Живет на улице и находит старую одежду в мусорках: как стиль бомжа Славика стал популярен в соцсетях

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В соцсетях есть проект "Slavik’s Fashion". На протяжении нескольких лет его ведет Юрко Дячишин, который публикует модные образы обычного бомжа. У него просто "чуйка" на крутые и стильные вещи.
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Как вы уже поняли, жизнь у Славы не сахар, по лицу можно сказать сразу, что алкоголь - его верный друг
Дело в том, что Славки регулярно демонстрирует чувство стиля, находя старые вещи на помойках
Он не только начал снимать луки бездомного, но и сравнивать их с современными тенденциями мира моды
Казалось бы, мы так на даче ходим, но оказывается, эта многослойность популярна и среди модной индустрии
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В добавок - тут явно был литр/фотосессия. Ему не деньги и довольствие нужны.
И снимает его особо одарённое грязное типичное.... ну свиноты одним словом.
Омерзительно