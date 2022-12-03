15 беспощадно странных книжных обложек

Из-за широкого разнообразия книжного рынка некоторые издательства выбирают для произведений весьма необычные дизайны обложек. Ведь как иначе привлечь внимание аудитории? Некоторые из них настолько эксцентричны, что у читателей возникает лишь один вопрос: «Что здесь происходит?»
Человеку нравится всё красивое и оригинальное. Возможно, именно поэтому мы всегда обращаем внимание на обложку литературного произведения, прежде, чем приступить к его чтению. Некоторые люди могут часами ходить по книжному магазину и со скрупулёзностью великого оценщика выбирать себе книжку (конечно, до сюжета дело тоже доходит, но не в первую очередь).
Дакота Краут, «Побочный квест Рексус»
Джоан Роулинг, «Гарри Поттер и Орден Феникса» (финское издание)
В своих книгах Роулинг не один раз навязчиво акцентировала внимание читателей на том, что Амбридж похожа на жабу! Авторы этой обложки явно её услышали и решили изобразить профессора в подобном виде. Отдельного внимания также заслуживают носы нарисованных героев. Возможно, художники вдохновлялись при их создании сказкой о Пиноккио.
Олдос Хаксли, «О дивный новый мир»
Агата Кристи, «Ранние дела Пуаро»
Брайан Кейн, «Посвящение в колдовство»
Иногда писателям приходится самостоятельно разрабатывать себе обложки, особенно это касается тех, кто только начал свой творческий путь.
М. Дж. Эдвардс, «Ковид-Клаус едет в город»
Начинающая писательница М. Дж. Эдвардс написала целую серию книг о том, как доктор Алекса Эшингтонфорд влюбилась в вирус, когда разрабатывала вакцину от него. А потом внезапно Covid-19 превратился в человека, и понеслась. Несмотря на низкие оценки своих работ, писательница не сдаётся и продолжает творить.
Фрэнк Херберт, «Дюна»
Вы только вглядитесь в лицо этого пустынного червя.
Лиза Татл, «Кожа души»
Уоррен Смит, «Тайное происхождение Бигфута»
Стефани Майер, «Сумерки»
От картинки немного рябит в глазах, а у героини, изображённой на обложке, явно какие-то проблемы с пропорциями тела.
Харланд Сандерс, «Нежные крылья желаний»
Оскар Уайльд, «Портрет Дориана Грея»
От прекрасного лика Дориана Грея не осталось и следа. Глядя на эту обложку, можно подумать, что перед нами не классический роман, а хоррор или мистическое произведение.
Кэролайн Черри, «Приключение Чанур»
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