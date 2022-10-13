FISHKINET
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а... Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в... Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах Несвятые сёстры святой обители Несвятые сёстры святой обители Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная... На заборе тоже написано На заборе тоже написано Лазо, которого сожгли: кем был один из главнейших сподвижников Революции в Сибири Лазо, которого сожгли: кем был один из главнейших сподвижников... Wildberries или возвращение в лихие 90-е Wildberries или возвращение в лихие 90-е Добро пожаловать отсюда: пост о гостеприимстве Добро пожаловать отсюда: пост о гостеприимстве Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого Майкл Джей Фокс: как живет с Паркинсоном звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс: как живет с Паркинсоном звезда «Назад в будущее» Российская певица Вика Цыганова выпустила песню, посвящённую ЧВК «Вагнер» Российская певица Вика Цыганова выпустила песню, посвящённую ЧВК... Тихая океанская оса — как неизвестная медуза убивала австралийцев и никто не мог ее даже найти Тихая океанская оса — как неизвестная медуза убивала австралийцев... В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели? Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели? На Аляске проводят конкурс на самого толстенького медведя На Аляске проводят конкурс на самого толстенького медведя
Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор

Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор

Автор:
13 октября 2022 19:29
Метки: Вещи из прошлого   артефакты   из прошлого   интересно   история   история мира   полезно   факты   
3022
15

Окунаться в историю можно не только с помощью фактов из учебников, но и благодаря картинкам. Так и был, и культуру людей прошлого можно узнать лучше. Сегодня покажем артефакты, датируемые разным временем.

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: Вещи из прошлого   артефакты   из прошлого   интересно   история   история мира   полезно   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11
Надежда Сарычева Час назад
В шахматной доске два цвета и определенное количество клеток А это просто симпатичный узор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман 11 минут назад
Какой нахрен бронежилет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Кузнецов Алексей Полчаса назад
Почему Марию-Антуанетту держали в конуре ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юрий Полчаса назад
"Собачья конура Марии-Антуанетты" - а скажите, пожалуйста, бедная королева так и жила в этой конуре?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
17k
Александр Сучков 45 минут назад
"Ловец для удержания заключенных" скоро наши военкомы начнут использовать))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NIS 52 минуты назад
Бедная Мария - Антуанетта …
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Alex 54 минуты назад
Развитие римской империи все-таки поражает, а это 2000 лет назад...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
ЦЕМЕНТАТОР Дмитрий 11 минут назад
Страшно представить, где ты учился. Единая та самая римская империя закончила своё существование в 395-м году, это 4-й век нашей эры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Alex ЦЕМЕНТАТОР 2 минуты назад
Для меня римская империя это время правления Октавиана Августа, когда она по сути и стала империей. А по твоей логики ее историю можно тянуть аж до 1453, до падения Константинополя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
372
Lesnik Час назад
Скажите, а вот на ковше... Чувак ноги в лягушку засовывает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
Миха Lesnik 59 минут назад
угу, в Царевну-лягушку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35855



Другие посты автора
Популярное
Преподавательница университета рассказала о мастере шпаргалок 80 уровня
Преподавательница университета рассказала о мастере шпаргалок 80 уровня
В Казахстане местные дворовые активисты прицепились к русскому мужику из-за буквы Z на его машине, но он дал им достойный отпор
В Казахстане местные дворовые активисты прицепились к русскому мужику из-за буквы Z на...
Набирающие популярность
"Теребить свою сарделечку": Витас рассказал, почему у него не будет геморроя
"Теребить свою сарделечку": Витас рассказал, почему у него не будет геморроя
Разработан танцпол, который преобразует тепло тел танцоров в энергию
Разработан танцпол, который преобразует тепло тел танцоров в энергию
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#в мире#Разное#забавно#роль#удивительно#фильм#красота
#Юмор#факты#США#интересное#подборка#кино#дети#Ynews#Украина#Приколы
#Прикол#животные#история#позитив#Реакция#СССР#люди#Жизнь#актеры#сатира
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей 20 интересных артефактов из древности 20 интересных артефактов из древности Любопытные факты о манэки-нэко - японском символе удачи Любопытные факты о манэки-нэко - японском символе удачи Как люди расплачивались до появления монет Как люди расплачивались до появления монет Медики XIX века - об ужасах мастурбации Медики XIX века - об ужасах мастурбации В Ла-Манше нашли руль судна XVIII века В Ла-Манше нашли руль судна XVIII века

На что жалуетесь?

Вернуться