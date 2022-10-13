Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор

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Окунаться в историю можно не только с помощью фактов из учебников, но и благодаря картинкам. Так и был, и культуру людей прошлого можно узнать лучше. Сегодня покажем артефакты, датируемые разным временем.
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Психоаналитическая кушетка Фрейда, которую он использовал с 1890 года до самой смерти в 1939 году
Навигационная карта южной части Тихого океана, она показывает направления зыби, преломление волн от суши, пассаты, миграции птиц и наблюдения за облаками
Завещание древнеегипетской дамы по имени Наунахте, в котором она распределяет свое имущество между 5 из 8 своих детей. В нем записано ее решение лишить наследства остальных троих, потому что они не смогли в достаточной мере поддержать ее в старости (
Источник:
АНТИФИШКИ
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Целых пять лет получается)