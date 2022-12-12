В Балашихе полыхает торговый центр "Стройтракт"

В Подмосковье вновь случился крупный пожар в торговом центре. На этот раз горит ТЦ "Стройтракт" в Балашихе.



По последним данным, пожар уже охватил 9 тыс. кв. метров здания. Пожарные локализовать возгорание пока не могут. В ГУ МЧС сообщили, что номер сложности пожара повышен до четвертого. Также сообщается об обрушении кровли на площади 900 квадратных метров. Есть риск, что ТЦ будет полностью уничтожен огнём. К тушению торгового центра привлекли вертолёт Ми-8.