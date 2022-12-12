В Балашихе полыхает торговый центр "Стройтракт"

По предварительным данным, пострадал один человек.
В Подмосковье вновь случился крупный пожар в торговом центре. На этот раз горит ТЦ "Стройтракт" в Балашихе.
По последним данным, пожар уже охватил 9 тыс. кв. метров здания. Пожарные локализовать возгорание пока не могут. В ГУ МЧС сообщили, что номер сложности пожара повышен до четвертого. Также сообщается об обрушении кровли на площади 900 квадратных метров. Есть риск, что ТЦ будет полностью уничтожен огнём. К тушению торгового центра привлекли вертолёт Ми-8.
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По предварительным данным, причиной возгорания стало воспламенение стройматериалов из-за короткого замыкания, вызванного дождём.
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К тушению огня привлечены более 45 человек и 14 единиц техники. На место ЧП приехали скорые. К счастью, из здания никого не выносили. На данный момент известно об одном пострадавшем — охраннике торгового центра. Мужчина получил ожоги верхних дыхательных путей, когда пытался самостоятельно потушить пожар до приезда пожарных. Его жизни ничего не угрожает.
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это я к тому что уж больно часто в РФ слышу что что то горит, я человек простой и не в теме но у меня в голове начинают складываться теории о том что в РФ сейчас какие то терорристы-поджигатели действуют и родом из враждебной страны - и на фоне этого новость что власти решили увеличить штат органовцев что бы усилить безопасность и отлов негодяев
Хотя, сейчас заявляют, возгорание произошло из-за КЗ, вызванного дождем