сердечный приступ на беговой дорожке поймал. Оказалось, что любая нагрузка противопоказана. А кто-то со стаканом в руке переживет и 90 лет.
Как бы не молодилась.