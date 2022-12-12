50 лучших сайтов для онлайн-обучения и саморазвития (Чем заняться долгими зимними вечерами)





Онлайн-уроки с необычной идеей

Сервис увлекательных онлайн-уроков с оригинальной концепцией: пользователю достаточно указать интересующую его область, а система сама подберет наиболее подходящие материалы. Их число меняется в соответствии с тем, сколько ученик готов отдавать обучению ежедневно.





Подборка видео-лекций на разные темы

Первый ресурс – это огромная подборка видео по направлениям. Тут можно узнать обо всем на свете – вот буквально, и очень увлекательно. Второй сайт – хранилище выступлений умных людей из разных сфер науки, искусства и т.д.





Обучение музыке

Обалденный проект, который предлагает не только десятки уроков по чтению нот и теории музыки, но и упражнения для закрепления знаний, тренировки слуха. Можно тут найти и полезные инструменты для начинающих музыкантов типа калькулятора нот в тональности и других.

Много разных сервисов, программ, полезных штук. Желающие поиграть на музыкальном инструменте могут это сделать прямо с компьютера. Конечно, без инструмента обучаться не удастся, но сайт станет хорошим подспорьем тем, кто берет уроки у репетитора или же самостоятельно постигает премудрости.





Проект «Викиум» был основан в 2013 году Сергеем Беланом. При разработке тренажеров предприниматель опирался на американский проект Lumosity, который был запущен еще в 2007 году. За основу при разработке первых тренажеров «Викиум» была взята именно их платформа, однако позже российский стартап расширил свою продуктовую линейку и, в отличие от Lumosity, стал предлагать ежедневные 15-минутные тренировки на игровых тренажерах по индивидуальной программе развития, специализированные онлайн-курсы и нейротренажеры. Кроме того, одной из ключевых фишек Викиума стало составление индивидуальной программы тренировок, которая дианамически изменяется, подстраиваясь под особенности каждого пользователя. Алгоритм, основанный на работе нейросетей, анализирует каждого участника системы, проводит сравнительный анализ, после чего стремится выработать стратегию для формирования новой программы. Одной из особенностей такой системы является самообучаемость, то есть, с каждым днём она становится всё лучше и лучше, а при повороте не туда инженеры нейросетей вносят поправки в работу алгоритма вручную.





Видеоролики обо всем на свете

Хранилище материалов, посвященных самым интересных вещам и явлениям на планете. Примеры рубрик – наука, здоровье, дом и сад, техника, культура, развлечения, лайфстайл, путешествия и многое другое. Тут можно найти ответ на любой вопрос и быть уверенным в достоверности полученной информации.





BrainApps — это сервис для улучшения производительности мозга и развития познавательных функций: памяти, внимания и мышления с помощью специальных онлайн-тренажеров и учебных курсов. Российский проект со сборкой тренажёров для мозга и тестами на коэффициент интеллекта, специализированными курсами и прочим.

Сервис поможет повысить внимательность, развить память, интеллект, когнитивные способности, концентрацию. Это полезно для людей всех возрастов — школьникам и студентам логические игры увеличивают успехи в учебе, в среднем возрасте улучшается работоспособность. В Brainapps есть статистика. Она фиксирует успехи пользователя и выводит результат в виде графика.





SkillFactory – это онлайн-школа, которая готовит специалистов по работе с данными и IT-продуктами.

Мы предлагаем краткосрочные и годовые курсы для подготовки специалистов с нуля и даем уверенный старт для того, чтобы начать путь в современных IT-профессиях.

Наши программы обучения составлены при участии ведущих специалистов из крупных российских и зарубежных компаний, таких как NVIDIA, Amazon, Яндекс, BON Games, Lamoda.

Направления обучения:

— Data Science

— Machine Learning

— Big Data

— анализ данных с применением Python

— веб-разработка

— геймдизайн

— управление IT-продуктами





Сайт о науке и ученых

Крутой образовательный портал, где собраны авторские циклы видео-лекций по интересным темам – способствует общему развитию и расширению кругозора. Проект работает с 2012 года, за время существования опубликовано до 4000 материалов (из них половина касается важных современных технологий и достижений фундаментальной науки), привлечено около 800 ученых из различных исследовательских сфер (есть даже представители зарубежной науки и нобелевские лауреаты).

Все материалы объединены по таким основным разделам: темы (общий рубрикатор), смотреть (видео, эфиры, курсы), читать (журнал, книги, FAQ, тесты), библиотека, игры, курсы.





Лекции об искусстве, истории, литературе и т.д.

Образовательный портал предлагает большое число материалов по указанным темам. Если говорить в общем, то проект посвящен истории культуры и призван рассказывать всеми возможными способами о самом интересном в мире.

Много курсов, материалов. Также работает радио, которое можно загружать через разные приложения и слушать подкасты на классные темы, проходить курсы в аудиоформате.





«Нетология» — это университет по подготовке и дополнительному обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления проектами и продуктами, дизайна, Data Science и разработки. В рамках Нетологии студенты получают ценные теоретические знания от лучших экспертов Рунета, выполняют практические задания на отработку полученных навыков, общаются с экспертами и единомышленниками.







Портал для изучающих бизнес

Этот проект посвящен обучению в сфере бизнеса и предлагает знания в сфере управления предприятиями бесплатно. По большей мере ресурс изучает маркетинг. Зарегистрированным пользователям тут удастся найти огромный объем полезной информации.

Сайт дает возможность бесплатно и эффективно повысить квалификацию или изучить что-то новое в сфере предпринимательской деятельности. Это совместный проект Международного института менеджмента ЛИНК и Национального делового партнерства «Альянс Медиа».

Ресурс предлагает 104 модуля по таким курсам, как: основы предпринимательства, управление персоналом, право, финансы, маркетинг, конкурентоспособность, стратегия для бизнеса, менеджмент, экономика, безопасность, учет и налоги, информационные технологии и т.д.

Обучение организовано по модульного принципу, по окончании модулей можно пройти дистанционную аттестацию.





Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 3−11 классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.

Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профпереподготовки, а для родителей — открытые занятия о воспитании и развитии детей. Проект входит в состав «Нетология-групп» и является резидентом «Сколково».





Сервис со множеством образовательных видео

Сайт предлагает массу видео по разным темам, которые поделены на четыре основных категории: для школы и дошкольников, про профессии, бизнес и науку. Каждый раздел включает много лекций разных направлений.





Сборник научно-популярных лекций

Лучшие материалы премии «Просветитель», фонда «Династия», лекториев. Также тут можно найти новости науки, оригинальные картинки, задачи на сообразительность и смекалку, календарь афиши научно-популярных событий и книжный клуб.

Проект стартовал в 2005 году и основными его приоритетами стали поддержка российской фундаментальной науки, популяризация ее в обществе. Ресурс видит свою задачу в том, чтобы рассказывать всем интересующимся об устройстве мира, путях его познания: о том, что ученые выяснили и как они получили результаты.





Сорник гайдов по разным темам

Девиз сервиса «Современный способ делиться знаниями» и это действительно так – тут собраны руководства (гайды) от ведущих преподавателей, авторов, блоггеров, маркетологов по самым разным темам. Можно знакомиться с чужим опытом или делиться своим.





Онлайн-платформа для обучения игре на фортепиано

Очень здоровский проект, который станет хорошим подспорьем для всех, кто учится играть на фортепиано. Представлена виртуальная клавиатура, возможность подключения дополнительных устройств, большой архив песен и т.д.





Сайт по обучению фотосъёмке

На поратле собрана огромная подборка полезных материалов для изучения премудростей фотомастерства: гайды для новичков, разделы с инструментами и советами по обработке, различные статьи и примеры. Очень много всего – однозначно будет интересно как начинающим фотографам, так и мастерам.





Ресурс для ежедневного обучения чему-то новому

Хороший сервис для тех, кто хочет получать новые знания и изучать разные сферы жизни – психология, химия, космос, бизнес, технологии, математика и т.д. Крутые видеоролики обо всем на свете – доступный и простой вариант восприятия новой информации.





Онлайн-уроки по четырем направлениям

Образовательная платформа затрагивает несколько основных тем, которые сегодня актуальны как никогда: бизнес, дизайн, маркетинг, программирование. Представлены курсы со всеми составляющими полноценной обучающей программы: уроки и задания, тестирование и мобильные приложения для более удобного изучения.

Тренажеров сравнительно немного, существенно меньше чем у конкурентов (точнее 23, посчитал только что). План занятий на один день состоит из 5 или 6 тренажеров (меняется в настройках), которые реально одолеть минут за 7-8, ну максимум 10, если отвлекаться. Сложность разная, при этом ключевое отличие от тренажеров викиума в том, что за ошибки вычитаются очки с повышающимся коэффициентом. То есть на третьем уровне за каждую ошибку минус 2 очка, на четвертом минус 3 и так далее, что существенно усложняет упражнения на «высоких» уровнях. Регулярно проводятся турниры, но там настолько мало участников, что победить совершенно несложно. Я не видел турниров, где было бы более 10 участников, что, конечно, просто смешно. Я пару раз занимал первые места, это при том, что «би-трейника» в моем случае совсем не на первом месте и иногда неделями не занимаюсь.













Лучшие бесплатные сервисы для изучения иностранных языков





21. Duolingo

Интерактивное изучение иностранных языков

Обучение проходит в игровой форме: тут нужно правильно угадывать слова, выполнять задания на время, составлять предложения разной сложности. Сервис следит за качеством усвоения информации, составляет личную программу на основе полученных данных. Сайт бесплатный, платная подписка позволяет убрать рекламные блоки.

Все упражнения созданы для максимально эффективной организации процесса обучения. Пользователь сразу видит, что выполнил правильно, что нужно подтянуть для улучшения результатов, следит за прогрессом благодаря системе мотивации и постепенно повышающейся сложности уровней. Исследования показывают, что Duolingo действительно работает: так, 34 часа занятий с сервисом равны семестру изучения иностранного языка в вузе.





22. The Mixxer

Сайт для обучения иностранным языкам

Образовательная платформа от американского колледжа Дикинсона, созданная специально для изучающих иностранные языки и позволяющая находить собеседников. Благодаря общению с носителями языка удается более эффективно прокачивать навыки, получать практический опыт. Система объединяет тысячи людей, разговаривающих на различных языках мира.

Также на сайте можно найти бесплатные уроки от консульств и университетов. Основные направления занятий – английский, испанский, французский, немецкий, китайский.





23. Busuu

Изучение иностранных языков

Этот сервис отличается от остальных тем, что умеет создавать индивидуальный план обучения для конкретного пользователя с помощью нейросетей. Есть возможность выполнения заданий и получения мгновенной обратной связи по ним от носителей языка по устным/письменным урокам.

На ресурсе есть больше 1000 уроков, которые были созданы экспертами в сфере лингвистики. Платформа использует технологии машинного обучения – так, тут можно найти индивидуальные планы изучения языка, распознавание речи и многое другое.





24. Memrise

Изучение иностранных языков

Этот образовательный портал позволяет эффективно изучать языки с использованием интерактивных заданий, различных курсов по тем иным темам (карьера, науки, искусство, развлечения и другие). В Memrise есть классные видеодиалоги с необходимостью определять верные варианты ответов на задания. Сервис даже позволяет создавать собственные курсы всем желающим.

Хорошее приложение с действительно интересным содержанием, выгодно отличающееся от большинства подобных ресурсов именно контентом. Платформа активно росла с 2010 года и сегодня объединяет больше 40 миллионов людей из 190 стран, которые могут учиться, общаться, развиваться, расширять кругозор.









Академические курсы и лекции по программам лучших вузов мира





25. Theory&Practice

Курсы и лекции (платно и бесплатно)

Сайт для изучения разных дисциплин, где собрано множество материалов для самообучения. Гранты, полезные видео, курсы для обучения, лекции, семинары по самым разным темам – от предпринимательства и программирования до истории искусства и философии.

Представлено очень много курсов и программ (магистерских в том числе) ведущих университетов мира (от Гарварда и Нью-Йоркской Академии киноискусств, к примеру), но они платные. Можно найти гранты от медиакорпораций и учебных заведений (Microsoft или Школы Бизнеса Глазго), полезные статьи, познавательные видео, очень интересные тесты.

Создатели образовательного портала агрегируют на сайте видео-лекции других популярных площадок (Наука 2.0, «Сноб», «Архэ», Лекториум и т.д.).





26. Универсариум

Система электронного образования

Одна из лучших платформ, благодаря которой можно бесплатно проходить обучение у ведущих преподавателей страны. Причем, выбор дисциплин достаточно обширный – психолингвистика и поисковая оптимизация, биология и математика, бизнес-идеи, история кино и многое-многое другое.

Выбор вузов очень большой, проект представляет собой своеобразную межуниверситетскую площадку, где обучение строится по принципу последовательного прохождения модулей образовательного курса. Длительность курса составляет 7-10 недель, что зависит от сложности и насыщенности конкретной программы. В модули включены видеолекции, самостоятельная работа, задания на дом и тесты.

Курсы онлайн-сервиса позиционируются как элементы образовательных дисциплин в разнообразных областях знаний. Список курсов формирует экспертный совет.





27. Stepik

Портал онлайн-обучения разным дисциплинам

Классный образовательный сайт, который предлагает массу курсов на русском, английском языках по таким основным разделам: статистика, математика, естественные науки, информатика, гуманитарные и общественные науки. Программы на любой вкус: языки программирования и английский для биологов, французский язык и философия.

Также есть отдельные темы и лекции по совершенно неожиданным темам – таким, как, к примеру, инвестиционный банкинг изнутри, основы клинического использования антибиотиков, основы статистики и т.д. Масса всего интересного и познавательного!





28. Открытое образование

Курсы ведущих вузов России

Сайт предлагает до полутысячи бесплатных программ от лучших университетов России. Психология, физика, высокие технологии, культурология, филология, искусствоведение и многое другое. Выбор вузов впечатляющий, курсы в среднем длятся 3-6 месяцев. Есть возможность получения сертификатов: при условии успешного прохождения контрольных мероприятий, идентификации личности ученика, контроля условий сдачи тестов.

Курсы национальной платформы отличаются такими конкурентными преимуществами: соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и правилам самих вузов, обеспечивают высокий уровень эффективности и качества.





29. Лекториум

Онлайн-курсы, лекции, уроки

На просветительском портале собраны самые лучшие и интересные материалы, порой довольно неожиданной тематики (как то «Призраки Петербурга», «Основы пластического грима», «Небесная механика» и т.д.). Простой интерфейс, оригинальная подача, качество и эффективность.





30. edX

Онлайн-курсы лучших вузов мира

Программы образования от таких учебных заведений, как Гарвард, Массачусетский технологический институт, Беркли, Стэнфорд и т.д. К изучению доступны разнообразные науки. Проект представлен на английском и испанском языках.





31. Coursera

Онлайн-обучение по разным программам

Крупнейший портал, предлагающий курсы обо всем на свете. Онлайн-образование осуществляется по 169 специализациям в рамках более двух тысяч курсов, продолжительность которых составляет от 6 до 10 недель. Все программы бесплатные, но при желании получить сертификат, подтверждающий прохождение курса, придется заплатить (30-100 долларов США в среднем). Можно выбрать программы или специализации с углубленным изучением.

Обучение ведется на английском, русском, иных языках. Многие видео дополнены субтитрами. На сегодняшний день на портале представлены курсы от 190 ведущих компаний и университетов мира.





32. CrashCourse

Бесплатная образовательная платформа

Ресурс для бесплатного обучения на английском языке. Авторы проекта утверждают, что образование должно быть доступно всем, что и является основной целью проекта. Курсов много, как и направлений.





33. Khan Academy

Бесплатное образование для каждого

Академия Хана предлагает обучающие видео, практические упражнения, собственную образовательную панель, благодаря которой учиться и эффективно осваивать дисциплины можно в собственном темпе. Каждый ученик сначала может восполнить проблемы в знаниях, а потом углубить их.

Библиотека портала включает созданные экспертами уроки по естественным наукам, математике, истории и т.д. Для учителей и учащихся все бесплатно. Проект некоммерческий, создан для популяризации образования и предоставления доступа к нему всем желающим, независимо от места жительства, социального статуса, возраста, возможностей и т.д.

Кроме того, тут есть много курсов по программированию, в связи с чем ресурс считается одним из лучших для начинающих кодеров. На сайте можно пройти тестирование SAT, GMAT, MCAT.





34. Смартия

Классный проект для обучения разным профессиям

Очень крутой и необычный сервис, который призван познакомить пользователей с актуальными профессиями, помочь в выборе специальности. Достаточно выбрать интересующее направление, а потом просмотреть список необходимых умений. Там же будут предоставлены подборка ссылок на учебные материалы, вопросы, мнения экспертов.





35. Newtonew

Онлайн-ресурс об образовании

Онлайн-медиа об обучении и образовании в широком смысле этого слова. Авторы платформы пишут о заведениях, инструментах, стратегиях, тактиках, помогающих осваивать разные дисциплины самостоятельно и осуществлять процесс получения новых знаний и навыков эффективно.

На сайте представлено очень много материалов, статей, лекций, видео. Есть разделы с мобильными приложениями, веб-сервисами, книгами, колонками экспертов, обзорами, новостями, подборками фильмов и т.д.





36. University of the People

Бесплатный онлайн-университет

Сайт предлагает курсы по различным специальностям. Сами создатели утверждают, что это народный университет, знаменующий собой революцию в образовании. Некоммерческий бесплатный онлайн-проект, который предоставляет много полезной информации.





37. CreativeLive

Бесплатные курсы по творческим специальностям от мировых экспертов

На сайте представлены такие категории, как фото и видео, деньги и жизнь, искусство и дизайн, музыка и аудио, ремесла. Тут можно найти не только крутые обучающие программы, но и целое комьюнити для творческих людей.





38. Future Learn

Онлайн-платформа для обучения

Тут есть много курсов по разным современным направлениям – ИТ и программирование, менеджмент и маркетинг, и многие другие. Стильный дизайн, удобный интерфейс, качественные и эффективные образовательные программы.





39. Canvas Network

Курсы для изучения разных дисциплин и общего развития

У пользователей ресурса есть возможность обучиться разным интересным и нужным навыкам, специальностям как у университетов, так и у лучших организаций, компаний. Представлено много бесплатных и немало сертифицированных учебных курсов по изучению конкретных дисциплин, а также для расширения кругозора.

Курсы созданы разными вузами, профессионалами лучших современных корпораций, большая часть из них бесплатна, длительность в среднем равна нескольким месяцам. Программы позволяют получить практический опыт и изучить теорию.





40. Open Yale Courses

Ресурс с видео-лекциями Йельского университета

Образовательная платформа позволяет любому желающему стать студентом знаменитого на весь мир вуза, который входит в Лигу плюща. Посетителям сайта предложены бесплатные видео-лекции, учебные материалы курсов по разным направлениям (история, музыка, английский язык, экономика, химия и т.д.).

Тут собраны материалы действительно одного из лучших университетов мира, что дает уникальные возможности всем желающим, а не только студентам. Качественные академические ресурсы представлены бесплатно, есть возможность предварительно оценить уровень знания английского языка и достаточность подготовки для обучения в англоязычном вузе.





41. Academic Earth

Лекции от лучших университетов мира

Создатели сервиса организовали его, исходя из мысли, что каждый человек в мире заслуживает возможности получить качественное образование мирового класса. В 2009 году была создана первая подборка бесплатных онлайн-курсов по программам лучших университетов мира. С тех пор портал постоянно пополняется новыми курсами, которые отбираются вручную, в соответствии с высокими стандартами качества.

Тут каждый найдет что-то для себя – будь у него желание углубить уже имеющиеся знания по какой-то дисциплине либо выучить с нуля. На сайте собраны лекции таких вузов, как Принстонский, Гарвардский, Йельский, Стэнфордский университеты, MIT и т.д.





42. Лекторий

Онлайн-площадка курсов и лекций от Московского Физтеха

Тут собраны лекции и курсы Московского физико-технического института. Ресурс дает возможность обучиться точным наукам у лучших преподавателей, выбрав отдельный курс или же открыв видеолекции, подборку материалов определенного спикера и т.д.





43. УниверТV

Образовательный видеопортал обо всем на свете

На сайте можно посмотреть образовательные фильмы на разные темы, «посетить» лекции лучших российских и зарубежных вузов, «побывать» на престижных научных конференциях, найти научно-популярные материалы. Также представлены лучшие образцы преподавания достаточно сложных школьных тем.

Портал самостоятельно снимает лекции, а также дает ссылки на видеоматериалы, размещает у себя видео от сторонних ресурсов. Доступна база преподавателей с подборками их лекций.





44. Интуит

Национальный открытый университет

Один из старейших и лучших ресурсов для получения онлайн-образования бесплатно. После прохождения курсов сервис дает возможность получить сертификат. Тем очень много – от самых простых и привычных до современных и узкоспециальных.









Веб-маркетинг





45. ppc.world

Курсы по Интернет-рекламе

Образовательный портал, посвященный премудростям работы с Интернет-рекламой и платным трафиком. На момент написания поста доступно 7 курсов: таргетированная реклама ВКонтакте, Google Ads, eLama, контекстная реклама, Яндекс.Директ, SEO, продвижение Facebook*.

Здесь регулярно публикуются новости сферы, интересные материалы и дайджесты, анонсы вебинаров и мероприятий. Основная цель проекта – повышение уровня квалификации специалистов по работе с платным трафиком, а также желание полезно и увлекательно рассказывать о специфике и инновациях рынка.

Основные разделы: Google Ads, Яндекс.Директ, Таргет, Рынок, Аналитика, Бизнес. Статьи же ранжируются по сложности: для новичков, специалистов, экспертов. Есть возможность для авторов опубликовать успешные кейсы, полезные статьи.





46. CyberMarketing

Курсы по Интернет-маркетингу

Тут собрано все, что может понадобиться специалисту данному направления. Онлайн-тренинги, интервью, вебинары, лекции, видео и курсы собраны в таких основных разделах: интенсивные курсы, вебинары, видеокурсы, конференции.

В меню указаны такие основные темы: SEO (продвижение сайтов), PPC (контекстная реклама), TARGEТ (таргетированная реклама), SMM (продвижение в социальных сетях), DEV (создание сайтов), CPA (партнерский маркетинг), WEB-аналитика, мобильные приложения.





47. Pluralsight

Обучение программированию на курсах разной тематики

Портал предлагает темы: системное администрирование, создание программ, дизайн, информационная безопасность, базы данных, веб-разработка. Тут можно найти пробелы в знаниях и заполнить их, а затем продолжить обучение, мониторя благодаря продвинутой системе достижений.





48. Codecademy

Курсы по программированию и сходным темам

Лучший сервис по обучению в данной нише, который собран интерактивные курсы по таким темам, как разработка игр, нейросети, веб-программирование, компьютерное моделирование, информатика, блокчейн и т.д. Код можно писать непосредственно в приложении с проверкой на удаленных серверах.





49. FreeCodeCamp

Разные кейсы по созданию сайтов

Образовательный ресурс для обучения языкам HTML, CSS, Javascript и знакомства с программами, которые могут пригодиться в создании сайтов. По завершении курсов выдают сертификаты. Миссия ресурса: помочь людям писать код бесплатно. И задача реализуется за счет загрузки тысяч статей, видео, гайдов, уроков кодирования, представленных в свободном доступе.

Компания утверждает, что ее выпускники получали работу в таких гигантах, как Microsoft, Apple, Amazon, Google, Spotify.





4brain – сайт для обучения профессиональным навыкам. Программы, курсы и книги направлены на эффективность и активное саморазвитие.