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Живет на улице и находит старую одежду в мусорках: как стиль бомжа Славика стал популярен в соцсетях

Живет на улице и находит старую одежду в мусорках: как стиль бомжа Славика стал популярен в соцсетях

Автор:
12 декабря 2022 16:40
Метки: бомж Славик   мода   сравнение   стильный славик   стир фэшн   уличная мода   фото   
1857
10

В соцсетях есть проект "Slavik’s Fashion". На протяжении нескольких лет его ведет Юрко Дячишин, который публикует модные образы обычного бомжа. У него просто "чуйка" на крутые и стильные вещи.

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Метки: бомж Славик   мода   сравнение   стильный славик   стир фэшн   уличная мода   фото   
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8  комментариев
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2k
Pioner76 59 минут назад
А что минусите пост, хохлы? Скоро по всей стране так ходить будете.
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3k
Platinum Час назад
Это будущий депутат верховной рады
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24k
pssst Час назад
Ща весь львов - славики.
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32
ruslan d Час назад
У Славика гардероб больше чем у меня
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
и что Славик не на фронте...там хоть жратва и одежа халявская...окопы бы рыл...или трупаков хоронил.
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22k
sssss3 2 часа назад
Господи, ну почему, ну почему, что ни хохол так животное...
И снимает его особо одарённое грязное типичное.... ну свиноты одним словом.
Омерзительно
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