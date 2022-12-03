15 беспощадно странных книжных обложек

Человеку нравится всё красивое и оригинальное. Возможно, именно поэтому мы всегда обращаем внимание на обложку литературного произведения, прежде, чем приступить к его чтению. Некоторые люди могут часами ходить по книжному магазину и со скрупулёзностью великого оценщика выбирать себе книжку (конечно, до сюжета дело тоже доходит, но не в первую очередь).

Дакота Краут, «Побочный квест Рексус»