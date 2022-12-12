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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 157 постов • 18 подписчиков подписаться
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В Балашихе полыхает торговый центр "Стройтракт"

В Балашихе полыхает торговый центр "Стройтракт"

Автор:
12 декабря 2022 11:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   балашиха   видео   пожар   торговый центр   экстренные службы   
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По предварительным данным, пострадал один человек.

В Подмосковье вновь случился крупный пожар в торговом центре. На этот раз горит ТЦ "Стройтракт" в Балашихе.

По последним данным, пожар уже охватил 9 тыс. кв. метров здания. Пожарные локализовать возгорание пока не могут. В ГУ МЧС сообщили, что номер сложности пожара повышен до четвертого. Также сообщается об обрушении кровли на площади 900 квадратных метров. Есть риск, что ТЦ будет полностью уничтожен огнём. К тушению торгового центра привлекли вертолёт Ми-8.

По предварительным данным, причиной возгорания стало воспламенение стройматериалов из-за короткого замыкания, вызванного дождём.

К тушению огня привлечены более 45 человек и 14 единиц техники. На место ЧП приехали скорые. К счастью, из здания никого не выносили. На данный момент известно об одном пострадавшем — охраннике торгового центра. Мужчина получил ожоги верхних дыхательных путей, когда пытался самостоятельно потушить пожар до приезда пожарных. Его жизни ничего не угрожает.

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Метки: Подмосковье   балашиха   видео   пожар   торговый центр   экстренные службы   
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26  комментариев
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1k
ChePaev Час назад
Пошли гореть торговые центры по подмосковью. ИМХО владельцы этих центров в связи с оттоком крупных арендаторов не вывозят содержать такие громадины, проще сжечь и получить страховку.
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−2
lxfhhk 10 минут назад
ЭТО ГОЙДА ?


ПУЙ ЛО - ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ТРИЖДЫ МАТЕРЬ Е - БАННОЕ .
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−4
боивой бурят Полчаса назад
эта все проклятое НАТО, 5 колонна, госдеп, Сорос, дядя Сэм
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54k
Die Safari Полчаса назад
Может быть, кто-то хочет поднять и так высокие цены на стройматериалы?
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6k
tamin 36 минут назад
Владельцы тц-жадные уроды. В пандемию практически ни один не снижал цены за аренду и не входил в положение. Мне рассказывали парни из ретейл сети. А сколько заведений не выжили из-за них. Короче пусть горят. Если на останках вырастут например залы для спорта или какие-нибудьолезные здания-пусть к чертям все горят
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2
Охотник 37 минут назад
Что-то частенько стала полыхать златоглавая...
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6k
rutt 48 минут назад
Нормально они итоги года подводят
аж жаль страховщиков
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1k
Юлия Фоксина 52 минуты назад
Очень странно, что это в систему превращается, к тому же слабо верится, что в МСК современные ТЦ не напичканы системами автоматического пожара тушения, которые как минимум должны были снизить интенсивность распространения пламени по площади ТЦ.
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1k
Выхухоль (Нагайна) 54 минуты назад
ТЦ в избытке. Естественный отбор.
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9k
Б.Касторский Час назад
Что-то вспомнилось про Мегу и Оби, ещё не догорело, а уже страховая выплата подсчитана была. Как-то странно горит всё.
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8k
Puans-on Час назад
Пора проверок?
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15k
Нейтрино Час назад
Не горит, а отрицательно намокает.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Ага, пострадавший есть! Надеюсь, владельца уже арестовали?
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4k
!ГЕНнадий Час назад
Оби, Стройтракт... На зиму-то хватит-ли Торговых центров?
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9k
Antonium Час назад
Очередной банкрот. Сейчас всем ТЦ очень тяжко.
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134
Николай Час назад
Мне кажется или чета идет не таг? Слишком часто полыхают.
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
Кучно пошли.
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Девиз конца года "полыхай оно все огнем"
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Burzum
Лесник
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